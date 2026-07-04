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Swatch發表WHAT IF...JELLY？系列 加碼101快閃空間一展水母迷幻魅力
一個有創意的、假設性的問題，有可能帶來無窮想像。Swatch發表WHAT IF...JELLY？系列，假設第一款Swatch腕表如果是方形並非圓形設計的可能性，透過假想的平行時空結合生物源材質、色彩與透明設計，展開形而上的平行宇宙小旅行。
在《平面國》（Flatland：A Romance of Many Dimensions）這本經典小說便曾大膽提出假設，「假如」世界不是3D，而是2D的？假如直線是女性、正三角形是中產階級、正方形與正多邊形是貴族，而正多邊形是主教...世界與社會將以何等形式運作？小說除了無窮想像，此後更成為當代電影大導克里斯多夫諾蘭的繆思。
本次新款WHAT IF...JELLY？方形系列腕表，則將時間的樣貌從傳統的圓變成了正方形，33 x 33毫米的尺寸，表殼使用了biosourced生物源材料，表面和指針都以撞色、跳色設計，其中黑色款並運用了包浩斯美學愛用的紅藍黃三色，而全系列都具備時、分、秒與日期和星期顯示功能，已從即日起在Swatch全台專門店、官方網站同步販售。
同時Swatch並在台北101開設了全新快閃空間，靈感源自迷幻的水母世界，並可在此盡情試戴、體驗2026最新款的SCUBAQUA潛水表系列。快閃空間鄰近於台北101購物中心松智路口，每天中午12點至晚上8點，已由即日起開始，並持續至7月10日（五）為止。
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