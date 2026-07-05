美妝品也跟NVIDIA有關？台灣萊雅用AI科技打造個人化保養體驗

AI浪潮席捲各行各業，如今也成為美妝產業競爭的新核心。台灣萊雅近日舉辦「台灣萊雅35週年暨美力共創交流日」，慶祝深耕台灣35周年，同時揭示美妝產業正從產品競爭邁向「AI驅動美妝科技」的新時代。

台灣萊雅表示，將以集團深厚的科研基礎，結合AI、大數據分析與商業洞察，聚焦「新齡科研」、「AI驅動美妝科技」、「綠色消費」、「風格潮流」及「美力儀式」5大趨勢，打造更精準、更個人化的美妝體驗。

根據統計，現代消費者在購買保養、彩妝及髮品前，平均需接觸超過6個資訊管道，花費7至11天才完成購買決策，品牌唯有透過科技理解每位消費者的需求，才能提供真正符合個人狀況的產品與服務。根據觀察，2025年台灣網路「美妝科技」相關討論聲量較2024年成長198%，顯示AI與數據應用已逐漸成為消費者選購美妝產品的重要依據。

事實上，萊雅集團早在2021年便提出轉型為「美妝科技公司」的願景，近年更持續擴大AI布局。繼2025年與NVIDIA合作，將生成式AI平台CREAITECH結合雲端AI運算後，今年再於VivaTech宣布深化與OpenAI合作，透過生成式AI提升內容創作效率、優化消費者旅程，並運用生命科學模型加速肌膚研究與保養配方開發，讓AI從行銷、研發到消費體驗全面落地。

集團旗下品牌也陸續導入AI肌膚檢測與個人化推薦技術，包括TAKAMI推出「Skin Truth角質真相儀」，透過約3分鐘檢測0.02毫米角質狀態，結合累積26年、近300萬筆膚況資料的AI演算法，分析毛孔、細紋、皺紋、膚色均勻度及透亮度5大指標，提供專屬保養建議。

契爾氏則升級「Derma Reader AI肌膚檢測系統」，運用CES 2025創新獎AI成像技術，分析數百萬組肌膚影像，不僅可檢測現有肌膚狀況，更能模擬未來15年老化趨勢，預測細紋、黑色素聚集及隱形發炎等潛在問題，協助消費者提前保養。

彩妝與髮品領域同樣導入AI科技。蘭蔻推出AI線上粉底選色儀，透過360度臉部辨識技術與膚色資料庫，可辨識高達22,500種膚色色調，快速推薦最適合的粉底色號；巴黎卡詩則以K-SCAN專業頭皮檢測系統，透過4K高解析影像、三種光源及超過12,000筆全球資料庫，AI分析頭皮健康狀況，量身打造5步驟頭皮護理方案。

除了品牌科技應用，台灣萊雅也積極打造美妝科技生態系。透過「Big Bang萊雅美妝科技共創計劃」，攜手台灣新創企業推動AI創新。2025年獲選團隊啟雲科技推出「Picbot Beauty AI美妝智慧販賣機」，整合虛擬試妝、AI互動拍照、個人化推薦與即時購買，串聯線上線下消費體驗。活動中更展示與媚比琳合作的「AI漂浮美照」及與理膚寶水合作的「防曬應援AI派樣機」，消費者完成AI互動後即可領取試用品，展現AI結合實體零售的新模式。

今年的Big Bang計劃以「開創智匯美力新時代」為主題，目前已有能火動畫、網訊電通及光影立方等團隊入圍決選，未來將攜手品牌打造沉浸式體驗、智慧零售與虛實整合應用，持續推動AI美妝科技發展，也讓人工智慧逐步成為消費者日常美麗管理不可或缺的新助手。

萊雅集團近年在CES美國消費性電子展中，持續以「美妝科技」為核心，推出多款硬體裝置與AI技術應用。記者黃筱晴／攝影

TAKAMI「角質真相儀」透過3分鐘快速檢測角質狀況，結合近300萬則皮膚科學臨床大數據分析角質健康並提供客製化護養建議。圖／台灣萊雅提供

萊雅近年積極透過AI技術，以大量真實肌膚資訊作為基礎，提供有科學根據的專屬建議，實現「AI驅動美妝科技」的超個人化美妝體驗。​圖／台灣萊雅提供