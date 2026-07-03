聽新聞
0:00 / 0:00
機票訂起來！福岡巨蛋燒酎美食節登場 500款名酒、冠軍調酒開喝
隨著日本和食文化在全球持續升溫，低負擔、風味多變的燒酎與泡盛近年也逐漸受到國際市場關注。由日本酒造組合中央會主辦、被視為全日本最大規模的燒酎盛會「本格燒酎・泡盛與美食節2026」，將於7月25日至26日於福岡「Mizuho PayPay巨蛋」登場，集結超過500款燒酎與泡盛銘柄，打造結合品飲、美食與文化體驗的大型節慶。
本屆活動規模再度升級，不僅匯聚九州各地燒酎重鎮酒造，也擴大納入沖繩泡盛與本州多地酒造參與，包括島根、山口與新潟等地品牌，使燒酎文化突破地域框架。其中更有多家酒造首次參展，如宮崎柳田酒造、熊本福田酒造、新潟苗場酒造與大分久保酒造等，而來自東京離島八丈島的樫立酒造，則以百年紀念限定酒款成為話題焦點。
現場最大亮點之一，是突破500款的試飲規模，讓參與者可一次品飲各地代表性燒酎與泡盛，包括在台灣具高人氣的柑橘系燒酎「DAIYAME」等品牌也將登場。同時，活動邀請多位曾獲「本格燒酎＆泡盛雞尾酒大賽」冠軍的調酒師進駐現場，於巨蛋內即席調製冠軍級創意調酒，提供觀眾近距離感受專業調飲魅力。
除了酒類主題，活動也強化「可吃可玩」的節慶氛圍。九州在地餐車將進駐現場，帶來博多雞皮串、佐賀牛料理與薩摩黑豚等經典地方美食，同步設置祭典遊戲與親子互動攤位，即使不飲酒的訪客也能享受完整體驗。
主辦單位表示，今年活動希望打造一個結合日本酒文化、美食與娛樂的立體場域，讓訪客不僅能試飲多樣燒酎，更能在巨蛋空間中體驗宛如祭典般的沉浸式氛圍，成為暑期福岡旅遊的重要亮點之一。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。