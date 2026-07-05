LOEWE把盛夏裝進包裡！編織結合皮革 幸運餅乾包、澆水壺包度假好時尚

LOEWE迎接盛夏，推出全新夏日編織系列，以品牌最具代表性的工藝精神為核心，運用伊拉卡棕櫚葉、酒椰葉等天然材質，搭配精緻皮革與標誌性Anagram元素，打造一系列兼具實用性與藝術感的包款、鞋履及配件，滿足從城市漫遊到海島度假的穿搭需求，展現輕盈自然的夏日時尚風格。

LOEWE自1846年創立於西班牙馬德里，最初以皮革工坊起家，品牌始終將工藝視為核心價值。近年來更持續透過天然纖維編織、傳統手工技法與現代設計結合，讓編織系列成為每年春夏最受矚目的代表作。品牌更長期與世界各地工匠合作，探索不同地區的傳統編織工藝，並藉由設計重新詮釋天然素材，使每件作品都保留獨一無二的紋理與手工溫度。

本季編織新作涵蓋多款特色設計，其中Braid編織包以伊拉卡棕櫚葉扭轉編織出雙色蜂巢紋理；Swing包則採用宛如幸運餅乾的立體輪廓，融合傳統Canutillo工藝與全新金屬扣環；Punch Hole Hobo以柔軟酒椰葉搭配原色皮革肩帶，兼具休閒與機能；Pescador包透過弧形線條呼應漁夫包意象，並加入魚形吊飾增添趣味。最吸睛的Watering Can澆水壺造型包，則將生活器物化為時尚配件，以酒椰葉手工編織搭配小牛皮底座及Pebble細節，充分展現LOEWE一貫充滿幽默感的創意設計。

除了包款外，LOEWE同步推出完整夏日配件，包括融入Anagram標誌的酒椰葉漁夫帽、鉤針編織帽款，以及靈感源自品牌典藏繩結金屬配件的Coil系列太陽眼鏡。鞋履則有鏤空Anagram Petal芭蕾舞鞋，以及將品牌字母轉化為超大金屬扣飾的Type Fussbett涼鞋，延續品牌細膩皮革工藝與當代設計語彙，為整體夏日造型畫下完整句點。

伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包。圖／LOEWE提供

酒椰葉和小牛皮貼飾鉤針編織漁夫帽，26,000元。圖／LOEWE提供

中型酒椰葉拼小牛皮Pescador包，11萬元。圖／LOEWE提供

Type Fussbett 麂皮小牛皮涼鞋榛果色，41,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉漁夫帽，33,000元。圖／LOEWE提供

酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包。圖／LOEWE提供

酒椰葉拼小牛皮Pescador包。圖／LOEWE提供

中型酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包，61,000元。圖／LOEWE提供

Type Fussbett植鞣小牛皮涼鞋酪梨綠，41,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉拼小牛皮Loewe Swing包。圖／LOEWE提供

伊拉卡棕櫚拼小牛皮Braid編織包。圖／LOEWE提供

Petal Anagram小羊皮芭蕾舞鞋白色，39,000元。圖／LOEWE提供

迷你酒椰纖維和小牛皮Punch Hole Hobo包，54,000元。圖／LOEWE提供

酒椰葉和小牛皮Watering Can包，61,000元。圖／LOEWE提供