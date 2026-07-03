快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

全國電子7月破盤限時登場！指定大家電57折起 會員最高享22%優惠回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子7月破盤將於7月4日至7月14日限時登場，集結電視、空調、冰箱、洗衣機等熱門商品，搭配會員點數、銀行優惠及政府節能補助，打造今夏最完整家電採購方案。圖／全國電子提供
全國電子7月破盤將於7月4日至7月14日限時登場，集結電視、空調、冰箱、洗衣機等熱門商品，搭配會員點數、銀行優惠及政府節能補助，打造今夏最完整家電採購方案。圖／全國電子提供

暑假向來是家庭換新家電的重要旺季，隨著消費者對居家生活品質及節能家電需求持續提升，選購家電已不再只是比較價格，更重視安裝品質、售後保固及整體購物體驗。全國電子「7月破盤」將於7月4日至7月14日限時登場，推出指定大家電57折起、全館家電9折、會員最高享22%優惠回饋，並結合銀行優惠、政府節能補助、品牌加碼及多項會員專屬活動，打造今夏最完整的家電採購方案。

全國電子7月破盤集結電視、空調、冰箱、洗衣機及生活家電等人氣商品，推出指定機種最低57折起優惠，並同步祭出會員專屬回饋。活動期間，會員單日累積消費滿5萬元，即享3%會員點數回饋（最高回饋1,500點）；來店還可參加會員刮刮樂活動，領取點數立即折抵消費金額；指定商品搭配全國電子APP揪速Pay、指定銀行分期及週末綠點10倍送等優惠，讓會員回饋層層堆疊最高回饋22%。

符合資格的一級能效空調及冰箱，還可搭配政府節能補助及貨物稅退還，最高再省5,000元，補助採預算機制，建議有換新需求的民眾把握暑假檔期及早選購。此外，破盤活動期間還有LINE互動遊戲、滿額加1元多1件及多項抽獎活動。

除了全館破盤優惠外，全國電子也攜手各大品牌推出多項限時加碼活動，涵蓋空調、電視、數位商品、電鬍刀、廚房家電及生活小家電。活動期間購買指定空調單筆滿3萬元即可參加抽獎，有機會將Insta360 Luna Ultra標準套裝、Insta360 X5標準套裝、Lenovo Tab平板電腦等3C好禮帶回家。

電視則搭上夏季足球熱潮，推出「視界開踢」限時應援活動，活動期間購買75吋（含）以上或RGB系列指定電視並加購延長保固服務，即可獲得等值會員點數回饋，同時參加專屬應援抽獎活動；活動期間還可透過LINE轉盤遊戲天天抽最高5,000元折價券。

除了大尺寸電視優惠，全國電子更熱血推出限量足球應援冰霸杯，以阿根廷隊經典藍白球衣配色、AFA識別以及10號球衣元素打造應援風格，推出950ml與1,200ml兩款大容量款式，兼具保冷、保冰與日常實用機能。

廚房家電方面，全國電子推出「廚房五機大補貼」專案，集結櫻花、林內、海爾等知名品牌，涵蓋排油煙機、瓦斯爐、熱水器、洗碗機及淨水設備，指定商品最高享3,000元加碼補貼。 此外，油煙機與瓦斯爐A＋B組合加購享8折起，再加碼限量贈送BRITA濾水壺；指定淨水設備最高現折777元，指定濾心再享10%現金回饋（最高100元）。

數位資訊商品同步推出「月月抽3C好禮」活動，購買指定數位商品單筆滿8,888元以上即可參加抽獎，有機會抽中DJI OSMO Pocket 4、iPad A16 11吋 Wi-Fi、SAMSUNG Odyssey G5 27吋電競螢幕、SONY無線立體聲耳機等熱門3C商品；指定筆電加購延長保固，還可參加月月抽10,000元購物金，指定華碩筆電另享Office優惠價及Microsoft 365一年版等加碼好禮。

此外，迎接父親節，全國電子電鬍刀優惠全面開跑，即日起至8月9日飛利浦、百靈、Panasonic旗艦機種同步下殺，最低19,888元起，電鬍刀消費滿5,000元還享30期0利率；電鬍刀單筆滿5,000元還能登錄發票再抽SONY 65吋顯示器、家庭劇院；綁定LINE會員天天抽最高1,000元折價序號。

全國電子活動期間購買電鬍刀專區指定單品滿19,888元以上，可享超狂「限定加價購6選1」：Dyson二合一吹風直髮器＋手持小風扇加購價只要699元，不到1折，限量150台；DJI Osmo Pocket 4標準套裝加購價699元；飛利浦EP3347雙溫萃取咖啡機加購價3,999元，限量50台；Dyson洗地機加購價2,999元；iPhone 17（256GB、不挑色）加購價13,999元，限量100台；11吋iPad Air M4（128GB Wi-Fi版、不挑色）加購價4,999元，限量300台。上述加價購數量有限、售完為止。

