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桃園市農會「新纖美日」智能販賣進駐機捷、愛買販售冰淇淋、美食點心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
智能販賣機同時提供冰淇淋和農產美食。圖／桃園市農會提供
智能販賣機同時提供冰淇淋和農產美食。圖／桃園市農會提供

桃園市農會引領在地農業轉型，並拉近優質農特產品與都會消費者的距離，在農糧署北區分署輔導與支持，宣布7月推出全新「新纖美日」智能販賣機，不但可點選洛神、地瓜、蔬菜三種美味冰淇淋，同一台販賣機還有嚴選農產加工美食點心，都是受歡迎口味。

首波陳列地點特別選定科技與運動核心的青埔機捷A19桃園體育園區站，及南桃園生活量販指標愛買桃園店，以現代化的智慧零售模式，將健康、有機的在地農產不間斷地呈現給市民朋友。

    

市農會總幹事周宗維表示，這次智慧零售核心最大亮點，首推全台獨家研發的「新纖美日有機冰淇淋」，這系列冰淇淋打破傳統甜點框架，完美融合健康有機概念，嚴選在地優質原料與有機豆乳，推出包括蔬菜、洛神、地瓜三款創意風味。

周宗維指出，透過智能販賣機特有的精密冷凍技術，消費者只需彈指之間，即可在忙 碌的通勤或購物行程中，享受到口感綿密、純淨無負擔的健康冰品。這不僅是一場味蕾的創新體驗，更體現了農會推廣有機農業、實踐「地產地消」的永續決心。

   

智能販賣機採雙溫區設計，除了最吸睛的有機冰淇淋，內也陳列桃園市農會廣受好評的「新纖美日」系列明星商品，左側「有機健康好物」專區提供常溫的精選優質農產加工品，右側則為專屬的冷凍冰淇淋自動取物口。多元化的商品組合，滿足現代人對於健康、纖美、便利的精緻生活追求。

    

周宗維說明，市農會近年來積極導入農業科技與智慧行銷，透過智能販賣機的無人化服務，不僅打破了傳統農會超市的營業時間限制，更能將觸角延伸至捷運站點與大型量販商場，精準對接通勤族與年輕消費族群。機台外觀設計融合了溫馨插畫與有機健康的視覺語彙，並具備智慧觸控大螢幕與多元數位支付功能，提供市民最順暢、便利的購物體驗。

智能販賣機提供三種口味冰淇淋。圖／桃園市農會提供
智能販賣機提供三種口味冰淇淋。圖／桃園市農會提供

智能販賣機農產食品都是嚴選美食點心。圖／桃園市農會提供
智能販賣機農產食品都是嚴選美食點心。圖／桃園市農會提供

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