星宇攜手7-11推出2全新聯名商品 集點加購再抽東京、鳳凰城來回機票

星宇航空再度攜手7-ELEVEN，自7月8日起推出限量聯名周邊，以「精品生活X精品航旅」為概念，將飛行元素融入日常生活。今年除推出「迴力飛機跑道組」、「磁力飛機鐵罐組」等2款全新互動式收藏商品，更同步推出集點加價購活動及台北-東京、台北-鳳凰城雙人來回機票抽獎活動。

星宇航空秉持精品航空品牌定位，持續透過機隊、服務及產品去造兼具美感與質感的飛行體驗，去年首度與7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡合作，即獲市場熱烈迴響，今年再度攜手，盼將精品生活美學延伸至更多消費者的日常。

星宇航空表示，此次聯名活動分2波推出限定盲盒商品。第一波自7月8日至7月21日，凡購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」乙組，全系列共4款機型，附有專屬跑道，可自由拼接成完整跑道場景，重現飛機滑行起飛的經典畫面。

第二波自7月22日至8月4日，購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元，即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」，同樣推出4款盲盒設計，磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行，除了能展示外，還能當存錢筒，讓航空收藏更添互動樂趣。

同步登場的「CITY PRIMA 品味極致升空集點GO」活動，也推出多款旅行主題聯名商品，包含星宇航空迴力飛機跑道禮盒、自動晴雨折傘、安全扣飲料提帶及拖輪行李組等，設計皆延續星宇航空品牌美學，巧妙融入機場跑道、飛機座椅安全帶扣環及A350-1000碳纖維機身等航空元素。

活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡即可累積點數，除可兌換或加價購聯名周邊外，集滿5點還可兌換抽獎資格，有機會獲得星宇航空台北-東京或台北-鳳凰城經濟艙雙人來回機票，邀請旅客將日常咖啡時光化為下一趟旅行的起點。

星宇航空限量盲盒-磁力飛機鐵罐組。圖／星宇航空提供

以「精品生活X精品航旅」為概念，將飛行元素融入日常生活。圖／星宇航空提供

磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行，除了能展示外，還能當存錢筒。圖／星宇航空提供

星宇航空自動晴雨折傘-2。圖／星宇航空提供

星宇航空自動晴雨折傘-1。圖／星宇航空提供

CITY PRIMA 品味極致升空集點GO兌換方式。圖／星宇航空提供