聽新聞
0:00 / 0:00
戰鬥陀螺X限定開搶！uniopen PRIMA會員限量搶先購 時間、方法一次看
7-ELEVEN瞄準近期全台掀起的《戰鬥陀螺X》搶購熱潮，鎖定收藏玩家與七八年級生童年回憶，宣布推出uniopen PRIMA訂閱制會員專屬預購優惠。自7月8日上午11點起，會員可搶先預購2款熱門商品，包括「BX-50天堂日輪隨機強化組」及「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」，數量有限、售完為止，透過會員限定機制提升收藏與入手機會，也帶動新一波玩家投入對戰與收藏。
其中，「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」內含3款攻擊型陀螺，包含擅長由下往上攻擊的「鮫鯊狂鱗4-50UF」、兼具穩定撞擊性能的「暴龍咆哮1-70L」，以及可自由搭配CX零件改裝的「惡魔勇氣J3-60GF」，相當受到實戰玩家關注。
另一款「BX-50天堂日輪隨機強化組」則主打防禦型升級，不僅有玩家夢寐以求的稀有賞「天堂環0-80DS」，全新Blade與DS Bit零件也提供更多改裝搭配選擇，提升陀螺性能與收藏價值。
此次活動採uniopen PRIMA會員限定預購方式，會員須於7月8日上午11點起登入OPENPOINT APP，進入uniopen PRIMA訂閱主頁領取指定商品預購券，再於當日23:59前至全台7-ELEVEN門市完成結帳付款，即可完成預購。每張預購券限使用1次，預購商品預計自7月31日起陸續開放取貨，實際到貨時間依門市通知為準。
7-ELEVEN表示，希望透過uniopen PRIMA會員限定預購與人氣商品專屬活動，提供會員更多獨享權益與優先購買機會。由於uniopen PRIMA首波5萬名訂閱資格已全數額滿，市場反應熱烈，即日起將不定期針對候補名單開放限量快速入會名額，每日下午4點起受理申請，額滿為止，完成訂閱即可參與後續會員限定優惠及專屬活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。