機票訂起來！福岡巨蛋燒酎美食節登場 500款名酒、冠軍調酒開喝

隨著日本和食文化在全球持續升溫，低負擔、風味多變的燒酎與泡盛近年也逐漸受到國際市場關注。由日本酒造組合中央會主辦、被視為全日本最大規模的燒酎盛會「本格燒酎・泡盛與美食節2026」，將於7月25日至26日於福岡「Mizuho PayPay巨蛋」登場，集結超過500款燒酎與泡盛銘柄，打造結合品飲、美食與文化體驗的大型節慶。

本屆活動規模再度升級，不僅匯聚九州各地燒酎重鎮酒造，也擴大納入沖繩泡盛與本州多地酒造參與，包括島根、山口與新潟等地品牌，使燒酎文化突破地域框架。其中更有多家酒造首次參展，如宮崎柳田酒造、熊本福田酒造、新潟苗場酒造與大分久保酒造等，而來自東京離島八丈島的樫立酒造，則以百年紀念限定酒款成為話題焦點。

現場最大亮點之一，是突破500款的試飲規模，讓參與者可一次品飲各地代表性燒酎與泡盛，包括在台灣具高人氣的柑橘系燒酎「DAIYAME」等品牌也將登場。同時，活動邀請多位曾獲「本格燒酎＆泡盛雞尾酒大賽」冠軍的調酒師進駐現場，於巨蛋內即席調製冠軍級創意調酒，提供觀眾近距離感受專業調飲魅力。

除了酒類主題，活動也強化「可吃可玩」的節慶氛圍。九州在地餐車將進駐現場，帶來博多雞皮串、佐賀牛料理與薩摩黑豚等經典地方美食，同步設置祭典遊戲與親子互動攤位，即使不飲酒的訪客也能享受完整體驗。

主辦單位表示，今年活動希望打造一個結合日本酒文化、美食與娛樂的立體場域，讓訪客不僅能試飲多樣燒酎，更能在巨蛋空間中體驗宛如祭典般的沉浸式氛圍，成為暑期福岡旅遊的重要亮點之一。

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活動可以在巨蛋現場邊品飲燒酎、邊吃美食。圖／日本酒造組合中央會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

燒酎調酒Bar由冠軍調酒師限時駐場。圖／日本酒造組合中央會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康