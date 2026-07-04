PASTAIO全台5店換新菜！完美打造義大利南北味覺旅行

主打每日手工現做生義大利麵的當代義式餐廳PASTAIO，即日起於台北光復、內湖、新店、林口及高雄五家門市同步推出全新菜單。此次改版以義大利各地經典料理為靈感，從北義皮蒙特、熱那亞、中義托斯卡尼與羅馬，一路延伸至南義拿坡里、阿瑪菲海岸，透過新鮮手工生麵與當代料理手法重新演繹地方風味，打造兼具傳統底蘊與創新層次的新一季餐點。

PASTAIO表示，新菜單仍以每日新鮮製作的生義大利麵為核心，使用義大利杜蘭小麥粉與00號麵粉，搭配雞蛋、番茄、墨魚汁及綠藻等天然食材，製作超過十種不同麵型，依照各道料理特色搭配最適合的口感與醬汁，呈現更完整的義式飲食文化。

本次菜單最大亮點，在於主廚大量運用當代調味概念，為傳統義大利料理注入新的風味層次。例如北義風格的「燉烤牛舌」，以蔬菜高湯慢燉後加入柴魚提升旨味，再炙烤增添焦香；來自羅馬涅地區的菠菜起司雲吞，則改以昆布香菇高湯搭配奶油乳化醬汁，讓義式經典融入東方鮮味。熱那亞青醬麵加入鹽昆布增添鹹鮮感，經典古羅馬起司豬頰肉麵則透過桌邊淋醬打造「雪崩」視覺效果，成為兼具話題與儀式感的新菜之一。

肉類義大利麵同樣全面升級。南義經典肉醬麵改採牛肋條與豬五花慢燉兩小時，並以啤酒取代紅酒，讓醬汁更加厚實卻少了單寧澀感；羅馬風味的牛尾大水管麵則以慢燉牛尾搭配栗子、檸檬皮及起司，濃郁中保有清爽尾韻，而托斯卡尼鄉村風格的義大利牛仔麵，以臘腸、自製辣番茄醬打造濃厚辛香，展現截然不同的地方特色。

海鮮料理也是本季另一大主角。清炒蛤蜊麵以白酒、酸豆、蒔蘿與檸檬呈現地中海的清爽風味；櫻花草蝦墨魚麵則以自製蝦高湯濃縮醬汁搭配草蝦、櫻花蝦，堆疊鮮味層次。北台灣限定推出的海膽吉他麵，以北海道新鮮海膽搭配海膽醬及多款海鮮，展現濃郁海味；高雄店則推出限定版「雙魚手工寬扁麵」，加入香煎曼波魚重新詮釋阿瑪菲海岸經典海鮮料理。

除了義大利麵，新菜單也加入多款適合多人分享的前菜，包括托斯卡尼麵包沙拉、義大利手工肉丸、慢燉炙烤牛舌，以及重達14盎司、以希臘優格醃製後舒肥的戰斧豬排，延續義大利人重視共享餐桌的飲食文化。

甜點同樣展現創意巧思，其中最吸睛的是外型神似青醬義大利麵的「抹茶義麵」，以抹茶卡士達擠成麵條造型，包覆海綿蛋糕與草莓果醬，帶來視覺與味覺的雙重驚喜；焙茶洋梨提拉米蘇則將義式經典甜點結合焙茶、西洋梨等東方元素，另有極黑芝麻布丁與檸檬藍莓起司蛋糕等新品，為整套餐點畫下細緻收尾。

從北義燉肉、中義家常料理到南義海岸鮮味，PASTAIO透過手工生麵、地方經典與跨文化調味手法，打造一場橫跨義大利南北的味覺旅行，也為夏季菜單注入更多創新與話題。

檸檬藍莓起司蛋糕260元。圖／PASTAIO提供

牛尾大水管麵 380元。圖／PASTAIO提供

優格戰斧 880元。圖／PASTAIO提供

古羅馬雪崩白吉他麵340元。圖／PASTAIO提供

燉烤牛舌 450元。圖／PASTAIO提供

PASTAIO即日起於台北光復、內湖、新店、林口及高雄5店，同步推出全新菜單。圖／PASTAIO提供