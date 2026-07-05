LOPIA進駐美麗華7月9日開幕 首日A5和牛買一送一、鮭魚握壽司一貫20元

日本人氣超市「LOPIA」最新展店，將於7月9日在美麗華百樂園B1正式開幕。開幕首日推出精選A5黑毛和牛指定品項買一送一，鮭魚握壽司限定特價一貫20元。

另外，7月9日開幕當天，單筆消費滿2,709元，即可參加限量抽獎活動，有機會把A5黑毛和牛牛排、A5黑毛和牛燒肉片以及LOPIA限定周邊商品帶回家。

美麗華聯名卡祭出獨家加碼，新光百樂卡自7月9日至9月30日，於LOPIA刷卡單筆滿2,000元並完成指定任務即送100元刷卡金；持永豐美麗華卡於LOPIA消費，單筆滿1,000元送100元商品券。

隨著暑假到來，美麗華百樂園暑假檔期即日起至9月2日，全館單筆滿5,000元即贈200點會員點數；當日累計消費滿5,000元即贈Bellzi造型玩偶一隻。LOPIA開幕，7月9日至7月29日全館再加碼，當日單筆消費滿25,000元即可兌換歌林足浴機一台。