夏天最夯這杯回來了！CAMA冰梅酒拿鐵這天開賣 巧克力日寄杯買9送1

炎炎夏日帶動沁涼飲品商機，新鮮現烘連鎖咖啡品牌 CAMA CAFE 宣布同步推出兩大夏季限定活動。除了連續三年熱賣的季節限定「冰梅酒拿鐵」將於7月7日起限時回歸外，也配合世界巧克力日推出會員 APP 指定飲品寄杯買9送1優惠，以人氣飲品搭配限時優惠搶攻暑假消費市場。

每年夏天都吸引不少消費者敲碗回歸的「冰梅酒拿鐵」，今年再度限時登場。這款季節限定飲品以日本黑糖梅酒結合CAMA CAFE 金獎拿鐵，透過牛奶柔和梅酒的酸甜果香，入口先感受清新的梅子香氣，隨後浮現咖啡本身的堅果與焦糖尾韻，打造兼具果香、奶香與咖啡香的多層次風味，在炎熱夏季展現清爽順口的特色。

CAMA CAFE 表示，「冰梅酒拿鐵」將自7月7日至8月4日限時販售，僅提供中杯冰飲，優惠售價100元，希望延續歷年夏季熱銷人氣，成為消費者今夏最具代表性的限定飲品之一。

除季節新品，品牌也同步迎接7月7日世界巧克力日，即日起至當天於CAMA CAFE會員APP購買指定飲品寄杯，可享「買9送1」優惠。活動品項涵蓋摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖，以及金獎拿鐵、金獎美式等熱門咖啡，每款商品每人限購2組，提供喜愛巧克力與咖啡風味的消費者一次囤杯、分次享用。

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