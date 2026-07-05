期間限定最閃打卡點COCO放閃電台！許瑋甯、昆凌示範絕美夏日唇色

香奈兒（CHANEL）為全新上市的COCO晶凍光潤唇釉，打造期間限定「COCO放閃電台」，即日起至7月19日在台北華山1914文創園區登場，以結合色彩、聲音與互動體驗的沉浸式快閃空間，尋找屬於自己的「放閃頻率」。品牌大使許瑋甯、昆凌現身站台開幕派對，兩人分別以不同風格妝容演繹新唇彩，以亮眼妝容迎接活力夏季。

「COCO放閃電台」延續COCO系列自由玩色的精神，整體空間以電台節目為概念規畫，民眾可依循節目動線，依序體驗「聲色上線」、「命定星譜」、「唇力全開」等互動關卡，透過聲音、色彩與遊戲探索最適合自己的命定唇色，接著便能前往試色區體驗全新COCO晶凍光潤唇釉及COCO系列唇彩，再登上「放閃舞台」拍照打卡，最後還可至「沁涼放閃補給站」享用限定冰品，打造兼具美妝與社群分享話題的快閃體驗。

開幕派對上，品牌大使許瑋甯與昆凌也以兩種不同風格詮釋新系列妝容。許瑋甯選用COCO晶凍光潤唇釉#445「精巧」，搭配水潤聚光頰彩棒「洋紅貝殼」，展現帶有細緻珠光的玫瑰木色調，襯托自然透亮的妝感；昆凌則擦上#447「布爾喬亞」，以珠光淺紫玫瑰木色搭配柔橙香檳色頰彩及裸光眼妝，營造兼具俐落與柔和的夏日光澤妝容。

COCO晶凍光潤唇釉是香奈兒COCO系列最新推出的唇彩作品。延續品牌近年強調保養型彩妝概念，不僅訴求鏡面般晶透光澤，更加入保濕胜肽因子與山茶花神經醯胺，採用全新圓潤包覆刷頭設計，能更貼合唇形並精準控制用量，兼顧舒適度與光澤妝效，讓護唇與彩妝一次完成。新品共推出18款色選，從裸色、玫瑰木色、珊瑚橘到紅棕色一應俱全，並加入多款珠光與金屬光色調，可單擦也可與COCO唇膏疊擦，創造不同層次的光澤效果。其中#445「精巧」、#446「珍珠」、#447「布爾喬亞」、#448「華麗」及#438「魅力」等色號，亦是此次快閃活動主打色。而#456「絢爛」水晶黃為快閃店限定販售色號，快閃店更搶先獨家上市八月才會推出的三款新色：#160 TWIST、#69 TENDER BEIGE、#148 FEEL。

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★香奈兒COCO放閃電台

地點：台北華山1914文創產業園區 – 西1館

期間：2026年7月4日（六）– 7月19日（日） 每日 12 pm – 8 pm

*活動採預約享優先入場制，亦開放現場排隊等候入場

*請於（https://enews.chanel.com/tw-miniapp-202606-radio-shine）預約報名

(請以手機點擊進入連結)

香奈兒COCO放閃電台「聲色上線」體驗區。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台「唇力全開」體驗區。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台於台北華山1914文創產業園區 – 西1館。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台於台北華山1914文創產業園區 – 西1館。圖／香奈兒提供

COCO晶凍光潤唇釉，各1380元。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台彩妝體驗區。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌大使許瑋甯擦上#445精巧玫瑰木色，展現自然透亮光澤唇妝。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌大使許瑋甯以#445精巧玫瑰木色，演繹優雅透亮唇妝。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌大使昆凌與許瑋甯體現COCO放閃電台。圖／香奈兒提供

COCO晶凍光潤唇釉，各1380元。圖／香奈兒提供

COCO晶凍光潤唇釉，各1380元。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌大使許瑋甯擦上#445精巧玫瑰木色，展現自然透亮光澤唇妝。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌大使許瑋甯以#445精巧玫瑰木色，演繹優雅透亮唇妝。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台內部。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台色彩刊物展示區。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台「放閃舞台」。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台「命定星譜」體驗區。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台「命定唇色試色區」彩妝體驗區。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO放閃電台「命定唇色試色區」彩妝體驗區。圖／香奈兒提供

昆凌擦上#447布爾喬亞，演繹珠光淺紫玫瑰木唇妝。圖／香奈兒提供