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全聯「福利熊」熱氣球飛上臺東天際 超萌周邊、花東好米優惠同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超萌吉祥物「福利熊」造型熱氣球第九度飛上臺東天際，陪伴民眾一起欣賞鹿野高台壯闊美景。圖／全聯福利中心提供
超萌吉祥物「福利熊」造型熱氣球第九度飛上臺東天際，陪伴民眾一起欣賞鹿野高台壯闊美景。圖／全聯福利中心提供

年度夏季盛事「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」即日起至8月20日在臺東鹿野高台登場，全聯今年再度參與活動，旗下超人氣「福利熊」造型熱氣球第九度飛上臺東天際，陪伴民眾欣賞花東美景。同時，全聯也推出行動超市車快閃、吉祥物見面會、限定周邊商品及「花東好物展」等系列活動，讓民眾賞熱氣球之餘，也能享受購物樂趣與在地美味。

今年邁入第16屆的臺灣國際熱氣球嘉年華，集結多款國內外特色造型熱氣球，包括全球唯一「吉伊卡哇」造型球、臺東限定原民服飾Hello Kitty、臺北熊讚、喔熊及Q版媽祖熱氣球等，一同點綴鹿野高台天際，夜間還有熱氣球光雕音樂會與無人機展演，打造暑假最具代表性的觀光盛會。

全聯打造的福利熊造型熱氣球球體充氣後體積約2,200立方公尺、高約21公尺，相當於7層樓高，成為活動亮點之一。開幕首日，福利熊更攜手水果探險隊及首次登場的「大全熊」帶來《Mega Bear大全熊主題曲》演出。

配合活動，全聯行動超市車也預計於本週末及8月19日、8月20日快閃鹿野高台，販售OFF COFFEE、READ BREAD、阪急麵包、精緻水果盤、零食、冰品，以及防曬乳、防蚊噴霧、輕便雨衣等旅遊必備用品，提供民眾即時補給。

現場同步推出多款福利熊限定周邊，包括絨毛娃娃、喀擦公仔筆、刺繡中筒襪，以及活動限定「福利熊與水果探險隊充氣造型熱氣球」，優惠價299元，讓民眾把熱氣球嘉年華的可愛回憶帶回家。此外，臺東地區指定7間全聯門市也同步販售限定充氣熱氣球。

除了活動限定商品，全聯也推出「花東好物展」，7月10日至7月23日指定包裝米最低5折起；大全聯則祭出包裝米單筆每滿499元現折50元優惠，鼓勵消費者以日常採買支持花東農友。

推薦商品包括來自臺東鹿野青農徐榜駿的「大倉米鋪任性青農米」1.5公斤，2包278元；「樂米穀場關山香米」1.5公斤，2包298元；「皇家穀堡履歷國色天香芋香米」2公斤，2包338元；以及「皇家穀堡花東鮮切胚芽糙米」2公斤，2包308元。大全聯則推出「樂米穀場台東關山產朝露特別栽培米」買1送1、「天生好米山田芋香米」及「金農米神級滷肉飯」等優惠，讓消費者在欣賞熱氣球美景之餘，也能把花東優質好米帶回家，以實際消費支持在地農業。

福利熊、大全熊、水果探險隊全員到齊　兩場見面會萌翻鹿野高台。圖／全聯福利中心提供
福利熊、大全熊、水果探險隊全員到齊　兩場見面會萌翻鹿野高台。圖／全聯福利中心提供

全聯總經理蔡篤昌與當家吉祥物福利熊一起飛上鹿野高台。圖／全聯福利中心提供
全聯總經理蔡篤昌與當家吉祥物福利熊一起飛上鹿野高台。圖／全聯福利中心提供

福利熊第九度飛上臺東天際。圖／全聯福利中心提供
福利熊第九度飛上臺東天際。圖／全聯福利中心提供

全聯出動阪急麵包車，讓民眾一邊賞熱氣球、一邊輕鬆補給。圖／全聯福利中心提供
全聯出動阪急麵包車，讓民眾一邊賞熱氣球、一邊輕鬆補給。圖／全聯福利中心提供

全聯行動超市車快閃鹿野高台 防曬、防蚊、麵包咖啡一次準備好。圖／全聯福利中心提供
全聯行動超市車快閃鹿野高台 防曬、防蚊、麵包咖啡一次準備好。圖／全聯福利中心提供

全聯 熱氣球 吉伊卡哇

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