戰鬥陀螺X限定開搶！uniopen PRIMA會員限量搶先購 時間、方法一次看

7-ELEVEN瞄準近期全台掀起的《戰鬥陀螺X》搶購熱潮，鎖定收藏玩家與七八年級生童年回憶，宣布推出uniopen PRIMA訂閱制會員專屬預購優惠。自7月8日上午11點起，會員可搶先預購2款熱門商品，包括「BX-50天堂日輪隨機強化組」及「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」，數量有限、售完為止，透過會員限定機制提升收藏與入手機會，也帶動新一波玩家投入對戰與收藏。

其中，「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」內含3款攻擊型陀螺，包含擅長由下往上攻擊的「鮫鯊狂鱗4-50UF」、兼具穩定撞擊性能的「暴龍咆哮1-70L」，以及可自由搭配CX零件改裝的「惡魔勇氣J3-60GF」，相當受到實戰玩家關注。

另一款「BX-50天堂日輪隨機強化組」則主打防禦型升級，不僅有玩家夢寐以求的稀有賞「天堂環0-80DS」，全新Blade與DS Bit零件也提供更多改裝搭配選擇，提升陀螺性能與收藏價值。

此次活動採uniopen PRIMA會員限定預購方式，會員須於7月8日上午11點起登入OPENPOINT APP，進入uniopen PRIMA訂閱主頁領取指定商品預購券，再於當日23:59前至全台7-ELEVEN門市完成結帳付款，即可完成預購。每張預購券限使用1次，預購商品預計自7月31日起陸續開放取貨，實際到貨時間依門市通知為準。

7-ELEVEN表示，希望透過uniopen PRIMA會員限定預購與人氣商品專屬活動，提供會員更多獨享權益與優先購買機會。由於uniopen PRIMA首波5萬名訂閱資格已全數額滿，市場反應熱烈，即日起將不定期針對候補名單開放限量快速入會名額，每日下午4點起受理申請，額滿為止，完成訂閱即可參與後續會員限定優惠及專屬活動。

UX-15鮫鯊狂鱗改造組。圖／7-ELEVEN提供

BX-50天堂日輪隨機強化組。圖／7-ELEVEN提供