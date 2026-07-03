夜太美！G-SHOCK推入門款金屬表GST-B1000BD 滿額加贈日系職人工具箱

G-SHOCK全新推出的G-STEEL入門金屬系列表款GST-B1000BD，全表採用黑色離子鍍膜處理，將全黑金屬外型結合都會夜色靈感，展現低調且具存在感的城市風格。外觀以金屬表圈搭配碳纖維強化樹脂表殼，堅固耐用之餘，更讓表款完成輕薄化舒適體驗。

為打造豐富的視覺層次，新款GST-B1000BD表圈特別以垂直與環狀髮絲紋、鏡面拋光交錯處理，搭配無logo的極簡設計與初代G-SHOCK磚紋元素，連同不鏽鋼表帶與三折式表扣也同步施以精緻拋光。黑、藍兩種表盤配色融入深色主調，使街頭與都會氣息相得益彰。

核心機能方面，此系列搭載Tough Solar太陽能與Mobile Link藍牙連線功能，透過CASIO WATCHES App即可自動校時，讓日常操作更為便利；同時表款還具備200公尺防水、耐衝擊結構與LED超亮照明，並整合多元鬧鈴與碼表，滿足通勤、運動與戶外情境的時間管理需求。

全新腕表，建議售價為14,000元，為慶祝新表上市，G-SHOCK特別與TOYO STEEL合作推出滿額贈活動，凡在活動期間內消費滿萬元、即可獲專屬限量工具盒，數量有限送完為止。

以都會夜景、城市燈光成為靈感，CASIO發表新款GST-B1000BD腕表。圖／CASIO提供

只要在CASIO官方網站與品牌概念店（Outlet除外）消費滿萬元，可得G-SHOCK x TOYO STEEL聯名單層工具盒、數量有限。圖／CASIO提供