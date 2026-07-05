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羅技跨界Ten Thousand Coffee打造行動辦公咖啡廳 滿額抽首爾雙人行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Logi Café羅技城市咖啡所」現場打造品牌打卡牆，結合Logitech羅技品牌視覺與Ten Thousand Coffee聯名餐點，邀請消費者感受城市行動辦公的慢享高效氛圍。圖／羅技提供
「Logi Café羅技城市咖啡所」現場打造品牌打卡牆，結合Logitech羅技品牌視覺與Ten Thousand Coffee聯名餐點，邀請消費者感受城市行動辦公的慢享高效氛圍。圖／羅技提供

看準現代工作者對彈性、高效與行動力的需求，羅技Logitech首度跨界攜手咖啡品牌Ten Thousand Coffee，推出期間限定聯名企劃「Logi Café羅技城市咖啡所」，以「Work Anywhere With Logi」為主題，將咖啡廳化身為行動辦公空間，結合聯名餐點、產品體驗與多項消費活動，邀請消費者感受隨時隨地都能高效工作的全新生活方式。

即日起至8月31日，Ten Thousand Coffee全台5間指定門市推出期間限定聯名餐點，包括印有logi Logo的「焙茶奶霜咖啡」及「薄荷巧克力可頌」，其中微風廣場店與京站店更打造沉浸式行動辦公體驗區，展示羅技行動辦公設備，讓民眾在咖啡香中體驗工作與生活自由切換的節奏。

羅技表示，隨著工作場域逐漸延伸至咖啡廳、共享空間與移動途中，行動辦公配備也必須兼具輕巧、效率與舒適性，因此希望透過更便攜的產品，滿足現代工作者跨裝置、高效率的需求。

此次主打產品為近期新上市的Mobi無線摺疊滑鼠，也是Logitech首款摺疊式無線滑鼠，重量僅79公克，可輕鬆放入口袋或包款，展開後即可提供符合人體工學的握持手感，並透過摺疊結構自動完成開關機，快速進入工作狀態。

Mobi支援最多3台裝置切換，可在筆電、平板等設備間快速切換使用，搭配指尖觸控捲動、靜音點擊與Logi Options+快捷鍵設定，還能一鍵喚醒AI助理，協助搜尋資料、整理內容或發想靈感。產品採USB-C充電，充電1分鐘最長可使用22小時，完整充電續航力最高可達30天，相當適合經常外出工作的行動工作者。

此外，羅技也同步展示Keys-To-Go 2輕巧藍牙鍵盤，可與Mobi組成極致輕量的行動辦公組合；MX高階商務系列則鎖定專業創作者與商務人士，提供高效率的跨裝置操作體驗；ERGO人體工學系列則透過人體工學滑鼠與鍵盤設計，協助降低長時間工作的身體負擔。

配合聯名活動，即日起至8月31日期間，購買羅技指定商務系列產品滿2,000元，即贈聯名濾掛咖啡組；單筆滿3,000元完成登錄，還有機會抽中首爾雙人5天4夜咖啡巡禮之旅等好禮。消費者至Ten Thousand Coffee門市消費，也可獲得羅技商品折價券，購買聯名套餐再加贈500元指定商品折價券。活動期間於聯名門市完成拍照打卡、上傳社群並標註指定Hashtag，還可參加抽獎，有機會獲得Mobi無線摺疊滑鼠、30日份美式咖啡兌換券等獎項。

Logitech Mobi無線摺疊滑鼠，建議售價2,690元，共推出石墨灰、珍珠白、星暮紫3款配色。圖／羅技提供
Logitech Mobi無線摺疊滑鼠，建議售價2,690元，共推出石墨灰、珍珠白、星暮紫3款配色。圖／羅技提供

Logitech與Ten Thousand Coffee推出期間限定聯名餐點薄荷巧克力可頌與焙茶奶霜咖啡，從甜點風味到咖啡香氣，羅技希望讓消費者在高效工作的同時，也能享受充滿儀式感的都會生活美學。圖／羅技提供
Logitech與Ten Thousand Coffee推出期間限定聯名餐點薄荷巧克力可頌與焙茶奶霜咖啡，從甜點風味到咖啡香氣，羅技希望讓消費者在高效工作的同時，也能享受充滿儀式感的都會生活美學。圖／羅技提供

Logitech羅技攜手Ten Thousand Coffee打造期間限定「Logi Café羅技城市咖啡所」，以品牌視覺結合咖啡廳空間設計，將店內設計為兼具行動辦公情境與打卡亮點的沉浸式聯名體驗空間。圖／羅技提供
Logitech羅技攜手Ten Thousand Coffee打造期間限定「Logi Café羅技城市咖啡所」，以品牌視覺結合咖啡廳空間設計，將店內設計為兼具行動辦公情境與打卡亮點的沉浸式聯名體驗空間。圖／羅技提供

透過Logitech羅技的Mobi無線摺疊滑鼠與Keys-to-Go 2等行動辦公配備，讓使用者在咖啡廳中也能快速開工、自在切換工作場景。圖／羅技提供
透過Logitech羅技的Mobi無線摺疊滑鼠與Keys-to-Go 2等行動辦公配備，讓使用者在咖啡廳中也能快速開工、自在切換工作場景。圖／羅技提供

咖啡廳 羅技 首爾

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