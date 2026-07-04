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孤高冷豔的義大利閃耀之美 GUCCI發表2026全新高級珠寶系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI Nodo高級珠寶項鍊，以航海元素中的繩結轉化二創，展現出力量、簡約、俐落印象。圖／GUCCI提供
GUCCI Nodo高級珠寶項鍊，以航海元素中的繩結轉化二創，展現出力量、簡約、俐落印象。圖／GUCCI提供

GUCCI隆重推出2026新款高級珠寶系列，從花卉之美、航海元素、GUCCI的經典圖案得到啟發，延伸出GUCCI Flora、GUCCI Nodo、Everlasting G，以及包含Horsebit與Marina Chain的Iconic Signatures四大系列，同時展現出品牌創意總監Demna的神秘、冷冽、高反差美學，映現出義大利工藝的閃耀可能。

模特兒身處於銀色金屬的空間內，無論是服貼的短髮或切齊式瀏海，她們多有著深邃的眼影、透露出不屬於世俗的洞見，甚至帶點野性與魅惑；Gucci Flora系列的大型紅寶石鈦金屬鑽石罌粟花耳環，在一身黑色皮草大衣的龐大量體下更顯奪目，那是血色、是濃烈情感的象徵，更是隱藏在冷酷表情下藏匿壓抑的熾熱躁動，該系列除了耳環另帶來項鍊、戒指，其花瓣以紅寶石勾勒、中央則鑲嵌碩大的紅碧璽。同系列另有一套靈感得自佛羅倫斯市花、百合花，GUCCI選用鈦金屬、藍寶石與鑽石再結合密鑲，展現出百合花從深藍至淺藍的色彩漸變，令人不禁動容。

Gucci Nodo系列的整體是以航海世界為靈感，將航海日常的繩索，蛻變為設計結構，也是系列名稱Nodo的由來，Nodo正是義大利文中的繩結、繩索之意，也可延伸成為節點、關鍵之意。該系列最醒目的首選一款雙排密鑲白金鑽石項鍊，碩大的梨形淡藍色海藍寶石是波濤洶湧浪花之記得淡然清醒，而點綴的祖母綠則是風平浪靜時的浮生半日閒。

Everlasting G系列則將象徵GUCCI品牌首字母的G展延、變形，無論是手鍊或項鍊，GUCCI的G變形成為一種重複排比的符碼，並搭配大克拉的綠碧璽為主石，陽剛調性十足；壓軸的Iconic Signatures則將GUCCI兩大招牌Horsebit馬銜鍊、Marina Chain，分別透過鮮豔的綠色沙弗萊石勾勒出馬銜鍊的不羈自由、以金色綠柱石和黃色藍寶石表現船錨，以強而有力、高辨識度的姿態，再次體現GUCCI身為頂級義大利精品巨頭的美學高度，狂野孤高、自成一格。

從草圖設計便加入明確色彩定調的GUCCI Flora系列高級珠寶，在選擇寶石時也高度耗費心力。圖／GUCCI提供
從草圖設計便加入明確色彩定調的GUCCI Flora系列高級珠寶，在選擇寶石時也高度耗費心力。圖／GUCCI提供

GUCCI Flora系列高級珠寶項鍊，以罌粟花為靈感，鑲嵌鑽石、紅寶石、紅色碧璽，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI Flora系列高級珠寶項鍊，以罌粟花為靈感，鑲嵌鑽石、紅寶石、紅色碧璽，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI高級珠寶Flora戒指，以鈦金屬展現出罌粟花花瓣的柔美，並鑲嵌紅色碧璽。圖／GUCCI提供
GUCCI高級珠寶Flora戒指，以鈦金屬展現出罌粟花花瓣的柔美，並鑲嵌紅色碧璽。圖／GUCCI提供

GUCCI首字母的G蛻變為Everlasting G系列珠寶的鍊結元素，成為一種全新的視覺符碼。圖／GUCCI提供
GUCCI首字母的G蛻變為Everlasting G系列珠寶的鍊結元素，成為一種全新的視覺符碼。圖／GUCCI提供

GUCCI 2026高級珠寶共發表了Gucci Flora、Gucci Nodo、Everlasting G與Iconic Signatures四大系列，展現義大利頂級精品對於寶石的嚴選，更有手造精工的最高標準。圖／GUCCI提供
GUCCI 2026高級珠寶共發表了Gucci Flora、Gucci Nodo、Everlasting G與Iconic Signatures四大系列，展現義大利頂級精品對於寶石的嚴選，更有手造精工的最高標準。圖／GUCCI提供

GUCCI發表2026高級珠寶系列，同時也為珠寶賦予了創意總監Demna的前衛美感。圖／GUCCI提供
GUCCI發表2026高級珠寶系列，同時也為珠寶賦予了創意總監Demna的前衛美感。圖／GUCCI提供

義大利 珠寶 鑽石

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