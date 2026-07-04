超熱！暑假第一個周六「玩水」爆人潮 北市訂房率曝光

暑假旅遊旺季登場，北市第一個周末假日不少人潮，今天不只2026台北親水節開幕，吸引大小朋友玩水趣，晚間動物園也展開每周六夜間延長開放。北市觀傳局表示，觀光旅館訂房率7成至8成，部分業者的暑期訂單更已突破8成，預期7至8月訂房率持續成長。

觀傳局表示，北市暑假活動滿滿精彩不斷，7月25日登場的「大稻埕夏日節」首度結合國際IP蜘蛛人、無人機及煙火燈光展演，跨界打造吸睛亮點；三貓地區則有貓空纜車「動物方城市」主題彩繪車廂與主題場景打卡點，以及台北市立動物園今起至8月29日每周六夜間延長開放等特色活動。

觀傳局也說，「台北夜市打牙祭」、「2026台北兒童藝術節」及「台北親水節」等活動也熱烈展開，8月還有「2026 潮台北 TRENDY TAIPEI」，加上五月天、盧廣仲、aespa等國內外人氣歌手接續開唱。

觀傳局指出，受到大型活動及演唱會經濟帶動，台北市旅館業者暑假訂房表現亮眼，經洽北市旅館業者，觀光旅館預估訂房率約在7成至8成左右，部分業者的暑期訂單更已突破8成，預期7至8月訂房率將持續成長。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，今年暑假跟去年相比，訂房率維持7成5至8成5之間是沒問題，周五、周六通常會滿房，如遇特殊假日，平日也可能滿房；他直言不可能每天滿房，平日若有6、7成已經很好。

他說，對於全台灣來講，並不會因為暑假而造成全台訂房率的提升。雖然暑假親子會選擇出國，但世界各地遊客也會來台灣，這是相對的，因此訂房率不會有特別大起伏，反倒是跨年等特殊單日則比較可能滿房。

趙一任指出，北市現有600多家旅館、共4萬初間房間，除了暑假，北市其他期間的訂房率7成至8成，也可能8成至9成。訂房率穩定反而是好事，在有長期維持在8成是很亮眼的成績。

他提到，畢竟北市是國際城市，活動比較多。例如上月「2026台北水舞嘉年華」，松山區訂房率會稍微提高，接下來月底登場的「2026大稻埕夏日節」，大同區訂房率就會高一些；如果有演唱會，只要在捷運站周邊的旅宿業，應該都會不錯。

𝟤𝟢𝟤𝟨台北兒童藝術節昨天戶外演出第二場「星星任務大作戰」。圖／取自臉書「台北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center」

北市暑假活動滿滿精彩不斷，7月25日登場的「大稻埕夏日節」首度結合國際IP蜘蛛人、無人機及煙火燈光展演，跨界打造吸睛亮點。圖／北市觀傳局提供