楊洋演繹東方美學！周大福高級珠寶融合翡翠、盤扣與雲肩 工藝再突破

周大福（Chow Tai Fook）發表全新高級珠寶系列「東方霓裳」（Chinese Couture），以華夏五千年服飾文化為靈感，將絲繩、盤扣、雲肩、花絲等傳統工藝元素轉化為高級珠寶設計，透過翡翠、黃金與彩色寶石詮釋東方美學，展現品牌近年持續推動中華文化國際化的設計理念。品牌代言人楊洋與嘉賓葉倩文也出席發表活動，共同演繹全新高級珠寶作品。

此次系列由周大福高級珠寶創意總監劉孝鵬（Nicholas Lieou）操刀，延續品牌「和美東方」（Timeless Harmony）美學脈絡，從華夏衣冠文化汲取靈感，以簡潔現代的設計語彙重新詮釋傳統服飾工藝，希望讓珠寶成為傳承中華文化的重要載體。系列共分「映翠」（Jade Ombre）、「紐繩」（Cord）、「錦結」（Ribbon）、「盤扣」（Button Knot）及「行雲」（Yun）五大主題。其中，「映翠」以天然翡翠漸層色澤為靈感，搭配祖母綠與鑽石，運用倒置底尖鑽石鑲嵌與極細隱形鑲爪工藝，營造如水墨暈染般的光影層次；「紐繩」則將中國結繩文化化為立體珠寶結構，最受矚目的作品鑲嵌重達56.74克拉、全球存世極為稀少的天然美樂珠，並結合翡翠與鑽石打造如絲繩般柔韌流動的造型。

另一亮點「錦結」系列以22K黃金花絲工藝重現漢唐絲帶飄逸意境，透過手工拉絲、掐絲與填絲技法，營造絲綢般細膩質感，並設計可拆式配戴結構，提升珠寶搭配的靈活性；「盤扣」擷取中式盤扣對稱與扣合美學，運用翡翠、黃鑽及祖母綠勾勒立體線條，兼具東方韻味與現代感。「行雲」系列則取材自華夏服飾中的雲肩，以非對稱流線造型結合翡翠、紅寶石及鑽石，呈現雲卷雲舒的東方意境，更推出融合24K黃金、花絲工藝與拼合鑲嵌技術的手包作品，兼具藝術收藏與實用功能。

Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列行雲Yun 24K黃金手包。圖／周大福提供

Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列主題東方霓裳Chinese Couture項鍊。圖／周大福提供

Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列錦結Ribbon。圖／周大福提供

Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列行雲Yun戒指。圖／周大福提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人楊洋。圖／周大福提供

Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列映翠Jade Ombre工藝圖。圖／周大福提供

Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列VIP晚宴嘉賓葉蒨文。圖／周大福提供

(由左到右) Chow Tai Fook 2026高級珠寶系列VIP晚宴嘉賓林子祥、珠寶集團副主席鄭志雯&嘉賓葉蒨文。圖／周大福提供