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燦坤3C家電「愛在燦爛的季節」全館最低5折起！限時加碼滿額禮回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
為對應在台北世貿的3C數位影音家電展，燦坤3C家電全面迎戰，主打不用人擠人逛展，也能在全台燦坤門市或燦坤線上購物一次購足。圖／燦坤提供
為對應在台北世貿的3C數位影音家電展，燦坤3C家電全面迎戰，主打不用人擠人逛展，也能在全台燦坤門市或燦坤線上購物一次購足。圖／燦坤提供

暑假3C購物戰開打，為對應在台北世貿的3C數位影音家電展，燦坤3C家電全面迎戰，即日起至7月9日「愛在燦爛的季節」主題活動精選多款高人氣、兼具CP值與節能環保的「五星級」（有省錢）3C資通訊商品與AI智慧生活家電，全館優惠享最低5折起。

燦坤自7月4日至7月9日加碼推出滿額禮回饋方案迎戰，消費門檻涵蓋1.9萬元、4.9萬元、9.9萬元、19.9萬元、30萬元至50萬元等多元級距，滿足不同族群的換機與採購需求。活動期間單筆消費滿50萬元，就有機會將JHT i芯深捏臀感按摩椅（市值49,900元）或iPad mini 7th Wi-Fi 128GB太空灰色（市值19,900元）或DeLonghi全自動義式咖啡機（市值37,900元）等限量好禮3選1帶回家（滿額禮活動不可與現折券活動併行使用）。

即日起至7月9日燦坤「五星級（有省錢）」專區，精選冷氣、電視、冰箱、洗衣機到AI 3C設備等多元商品，最高現省3.3萬元。像是CHIMEI 65吋4K Mini LED Google顯示器享限時會員促銷價23,900元，等於直降3.3萬元，相當於42折優惠；SAMSUNG 75型4K QLED智慧顯示器享限時會員促銷價38,888元，現省逾1.6萬元，相當於71折優惠。

還有對抗炎炎夏日必備的Panasonic一對一變頻單冷空調享限時會員促銷價22,900元，不僅享有免費標準安裝定位服務，7月31日前購買還可參加燦坤獨家「買空調抽好禮」活動，有機會抽中DJI Osmo Pocket 4口袋雲台相機標準套裝（共抽20台）；購買指定空調機型，還享有8年免費延長保固，加價3,999元可獲得2次變頻分離式空調現場清洗服務，並升級為10年延長保固。另有SAMPO微電腦遙控擺頭DC節能立扇，最低限時會員促銷價2,088元起即可入手，買還可享有環保集點，再享勳風電池式電蚊拍或RASTO電池式捕蚊拍好禮2選1 。

日本原裝的HITACHI 475公升平面式無邊框鋼板五門冰箱（消光白）享限時會員促銷價48,900元，等於直降7,000元，登錄再送即享券2,000元；金級省水標章的LG 18公斤AIDD蒸氣直驅變頻洗衣機享限時會員促銷價21,900元，也可現省3,000元。

暑假期間亦是電競與遊戲娛樂旺季，燦坤亦同步祭出多款熱門電競商品優惠。其中Razer Viper V3 Pro SE無線滑鼠享限時會員促銷優惠價2,790元，相當於82折；還有滿足玩家需求推出的Switch 2主機搭配《斯普拉遁 塗擊隊》、專用玻璃螢幕保護貼，以及Pro控制器或Joy-Con 2左右手控制器的超值組合方案，享限時會員促銷組合價18,900元，讓玩家一次購足熱門主機、遊戲與配件。

燦坤同步引進Lenovo經典ThinkPad商用筆電系列，Lenovo 14吋ThinkPad E14享限時會員促銷優惠價42,900元，現省5,000元；再搭配Lenovo Legion 27QD-10 QHD IPS電競螢幕享限時會員促銷優惠價5,790元，工作效率倍增。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

暑假3C購物戰開打，燦坤3C家電7月9日前全館5折起，7月4日至7月9日限時加碼祭滿額禮迎戰。圖／燦坤提供
暑假3C購物戰開打，燦坤3C家電7月9日前全館5折起，7月4日至7月9日限時加碼祭滿額禮迎戰。圖／燦坤提供

燦坤3C家電即日起至7月9日主打「五星級」（有省錢）專區。圖／燦坤提供
燦坤3C家電即日起至7月9日主打「五星級」（有省錢）專區。圖／燦坤提供

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