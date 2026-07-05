快訊

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

被蚊子叮不只是癢！醫師教你防蚊液怎麼挑、防蟲5大重點

「全網最醜的狗」長相太潦草爆紅 珍稀身分曝光20萬人傻了：很罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄六龜區山茶「紅到日本」 多層次香氣變化提升國際名聲

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄山茶大使田邊昌子女士於東京錦糸町「至福茶路」分享高雄六龜原生山茶特色，向日本茶友介紹高雄山茶的歷史文化與產地故事。圖／高雄市農業局提供
高雄山茶大使田邊昌子女士於東京錦糸町「至福茶路」分享高雄六龜原生山茶特色，向日本茶友介紹高雄山茶的歷史文化與產地故事。圖／高雄市農業局提供

為拓展高雄山茶國際能見度、推廣高雄農產品和茶文化，高雄市農業局今年5月在日本東京錦糸町「至福茶路」舉辦高雄山茶茶席交流推廣會，由長期推廣台灣茶文化的山茶大使田邊昌子女士策畫主持，邀集日本茶文化愛好者齊聚一堂，透過茶席品鑑、產地分享及文化交流，深入認識高雄六龜原生山茶。

田邊昌子憑藉多年推廣台灣茶文化經驗，向茶友介紹高雄山茶的歷史脈絡、產地特色及風味特性，並分享六龜山區原生山茶生態與文化價值。現場安排白茶、橙茶、紅茶及烏龍茶等多款茶品品鑑，帶領日本茶友循序感受高雄山茶多層次香氣變化。不少與會者對高雄山茶香氣和甘甜尾韻留下深刻印象，紛紛表示與一般市售茶品風味截然不同，尤其六龜原生山茶所展現的自然山林氣息與圓潤口感。

農業局表示，近年來透過品牌建立、品質提升及國際推廣，逐步建立高雄山茶市場辨識度，其中六龜新發社區長期投入原生山茶保育、復育及產業發展，成功將地方特色轉化為兼具文化底蘊與經濟價值的代表性農村產業。

本次茶席活動除介紹高雄山茶風味輪及台灣原生山茶分布特色外，也搭配在地茶食與特色點心體驗。田邊昌子女士表示，希望透過持續舉辦茶席交流活動，讓日本民眾認識高雄六龜原生山茶的珍貴價值，讓高雄山茶走進更多日本消費者的生活，深化兩地文化交流與友誼。

農業局指出，未來將持續攜手產地社區、茶農及國際推廣夥伴，積極拓展海外市場，並規劃再次赴日本辦理高雄山茶推廣活動及茶文化交流，透過茶席展演、品茗體驗、文化分享及產地行銷等多元形式，持續深化台日茶文化連結，提升高雄山茶在日本市場的品牌知名度與消費認同。

高雄山茶大使田邊昌子女士於東京錦糸町「至福茶路」分享高雄六龜原生山茶特色，向日本茶友介紹高雄山茶的歷史文化與產地故事。圖／高雄市農業局提供
高雄山茶大使田邊昌子女士於東京錦糸町「至福茶路」分享高雄六龜原生山茶特色，向日本茶友介紹高雄山茶的歷史文化與產地故事。圖／高雄市農業局提供

六龜 日本 高雄

延伸閱讀

石碇小鎮嘉年華 華梵大學助茶農推女皇茶品牌

深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

台企幸福計畫辦「台灣日」 菲律賓學童文化體驗

原博籌備處與愛努財團攜手 開啟台日原住民交流新頁

相關新聞

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測圖顯示，超級颱風「巴威」目前位於馬里亞納群島附近，持續向西到西北西方向移動，朝菲律賓海、沖繩以南海域前進。依目前路徑預測，巴威最接近台北與高雄的時間，約落在台灣時間10日凌晨2時，預估屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里；這不代表颱風將登陸台灣，但台灣附近海域、沖繩及先島群島後續仍須密切留意。

飛日韓遇颱風恐賠上萬？達人曝出發前必做4件事：別等航班取消才崩潰

本周計畫飛往韓國、日本旅遊，或是正準備從日韓搭機回台灣的旅客注意了！隨著颱風即將來襲，下周台灣與日韓之間的航班皆有極高機率受到天氣影響，特別是7月9日至7月12日這幾天從台灣出發的民眾需要特別留意。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」特別整理出4大心法，只要花幾分鐘確認，就能幫自己少賠好多錢。

巴威颱風逼近 花蓮24小時監測萬里溪堰塞湖 若下豪雨恐提前溢流

花蓮萬里溪堰塞湖總蓄水量為510萬立方公尺，截至今天11時30分監測資料，蓄水量已達296.62萬立方公尺，蓄水率約58%。但隨著颱風巴威接近，若出現強降雨，堰塞湖有可能提前溢流，林保署花蓮分署表示，持續24小時關注水位高低，密切掌握湖區變化，並按計畫發布黃色或紅色警戒。

嘉市長照導入智慧口腔科技 5秒檢測牙菌斑更精準

嘉義市政府推動智慧口腔照護，首度將可於5秒內檢測牙菌斑的數位口腔清潔照光板導入長照服務體系。衛生局長廖育瑋表示，希望透過智慧醫療結合第一線照護訓練，提升長輩口腔保健能力，朝「80歲仍保有20顆健康牙齒」目標邁進。

事後避孕藥政策未定案 食藥署：研議「醫師＋藥師」雙軌 最快年底拍板

事後避孕藥是否將納入追溯追蹤管理，引發外界質疑恐影響女性即時取得藥物、增加非預期懷孕風險。面對爭議持續延燒，衛福部食藥署今日再度說明，強調目前仍處於「藥事法」修正草案60天預告階段，相關措施尚未定案，在未建立完整配套、確保民眾用藥即時性、可近性及安全性前，不會貿然實施。

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標 南市回收870.76公斤問題油品

近期發生「中聯油脂」大豆沙拉油被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標事件，各縣市全面清查問題油品流向，台南市衛生局今表示，台南約有22家下游業者受到影響，截至4日已查核18家、下架回收777.76公斤受影響油品，其餘4家業者回收數量持續確認中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。