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楊洋演繹東方美學！周大福高級珠寶融合翡翠、盤扣與雲肩 工藝再突破
周大福（Chow Tai Fook）發表全新高級珠寶系列「東方霓裳」（Chinese Couture），以華夏五千年服飾文化為靈感，將絲繩、盤扣、雲肩、花絲等傳統工藝元素轉化為高級珠寶設計，透過翡翠、黃金與彩色寶石詮釋東方美學，展現品牌近年持續推動中華文化國際化的設計理念。品牌代言人楊洋與嘉賓葉倩文也出席發表活動，共同演繹全新高級珠寶作品。
此次系列由周大福高級珠寶創意總監劉孝鵬（Nicholas Lieou）操刀，延續品牌「和美東方」（Timeless Harmony）美學脈絡，從華夏衣冠文化汲取靈感，以簡潔現代的設計語彙重新詮釋傳統服飾工藝，希望讓珠寶成為傳承中華文化的重要載體。系列共分「映翠」（Jade Ombre）、「紐繩」（Cord）、「錦結」（Ribbon）、「盤扣」（Button Knot）及「行雲」（Yun）五大主題。其中，「映翠」以天然翡翠漸層色澤為靈感，搭配祖母綠與鑽石，運用倒置底尖鑽石鑲嵌與極細隱形鑲爪工藝，營造如水墨暈染般的光影層次；「紐繩」則將中國結繩文化化為立體珠寶結構，最受矚目的作品鑲嵌重達56.74克拉、全球存世極為稀少的天然美樂珠，並結合翡翠與鑽石打造如絲繩般柔韌流動的造型。
另一亮點「錦結」系列以22K黃金花絲工藝重現漢唐絲帶飄逸意境，透過手工拉絲、掐絲與填絲技法，營造絲綢般細膩質感，並設計可拆式配戴結構，提升珠寶搭配的靈活性；「盤扣」擷取中式盤扣對稱與扣合美學，運用翡翠、黃鑽及祖母綠勾勒立體線條，兼具東方韻味與現代感。「行雲」系列則取材自華夏服飾中的雲肩，以非對稱流線造型結合翡翠、紅寶石及鑽石，呈現雲卷雲舒的東方意境，更推出融合24K黃金、花絲工藝與拼合鑲嵌技術的手包作品，兼具藝術收藏與實用功能。
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