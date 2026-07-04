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從綿羊秀到沖繩太鼓一次看 清境暑假祭新玩法 親子客擠爆青青草原

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
翔耘太鼓團融合日本傳統太鼓與沖繩Eisa鼓樂，在清境農場青青草原帶來震撼演出，為暑假活動揭開序幕。圖／清境農場提供
翔耘太鼓團融合日本傳統太鼓與沖繩Eisa鼓樂，在清境農場青青草原帶來震撼演出，為暑假活動揭開序幕。圖／清境農場提供

暑假旅遊旺季正式展開，南投縣清境農場「夏季牧場大遊行」今天開幕，邀請融合日本傳統太鼓與沖繩Eisa鼓樂風格的翔耘太鼓團登上青青草原演出，搭配綿羊秀、馬術秀等經典節目，吸引大批遊客湧入，青青草原觀眾席幾近滿座，為暑假旅遊揭開序幕。

清境農場表示，今年首次將沖繩Eisa鼓樂帶進高山牧場，透過跨文化展演，結合青青草原自然景觀與牧場特色，打造兼具文化、觀光及親子體驗的暑假旅遊亮點。翔耘太鼓團鼓手以整齊鼓陣、鏗鏘節奏及充滿活力的舞步，展現沖繩傳統藝陣特色，鼓聲迴盪山谷，與青青草原及群山景致相互輝映，讓遊客掌聲不斷。

青青草原經典綿羊秀與馬術秀同樣吸引不少遊客。一早便有許多親子家庭入場，觀眾席幾近滿座。綿羊秀結束後，羊群漫步草原與步道，遊客近距離與綿羊互動、拍照，不少孩童開心追隨羊群，笑聲不斷；馬術秀則由騎師與駿馬默契演出，展現精湛騎術與高難度特技，掌聲此起彼落，讓遊客一次體驗高山牧場自然生態與精彩展演。

清境農場表示，暑假期間除每周三推出限定版「夏季牧場大遊行」外，青青草原馬術秀每天演出，綿羊秀則於每周一、二、四、五、六、日登場，周三暫停，遊客可欣賞牧羊犬趕羊、綿羊互動及馬術特技等特色表演，感受豐富多元的牧場魅力。

農場表示，今年開幕活動未特別安排貴賓出席，因為「每一位遊客，都是清境農場最重要的貴賓」，希望透過多元活動與完善服務，讓旅客留下美好的高山旅遊回憶，也邀請民眾把握暑假走訪海拔1750公尺的青青草原，在涼爽舒適的氣候中，欣賞太鼓、綿羊秀及馬術秀，感受清境夏日牧場風情。

清境農場馬術秀展現騎師與駿馬默契，高難度特技贏得遊客熱烈掌聲，成為暑假熱門表演之一。圖／清境農場提供
清境農場馬術秀展現騎師與駿馬默契，高難度特技贏得遊客熱烈掌聲，成為暑假熱門表演之一。圖／清境農場提供

清境農場暑假「夏季牧場大遊行」登場，首度邀請翔耘太鼓團演出，磅礡鼓聲迴盪青青草原，吸引大批遊客觀賞。圖／清境農場提供
清境農場暑假「夏季牧場大遊行」登場，首度邀請翔耘太鼓團演出，磅礡鼓聲迴盪青青草原，吸引大批遊客觀賞。圖／清境農場提供

清境農場「夏季牧場大遊行」，讓親子體驗高山牧場生活。圖／清境農場提供
清境農場「夏季牧場大遊行」，讓親子體驗高山牧場生活。圖／清境農場提供

沖繩 暑假 清境

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