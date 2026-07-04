有行旅／紐西蘭南島悠活漫旅

永續是社會發展趨勢，醫療缺工嚴峻，人才永續是重中之重。基隆長庚醫院院長吳俊德表示，人才永續是困難任務但勢在必行，醫療系統若無足夠人力，再完善制度與設備都無法運作。在「醫療需求持續增加，但資源成長有限」情形下，不只高薪留才，醫院必須建立品牌及願景，讓員工認同產生向心力，院方也要以身作則。

2026-07-04 01:34