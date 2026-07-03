全國電子7月破盤限時登場！指定大家電57折起　會員最高享22%優惠回饋

暑假向來是家庭換新家電的重要旺季，隨著消費者對居家生活品質及節能家電需求持續提升，選購家電已不再只是比較價格，更重視安裝品質、售後保固及整體購物體驗。全國電子「7月破盤」將於7月4日至7月14日限時登場，推出指定大家電57折起、全館家電9折、會員最高享22%優惠回饋，並結合銀行優惠、政府節能補助、品牌加碼及多項會員專屬活動，打造今夏最完整的家電採購方案。

全國電子7月破盤集結電視、空調、冰箱、洗衣機及生活家電等人氣商品，推出指定機種最低57折起優惠，並同步祭出會員專屬回饋。活動期間，會員單日累積消費滿5萬元，即享3%會員點數回饋（最高回饋1,500點）；來店還可參加會員刮刮樂活動，領取點數立即折抵消費金額；指定商品搭配全國電子APP揪速Pay、指定銀行分期及週末綠點10倍送等優惠，讓會員回饋層層堆疊最高回饋22%。

符合資格的一級能效空調及冰箱，還可搭配政府節能補助及貨物稅退還，最高再省5,000元，補助採預算機制，建議有換新需求的民眾把握暑假檔期及早選購。此外，破盤活動期間還有LINE互動遊戲、滿額加1元多1件及多項抽獎活動。

除了全館破盤優惠外，全國電子也攜手各大品牌推出多項限時加碼活動，涵蓋空調、電視、數位商品、電鬍刀、廚房家電及生活小家電。活動期間購買指定空調單筆滿3萬元即可參加抽獎，有機會將Insta360 Luna Ultra標準套裝、Insta360 X5標準套裝、Lenovo Tab平板電腦等3C好禮帶回家。

電視則搭上夏季足球熱潮，推出「視界開踢」限時應援活動，活動期間購買75吋（含）以上或RGB系列指定電視並加購延長保固服務，即可獲得等值會員點數回饋，同時參加專屬應援抽獎活動；活動期間還可透過LINE轉盤遊戲天天抽最高5,000元折價券。

除了大尺寸電視優惠，全國電子更熱血推出限量足球應援冰霸杯，以阿根廷隊經典藍白球衣配色、AFA識別以及10號球衣元素打造應援風格，推出950ml與1,200ml兩款大容量款式，兼具保冷、保冰與日常實用機能。

廚房家電方面，全國電子推出「廚房五機大補貼」專案，集結櫻花、林內、海爾等知名品牌，涵蓋排油煙機、瓦斯爐、熱水器、洗碗機及淨水設備，指定商品最高享3,000元加碼補貼。 此外，油煙機與瓦斯爐A＋B組合加購享8折起，再加碼限量贈送BRITA濾水壺；指定淨水設備最高現折777元，指定濾心再享10%現金回饋（最高100元）。

數位資訊商品同步推出「月月抽3C好禮」活動，購買指定數位商品單筆滿8,888元以上即可參加抽獎，有機會抽中DJI OSMO Pocket 4、iPad A16 11吋 Wi-Fi、SAMSUNG Odyssey G5 27吋電競螢幕、SONY無線立體聲耳機等熱門3C商品；指定筆電加購延長保固，還可參加月月抽10,000元購物金，指定華碩筆電另享Office優惠價及Microsoft 365一年版等加碼好禮。

此外，迎接父親節，全國電子電鬍刀優惠全面開跑，即日起至8月9日飛利浦、百靈、Panasonic旗艦機種同步下殺，最低19,888元起，電鬍刀消費滿5,000元還享30期0利率；電鬍刀單筆滿5,000元還能登錄發票再抽SONY 65吋顯示器、家庭劇院；綁定LINE會員天天抽最高1,000元折價序號。

全國電子活動期間購買電鬍刀專區指定單品滿19,888元以上，可享超狂「限定加價購6選1」：Dyson二合一吹風直髮器＋手持小風扇加購價只要699元，不到1折，限量150台；DJI Osmo Pocket 4標準套裝加購價699元；飛利浦EP3347雙溫萃取咖啡機加購價3,999元，限量50台；Dyson洗地機加購價2,999元；iPhone 17（256GB、不挑色）加購價13,999元，限量100台；11吋iPad Air M4（128GB Wi-Fi版、不挑色）加購價4,999元，限量300台。上述加價購數量有限、售完為止。

全國電子表示，今年7月破盤不只是提供優惠價格，更整合會員回饋、品牌加碼、專業安裝、延長保固及售後服務，希望讓消費者在一次購足所需家電的同時，也能享有從選購、安裝到售後的完整服務體驗，持續落實全國電子「揪感心」的品牌承諾。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

全國電子提供總統級精緻安裝、8年免費延長保固及空調專業清潔保養服務，從選購、安裝到售後打造一站式安心服務。圖／全國電子提供

全國電子父親節優惠同步開跑，飛利浦、百靈、Panasonic等品牌電鬍刀祭出超值優惠。圖／全國電子提供

全國電子數位商品祭出多重限時優惠，購買指定商品滿8,888元即可參加月月抽DJI Osmo Pocket 4、iPad、電競螢幕等人氣3C好禮。圖／全國電子提供