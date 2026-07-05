高雄六龜區山茶「紅到日本」 多層次香氣變化提升國際名聲

為拓展高雄山茶國際能見度、推廣高雄農產品和茶文化，高雄市農業局今年5月在日本東京錦糸町「至福茶路」舉辦高雄山茶茶席交流推廣會，由長期推廣台灣茶文化的山茶大使田邊昌子女士策畫主持，邀集日本茶文化愛好者齊聚一堂，透過茶席品鑑、產地分享及文化交流，深入認識高雄六龜原生山茶。

田邊昌子憑藉多年推廣台灣茶文化經驗，向茶友介紹高雄山茶的歷史脈絡、產地特色及風味特性，並分享六龜山區原生山茶生態與文化價值。現場安排白茶、橙茶、紅茶及烏龍茶等多款茶品品鑑，帶領日本茶友循序感受高雄山茶多層次香氣變化。不少與會者對高雄山茶香氣和甘甜尾韻留下深刻印象，紛紛表示與一般市售茶品風味截然不同，尤其六龜原生山茶所展現的自然山林氣息與圓潤口感。

農業局表示，近年來透過品牌建立、品質提升及國際推廣，逐步建立高雄山茶市場辨識度，其中六龜新發社區長期投入原生山茶保育、復育及產業發展，成功將地方特色轉化為兼具文化底蘊與經濟價值的代表性農村產業。

本次茶席活動除介紹高雄山茶風味輪及台灣原生山茶分布特色外，也搭配在地茶食與特色點心體驗。田邊昌子女士表示，希望透過持續舉辦茶席交流活動，讓日本民眾認識高雄六龜原生山茶的珍貴價值，讓高雄山茶走進更多日本消費者的生活，深化兩地文化交流與友誼。

農業局指出，未來將持續攜手產地社區、茶農及國際推廣夥伴，積極拓展海外市場，並規劃再次赴日本辦理高雄山茶推廣活動及茶文化交流，透過茶席展演、品茗體驗、文化分享及產地行銷等多元形式，持續深化台日茶文化連結，提升高雄山茶在日本市場的品牌知名度與消費認同。