全國電子表示，今年7月破盤不只是提供優惠價格，更整合會員回饋、品牌加碼、專業安裝、延長保固及售後服務，希望讓消費者在一次購足所需家電的同時，也能享有從選購、安裝到售後的完整服務體驗，持續落實全國電子「揪感心」的品牌承諾。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

全國電子提供總統級精緻安裝、8年免費延長保固及空調專業清潔保養服務，從選購、安裝到售後打造一站式安心服務。圖／全國電子提供
全國電子提供總統級精緻安裝、8年免費延長保固及空調專業清潔保養服務，從選購、安裝到售後打造一站式安心服務。圖／全國電子提供

全國電子父親節優惠同步開跑，飛利浦、百靈、Panasonic等品牌電鬍刀祭出超值優惠。圖／全國電子提供
全國電子父親節優惠同步開跑，飛利浦、百靈、Panasonic等品牌電鬍刀祭出超值優惠。圖／全國電子提供

全國電子數位商品祭出多重限時優惠，購買指定商品滿8,888元即可參加月月抽DJI Osmo Pocket 4、iPad、電競螢幕等人氣3C好禮。圖／全國電子提供
全國電子數位商品祭出多重限時優惠，購買指定商品滿8,888元即可參加月月抽DJI Osmo Pocket 4、iPad、電競螢幕等人氣3C好禮。圖／全國電子提供

全國電子「7月破盤」7月4日至7月14日限時登場，指定大家電57折起、全館家電9折，會員最高享22%優惠回饋。圖／全國電子提供
全國電子「7月破盤」7月4日至7月14日限時登場，指定大家電57折起、全館家電9折，會員最高享22%優惠回饋。圖／全國電子提供

家電 全國電子

延伸閱讀

遠百超級年中慶登場 歡慶60周年攜手中國信託最高回饋16%

王道銀行推出回饋金撲滿 刷卡回饋金享優利活儲年利率12%

聯邦銀行 New New Bank 下半年優惠出爐 這三大回饋最高10%

旅遊旺季中信卡帶你飛！刷對卡片讓旅行走到哪都有專屬星級禮遇

相關新聞

全國電子7月破盤限時登場！指定大家電57折起　會員最高享22%優惠回饋

暑假向來是家庭換新家電的重要旺季，隨著消費者對居家生活品質及節能家電需求持續提升，選購家電已不再只是比較價格，更重視安裝品質、售後保固及整體購物體驗。全國電子「7月破盤」將於7月4日至7月14日限時登場，推出指定大家電57折起、全館家電9折、會員最高享22%優惠回饋，並結合銀行優惠、政府節能補助、品牌加碼及多項會員專屬活動，打造今夏最完整的家電採購方案。

江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展 領受時光、美與藝術的無窮探究

時間的軌跡、能否化為引領心靈流浪的疆域？頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）以「Explore All Ways Possible」為題，於今天正式於南山廣場藝文中心舉辦《無疆探索 無盡可能》主題特展，展覽以地圖為概念，串連起美學、旅行與時間的多重思潮共鳴，現場並邀請美國探險家兼攝影師Cory Richards出席，同時江詩丹頓北亞區董事總經理Eva Ma、江詩丹頓台灣總經理Jenny Chen，也都在現場現身。

桌邊現淋熔岩乳酪！樂子美國乳酪季登場 視覺與味覺同步炸裂

美式餐飲品牌「樂子 the Diner 」攜手美國乳品出口協會，即日起至9月15日推出期間限定「樂子美國乳酪季 Say Cheese!!!」，主打100%美國乳源乳酪全面升級，最吸睛的亮點就是「桌邊現淋熔岩乳酪」與「爆漿牽絲系料理」，從漢堡到炸雞、再到脆薯球，每一道都走極致濃郁路線，視覺與味覺同步炸裂。

不只少女峰！瑞士45年秘境首攻台灣　一站看遍百年建築、起司工藝

談到瑞士，多數旅客首先想到的是少女峰、策馬特，或是琉森湖畔美景，但擁有近半世紀歷史的瑞士露天博物館Ballenberg（巴倫伯格）正積極拓展國際市場，並將亞洲列為首要推廣目標之一，希望吸引更多台灣旅客走進瑞士的人文與歷史。

香港「嘆早茶」免出國！台北美福暑假限定回歸 160元起吃蝦餃、菠蘿油

暑假餐飲市場再添新選擇。台北美福大飯店「潮粵坊」將於7月5日至9月13日，每周日上午9點至11點推出限定「嘆早茶」活動，由香港行政主廚王志孚打造道地港式飲茶體驗，集結近25款港點、粥品及麵食，每道160元起，讓民眾不用飛香港，也能感受經典「一盅兩件」的飲茶文化。

綠茵前的科技變革！26溫布頓引進VRT輔助 勞力士相伴精準計時半世紀

隨著倫敦西南部的茵綠草地再次修剪至完美的8毫米，2026年溫布頓網球錦標賽已然正式拉開戰帷，同時瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex）再度以官方大會時計身份頂級贊助此項盛事將其追求極致的精神延伸至球場，引領全球球迷見證這場夏季盛宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。