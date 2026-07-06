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有行旅／搭「福森號」遊阿里山 走訪最美步道
阿里山林鐵「福森號」一位難求，有行旅「夢幻福森號．絕美特富野」企劃絕美嘉義福森號之旅，搭上頂級檜木列車福森號，盡賞阿里山森林與雲海風光；漫步石棹步道群之茶之道；走訪阿里山最美特富野步道，並於頂湖步道享受一場森林茶席，入住全台海拔最高、頂樓即賞日出的英迪格飯店；走讀嘉義市，全台最美公園神社：昭和十八J18，一嘗排隊名店林聰明砂鍋魚頭；鄒族文化的無菜單料理山芙蓉；故宮南院深度導覽，入住長榮文苑。
有行旅「夢幻福森號．絕美特富野」三天兩夜旅程，八月二十二日至八月二十四日，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，更多行程請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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