避暑熱門首選！溪頭鹿谷「手切冷藏肉火鍋＋萌寵生態」雙享攻略

隨著盛夏酷暑來臨，南投溪頭與鹿谷這一條因得天獨厚山林綠意與涼爽氣候而聞名的旅遊路線，再度成為民眾逃離城市熱浪的消暑黃金首選。今年暑假，位於溪頭半山腰、鹿谷市區的「鹿芝谷」互動式生態園區，與新開幕的「雞王涮涮鍋」聯手成為最熱門的私房行程。

遊客漫步在濃密翠綠的森林樹海中，一邊享受天然冷氣，一邊領略大自然的獨特魅力。不論是到「鹿芝谷」體驗結合在地茶葉、鹿群、香菇與森林等元素的五感療癒，還是到「雞王」品嚐極具層次的在地現涮美食，都是今年盛夏不可錯過的極致享受。

暢遊鹿谷，品嚐在地風味不只有老牌甕缸雞一個選項，新開幕的「雞王涮涮鍋」便為饕客帶來耳目一新的美食驚喜。有別於周邊林立的傳統甕缸雞，餐廳主打珍貴的手切冷藏肉現涮火鍋。

店內提供不經過冷凍、手切的文昌雞、梅花及胛心部位的豬肉，完美保留了肉品最原始的鮮嫩口感與豐盈甜味。搭配招牌鮮雞原湯、鹿茸菇剝皮辣椒、頂級花菇鮮雞湯，或是專為素食者準備的山珍海味湯底，鮮美滋味相得益彰。

最貼心的是，菜盤採用自助式選擇，想吃什麼拿什麼，讓客人完全不用擔心鍋中會出現不喜歡的食材，讓這頓消暑大餐吃得既精緻又飽足。

飽餐一頓後，緊鄰餐廳的「鹿芝谷」互動式生態園區則是午後探險的絕佳去處。園區趕在暑期旅遊旺季來臨前完成園區優化改造，不僅將輕食咖啡區移至戶外、融入園區中，讓遊客能坐在位子上直接親近小動物及大自然；甲蟲館與多肉溫室植物也同步升級，帶來豐富的自然探索體驗。

最令人驚喜的是，園區迎來了超萌的全新「住戶」，除了大家熟知的水豚、陸龜、黑鼻羊、可爾鴨、侏儒羊、天竺鼠、羊駝及梅花鹿等10多種動物外，還增加了北美浣熊、兔子，以及英文名字叫做Prairie dog(草原犬鼠)的土撥鼠。

這種囓齒類小松鼠在發現危險時會發出像小狗一樣的「汪汪」警戒聲，打招呼時更會靠見面「親親」來認出彼此，模樣超級吸睛。

為了讓遊客玩得更盡興，園區全面調整夏季營業時間，平日延長至18:00(最後入園17:30)，週日為 09:30-18:00(最後入園17:30)，而週六更特別延長營業至19:00(最後入園18:30)，讓大家能放慢腳步、悠閒享受山林暮色。

此外，原本只在假日演出的精彩活動，因應暑假熱潮，整個七月更是天天都有表演。不論是平日或假日造訪，每天都能觀賞到魔術、雜耍特技、火舞、變臉與馬戲等精彩演出，為山林假期增添滿滿的歡樂驚喜。

為了讓民眾輕鬆暢玩，餐廳與園區目前正聯合推出雙向優惠，無論是持園區門票折抵用餐，或是憑用餐發票折抵門票，都能享受超值好康，非常適合親子家庭、公司團體或三五好友一同前往。

業者說，這個暑假，不妨暫時告別冷氣房，驅車前往溪頭鹿谷，在山林綠意中大啖鮮嫩現涮雞湯鍋，與超萌動物近距離互動，過一個最感性、最清涼的夏日假期。

「鹿芝谷」互動式生態園區與新開幕的「雞王涮涮鍋」聯手成為最熱門的私房行程。記者宋健生／攝影

「鹿芝互動式生態園區提供豐富的自然生態體驗。記者宋健生／攝影