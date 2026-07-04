《陰魂旅社》走進封鎖多年的蜜月套房 主角雞歪到會讓人想揍他！

由《宿劫》製作團隊打造、愛爾蘭導演達米安麥卡錫執導的《陰魂旅社》（Hokum），是一部將「密閉空間壓迫」與「心理創傷」提煉到極致的民俗恐怖與心理驚悚電影。

主角歐姆是一位性格孤僻且毒舌的小說家，他帶著父母的骨灰重返當年的蜜月地，原本只是為了尋找創作靈感與安葬父母，卻意外被捲入旅館「蜜月套房」的古老女巫傳說。

旅館內陰暗的走廊、封鎖多年的蜜月套房，以及幾乎與世隔絕的愛爾蘭鄉間景色，都成功營造出股持續逼近的陰森不安感。

陰魂旅社／劇照

飾演主角的亞當史考特無敵適合這個角色，絕對不是討喜的英雄人物，是名脾氣暴躁、對他人冷漠且內心充滿創傷的混蛋。

亞當史考特將這傲慢、嘴賤、刻薄又深陷童年創傷的小說家演得層次分明，看電影的時候真的會讓人覺得「怎麼有人可以這麼雞歪？」。

隨著劇情推進，角色逐漸被旅館的傳說與自身的過去交錯影響，那些超自然異象也一步步逼著他面對內心陰影。

陰魂旅社／劇照

《陰魂旅社》將重心放在陰鬱氛圍的鋪陳，以及角色內心恐懼的刻畫，喜歡封閉空間、民俗傳說與懸疑解謎元素的觀眾來說，是一部值得嘗試的恐怖片。

雖片中部分謎團直到結尾仍未完全交代清楚，但整體仍成功營造出壓迫感十足的觀影體驗！

真正令人恐懼的，未必是鬼，而是內心深處那些始終無法擺脫、反覆吞噬自己的過去。

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