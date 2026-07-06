台鐵限時限量「鯛鰻便當」 國產鰻魚、鯛魚雙主菜限定美味

為迎接浪漫七夕情人節，並呼應7月「土用丑日」吃鰻補元氣的飲食文化，台鐵公司推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」聯名便當，以國產台灣鰻魚及國產台灣鯛（吳郭魚）作為雙主菜，搭配在地農產打造限定便當，7月7日至8月23日限時推出「鯛鰻便當」，每份售價199元。

今年國產鰻魚迎來豐收年，行政院近期也大力推動國產優質鰻魚行銷，鼓勵國人以實際行動支持台灣在地農漁產業。

台鐵公司長期致力推廣台灣在地食材飲食理念，身為國營企業也積極響應政府政策，此次特別選用國產臺灣鰻魚入菜，不僅希望透過台鐵便當讓更多民眾品嚐優質國產鰻魚，也盼進一步協助國內鰻魚產業拓展市場，實踐企業支持在地產業的社會責任。

為完美呈現雙主菜的絕佳風味，食材處理與烹調細節上極具巧思。第一道主菜嚴選國產台灣優質蒲燒鰻，保留鰻魚豐厚油脂與入口即化的軟嫩口感；第二道主菜則選用金黃酥炸的國產台灣鯛（吳郭魚）塊，外酥內嫩且調味恰到好處，完美鎖住魚肉的鮮甜。

配菜部分則有由農糧署輔導、採用100%產銷履歷大豆製作而成的生豆包，加上季節時蔬、香菇及枸杞一同拌炒；柴魚風味炒蛋絲，以紅蘿蔔絲爆香後加入蛋絲拌炒，佐以些許米酒與胡椒提味，起鍋前拌入鹹香柴魚片；另搭配洛神漬蘿蔔片解膩。

台鐵公司近年持續透過鐵路便當平台深化與台灣農漁產業合作。今年6月舉辦的「2026第11屆鐵路便當節」活動中，即攜手農業部漁業署共同合作，並特別邀請嘉義縣、雲林縣及屏東縣多家優質鰻魚業者共同參展，透過活動現場展售與交流，積極協助推廣國產優質鰻魚產品，獲得民眾熱烈迴響。

此外，台鐵公司未來也將持續深化與地方政府及產業鏈合作，後續也規畫持續與屏東縣政府及在地鰻魚業者攜手推出更多結合鐵道、美食及地方特色產業的合作計畫，透過鐵道平台持續協助台灣優質農漁產品拓展市場，創造更多產業共榮效益。

台鐵表示，民眾可至台鐵各指定販售據點購買「鯛鰻便當」，每份售價199元，指定販售據點：

「鯛鰻便當」聯名便當販售資訊

臺北餐旅分處(七堵)

販售日期：115年7月7日至8月23日(共48天)

販售地點：松山夢工場、南港夢工場、台北夢工場，台鐵便當基隆店、

七堵店、樹林店、羅東店

販售時間：午餐及晚餐時段，每日限量發售

售價：199元/個

洽詢電話：02-24553561

臺北餐旅分處(台北)

販售日期：115年7月7日至8月23日(共48天)

販售地點：台鐵便當台北1~4號店、台鐵便當板橋店

販售時間：午餐及晚餐時段，每日限量發售

售價：199元/個

洽詢電話：02-23619309

臺中餐旅分處

販售日期：115年7月7日至8月23日(共48天)

販售地點：台鐵便當新竹店、台中店、彰化店、台中高鐵店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售價：199元/個

洽詢電話：04-22224683