期間限定最閃打卡點COCO放閃電台！許瑋甯、昆凌示範絕美夏日唇色
香奈兒（CHANEL）為全新上市的COCO晶凍光潤唇釉，打造期間限定「COCO放閃電台」，即日起至7月19日在台北華山1914文創園區登場，以結合色彩、聲音與互動體驗的沉浸式快閃空間，尋找屬於自己的「放閃頻率」。品牌大使許瑋甯、昆凌現身站台開幕派對，兩人分別以不同風格妝容演繹新唇彩，以亮眼妝容迎接活力夏季。
「COCO放閃電台」延續COCO系列自由玩色的精神，整體空間以電台節目為概念規畫，民眾可依循節目動線，依序體驗「聲色上線」、「命定星譜」、「唇力全開」等互動關卡，透過聲音、色彩與遊戲探索最適合自己的命定唇色，接著便能前往試色區體驗全新COCO晶凍光潤唇釉及COCO系列唇彩，再登上「放閃舞台」拍照打卡，最後還可至「沁涼放閃補給站」享用限定冰品，打造兼具美妝與社群分享話題的快閃體驗。
開幕派對上，品牌大使許瑋甯與昆凌也以兩種不同風格詮釋新系列妝容。許瑋甯選用COCO晶凍光潤唇釉#445「精巧」，搭配水潤聚光頰彩棒「洋紅貝殼」，展現帶有細緻珠光的玫瑰木色調，襯托自然透亮的妝感；昆凌則擦上#447「布爾喬亞」，以珠光淺紫玫瑰木色搭配柔橙香檳色頰彩及裸光眼妝，營造兼具俐落與柔和的夏日光澤妝容。
COCO晶凍光潤唇釉是香奈兒COCO系列最新推出的唇彩作品。延續品牌近年強調保養型彩妝概念，不僅訴求鏡面般晶透光澤，更加入保濕胜肽因子與山茶花神經醯胺，採用全新圓潤包覆刷頭設計，能更貼合唇形並精準控制用量，兼顧舒適度與光澤妝效，讓護唇與彩妝一次完成。新品共推出18款色選，從裸色、玫瑰木色、珊瑚橘到紅棕色一應俱全，並加入多款珠光與金屬光色調，可單擦也可與COCO唇膏疊擦，創造不同層次的光澤效果。其中#445「精巧」、#446「珍珠」、#447「布爾喬亞」、#448「華麗」及#438「魅力」等色號，亦是此次快閃活動主打色。而#456「絢爛」水晶黃為快閃店限定販售色號，快閃店更搶先獨家上市八月才會推出的三款新色：#160 TWIST、#69 TENDER BEIGE、#148 FEEL。
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★香奈兒COCO放閃電台
地點：台北華山1914文創產業園區 – 西1館
期間：2026年7月4日（六）– 7月19日（日） 每日 12 pm – 8 pm
*活動採預約享優先入場制，亦開放現場排隊等候入場
*請於（https://enews.chanel.com/tw-miniapp-202606-radio-shine）預約報名
(請以手機點擊進入連結)
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