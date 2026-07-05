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新竹大遠百年中慶 職人育樂營陪你過暑假

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百至7月19日推出年度重點檔期「超級年中慶」，祭出多重優惠。業者／提供
新竹大遠百至7月19日推出年度重點檔期「超級年中慶」，祭出多重優惠。業者／提供

迎暑假消費旺季到來，新竹遠百（2903）即日起至7月19日推出年度重點檔期「超級年中慶」，祭出服飾、美妝、保健器材、大家電及人氣餐飲等多重優惠，結合遠百APP會員專屬回饋、銀行刷卡禮及限量來店禮，打造今夏最有感的購物盛會。因應暑假來臨特別舉辦職人育樂營有各項小職人體驗、兒童美語朗讀比賽及爬蟲夏令營等要讓小朋友們從育樂中學習新知。

超級年中慶首波（至7月12日），百貨服飾當日累計滿5,000元送400元，遠百APP會員再享單筆滿5,000元加贈100元電子券；整檔20天保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電單筆滿1萬元送1,000元電子券，活動期間持指定銀行信用卡於全館（3C除外）單筆滿6,000元分6期即送200元。提供消費者換季採購與居家生活升級最佳時機。

遠百此次攜手中國信託歡慶60週年，祭出獨家刷卡回饋。首13日（6月30日至7月12日）持中國信託信用卡於全館(國際精品、大家電除外)單筆消費滿1萬元並分6期，即可獲得600元電子券；累計最高可兌換6,000元十足券，搭配百貨滿額贈及遠百APP會員加碼，最高回饋率上看15%，讓消費者輕鬆享受超值購物優惠。

除了購物優惠外，遠百APP金級會員還可享有專屬來店禮。即日起，憑全館當日單筆消費滿1,000元發票，即可兌換外銷等級「台南愛文芒果」乙顆，數量有限、送完為止。香甜飽滿的台南愛文芒果不僅是夏季人氣水果，也為消費者帶來專屬於盛夏的甜蜜滋味。

迎接暑假到來，特別舉辦小職人育樂營系列活動，有壽司小達人、小小披薩師及小小足球員等。為讓小朋友培養自信心此次特別規劃兒童美語朗讀比賽，以展現自另有爬蟲夏令營有爬蟲昆蟲家族見面會、昆蟲小學堂及標本DIY，要讓小朋友們從育樂中學習新知。另外特別舉辦「暖心餐桌」愛心食物募集，邀請民眾一同認購愛心物資組，捐贈予德蘭兒童中心，，將愛心轉化為實質的營養熱食，陪伴孩子健康長大。

新竹大遠百年中慶多項職人育樂營陪你過暑假。業者／提供
新竹大遠百年中慶多項職人育樂營陪你過暑假。業者／提供

新竹大遠百年中慶多項職人育樂營陪你過暑假。業者／提供
新竹大遠百年中慶多項職人育樂營陪你過暑假。業者／提供

年中慶 遠百 新竹

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