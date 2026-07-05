獨／開業42年！「洪家回春堂鹽酥雞」中美總堂熄燈 網泣：台中最好吃

且吃且珍惜！位於台中向上市場、開業已經42年的知名小吃「洪家回春堂鹽酥雞」台中中美總堂，近日宣佈即將結束營業。隨著消息出爐，粉絲也感到十分詫異，表示「我的雞皮和雞屁股要沒了 難過」、「甜不辣是我心目中台中最好吃的」

已經有42年歷史的「洪家回春堂」，最初以傳統鹽酥雞攤起家，隨著二代接手，針對軟硬體加入多種文創元素與特色食材，因此成為台中極具代表性的人氣鹽酥雞店。店內的餐點特色，就是部份食材使用中藥材醃漬入味，同時搭配特製的胡椒粉、辣椒粉調味，營造出獨特的迷人香氣。除了代表性的鹽酥雞、魷魚、甜不辣之外，炸OREO、豆包、雞腳、三角骨等食材，也都是店內的明星品項。

洪家回春堂除了在地人喜愛之外，也因報章媒體宣傳後吸引許多外地遊客前來購買，後又於台北、桃園、新竹等地拓展出多間分店，甚至連藝人藍心湄都曾到景美店購買。不過近日業者於粉絲團發佈公告，指出「感謝支持 我們準備要畢業了」，文章內並預告洪家回春堂中美總堂即將結束營業的消息。許多粉絲紛紛表示「我幼稚園到國中的回憶⋯」、「台中最好吃鹽酥雞要畢業了」、「我要哭了 好吃豆包」。目前洪家回春堂鹽酥雞台中中美總堂仍營業當中，實際停業日期，仍待官方正式公佈。