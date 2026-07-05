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LOEWE把盛夏裝進包裡！編織結合皮革 幸運餅乾包、澆水壺包度假好時尚

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
小型伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包紅色，45,000元。圖／LOEWE提供
小型伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包紅色，45,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE迎接盛夏，推出全新夏日編織系列，以品牌最具代表性的工藝精神為核心，運用伊拉卡棕櫚葉、酒椰葉等天然材質，搭配精緻皮革與標誌性Anagram元素，打造一系列兼具實用性與藝術感的包款、鞋履及配件，滿足從城市漫遊到海島度假的穿搭需求，展現輕盈自然的夏日時尚風格。

LOEWE自1846年創立於西班牙馬德里，最初以皮革工坊起家，品牌始終將工藝視為核心價值。近年來更持續透過天然纖維編織、傳統手工技法與現代設計結合，讓編織系列成為每年春夏最受矚目的代表作。品牌更長期與世界各地工匠合作，探索不同地區的傳統編織工藝，並藉由設計重新詮釋天然素材，使每件作品都保留獨一無二的紋理與手工溫度。

本季編織新作涵蓋多款特色設計，其中Braid編織包以伊拉卡棕櫚葉扭轉編織出雙色蜂巢紋理；Swing包則採用宛如幸運餅乾的立體輪廓，融合傳統Canutillo工藝與全新金屬扣環；Punch Hole Hobo以柔軟酒椰葉搭配原色皮革肩帶，兼具休閒與機能；Pescador包透過弧形線條呼應漁夫包意象，並加入魚形吊飾增添趣味。最吸睛的Watering Can澆水壺造型包，則將生活器物化為時尚配件，以酒椰葉手工編織搭配小牛皮底座及Pebble細節，充分展現LOEWE一貫充滿幽默感的創意設計。

除了包款外，LOEWE同步推出完整夏日配件，包括融入Anagram標誌的酒椰葉漁夫帽、鉤針編織帽款，以及靈感源自品牌典藏繩結金屬配件的Coil系列太陽眼鏡。鞋履則有鏤空Anagram Petal芭蕾舞鞋，以及將品牌字母轉化為超大金屬扣飾的Type Fussbett涼鞋，延續品牌細膩皮革工藝與當代設計語彙，為整體夏日造型畫下完整句點。

伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包。圖／LOEWE提供
伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包。圖／LOEWE提供

酒椰葉和小牛皮貼飾鉤針編織漁夫帽，26,000元。圖／LOEWE提供
酒椰葉和小牛皮貼飾鉤針編織漁夫帽，26,000元。圖／LOEWE提供

中型酒椰葉拼小牛皮Pescador包，11萬元。圖／LOEWE提供
中型酒椰葉拼小牛皮Pescador包，11萬元。圖／LOEWE提供

Type Fussbett 麂皮小牛皮涼鞋榛果色，41,000元。圖／LOEWE提供
Type Fussbett 麂皮小牛皮涼鞋榛果色，41,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉漁夫帽，33,000元。圖／LOEWE提供
酒椰葉漁夫帽，33,000元。圖／LOEWE提供

酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包。圖／LOEWE提供
酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包。圖／LOEWE提供

酒椰葉拼小牛皮Pescador包。圖／LOEWE提供
酒椰葉拼小牛皮Pescador包。圖／LOEWE提供

中型酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包，61,000元。圖／LOEWE提供
中型酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包，61,000元。圖／LOEWE提供

Type Fussbett植鞣小牛皮涼鞋酪梨綠，41,000元。圖／LOEWE提供
Type Fussbett植鞣小牛皮涼鞋酪梨綠，41,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包。圖／LOEWE提供
酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包。圖／LOEWE提供

伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包。圖／LOEWE提供
伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包。圖／LOEWE提供

Petal Anagram小羊皮芭蕾舞鞋白色，39,000元。圖／LOEWE提供
Petal Anagram小羊皮芭蕾舞鞋白色，39,000元。圖／LOEWE提供

迷你酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包，54,000元。圖／LOEWE提供
迷你酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包，54,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉和小牛皮Watering Can包，61,000元。圖／LOEWE提供
酒椰葉和小牛皮Watering Can包，61,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包。圖／LOEWE提供
酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包。圖／LOEWE提供

西班牙 馬德里 LOEWE

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