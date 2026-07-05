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桃園首家樂高專賣店進駐大江購物中心 航空城市意象融入空間設計

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
桃園首家樂高授權專賣店進駐大江購物中心。圖／樂高提供
桃園首家樂高授權專賣店進駐大江購物中心。圖／樂高提供

樂高在台全新據點，桃園首家樂高授權專賣店進駐大江購物中心，全新門市以在地特色為靈感，將航空城市意象融入店內設計。

入口處映入眼簾的是125公分的樂高機長人偶迎接來訪顧客，象徵樂高正式降落桃園；以桃園機場第三航廈為主題打造的大型馬賽克牆，共使用約62,163顆樂高顆粒拼砌而成，都是店內吸睛亮點，呼應桃園航空城的重要城市地標，也展現樂高將在地文化融入創意體驗的精神。

這座第三航廈馬賽克牆更首度採用立體浮雕式設計，透過顆粒堆疊出的立體線條與光影變化，突破傳統平面拼砌的凸面工法呈現建築輪廓與視覺層次，成為全台樂高授權專賣店首見的創新展示作品。

樂高進駐大江購物中心，即日起至8月9日推出開幕活動，全館任選單件9.5折，兩件9折、三件以上享8.5折優惠；樂高City 與Friends系列限時6.5折優惠；單筆消費滿5,000元可現折500元；單筆消費滿1,500元贈100元新品折價券。

位於大江購物中心的桃園首家樂高授權專賣店，入口處有樂高機長人偶迎賓。圖／樂高提供
位於大江購物中心的桃園首家樂高授權專賣店，入口處有樂高機長人偶迎賓。圖／樂高提供
位於大江購物中心的桃園首家樂高授權專賣店，將航空城市意象融入店內設計。圖／樂高提供
位於大江購物中心的桃園首家樂高授權專賣店，將航空城市意象融入店內設計。圖／樂高提供

桃園首家樂高授權專賣店進駐大江購物中心。圖／樂高提供
桃園首家樂高授權專賣店進駐大江購物中心。圖／樂高提供

以桃園機場第三航廈為主題打造的大型馬賽克牆，是全台樂高首見立體浮雕馬賽克牆。圖／樂高提供
以桃園機場第三航廈為主題打造的大型馬賽克牆，是全台樂高首見立體浮雕馬賽克牆。圖／樂高提供

樂高 桃園 桃園機場

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