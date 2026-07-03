江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展 領受時光、美與藝術的無窮探究

時間的軌跡、能否化為引領心靈流浪的疆域？頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）以「Explore All Ways Possible」為題，於今天正式於南山廣場藝文中心舉辦《無疆探索 無盡可能》主題特展，展覽以地圖為概念，串連起美學、旅行與時間的多重思潮共鳴，現場並邀請美國探險家兼攝影師Cory Richards出席，同時江詩丹頓北亞區董事總經理Eva Ma、江詩丹頓台灣總經理Jenny Chen，也都在現場現身。

台北本次《無疆探索 無盡可能》特展的序幕，其實早在去年巴黎特展已埋下伏筆。當時江詩丹頓便發表了與羅浮宮合作、獨一無二的天文座鐘，以呼應品牌邁向270周年紀的重要里程碑。本次展覽的核心主軸則將羅盤上的東西南北四方位、轉譯對照了品牌的兩條軸線與四個主題展區，同時帶來8款自總廠空運來台、橫跨近200年的重要骨董時計。

其中一只1972年的Prestige de la France腕表具有特殊的梯形輪廓，展現江詩丹頓特有的幾何之美，並是為紀念品牌在1972年獲得法國政府頒發證書所推出；一只1938年、擁有跳時顯示功能的Royal Chronomètre腕表，並獲得天文台認證所以命名為Chronomètre，反應江詩丹頓對精準度的精益求精；一只1998年的Saltarello腕表則具有裝飾性鮮明的跳時和逆跳分鐘，正是從美國文化中復古電梯的逆跳顯示得到靈感，見證了跨越時光的裝飾性之美。

一旦踏入主要的四方展區，其中「東方山嶺」從Cory Richards的探險精神出發，並秀出品牌全新Overseas Dual Time Cardinal Points系列；Overseas Dual Time Cardinal Points腕表正是2026年品牌重要大作，使用全新自製5110 DT3自動上鍊機芯，並運用四種顏色對應羅盤上的四重方位。軸線持續向左則來到了「西方城市」，象徵自曠野展延回顧270年的歷史，展區並聚焦在1920年代的American 1921表款、又或是經典傳承的222時計，呈現工藝為文化服務的設計面向。

第二條軸線的兩個方位：「南方沙漠」與「北方海洋」則將地圖從水平線拓寬為面，往南是Traditionelle系列複雜精湛工藝，品牌為機械時計賦予了工藝與收藏性、添增以深度，往北帶人一探揉合高級訂製時裝語彙Égérie系列；其中像是結合了陀飛輪與單按鈕計時碼表的Traditionnelle陀飛輪計時腕表同時將陀飛輪位置設定在面盤上半部，呈現華麗的視覺張力，此外Égérie系列Creative Edition腕表則一次集結織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪與珠寶鑲嵌等四重工藝，宛如手腕上的高級訂製服，美不勝收。

《無疆探索 無盡可能》除靜態展品，展覽並精心安排限定名人講座，將於7月6日邀請文化名人蔡康永擔任講者。本次特展將從7月4日（六）正式開展，持續至7月9日（四）為止，建議可提前掃描QR Code，預約講座或參觀場次。

37毫米、運用18K 3N黃金打造的Historiques 222腕表，是江詩丹頓經典中的經典。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓的Égérie Creative Edition女表，從高級訂製服的蕾絲得到靈感，轉化為手表面盤上的浪漫唯美。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓在Heritage骨董展區中，並帶來橫跨1822至1998近200年的8款骨董懷表、手表。圖／Vacheron Constantin提供

2026年新款的Overseas Cardinal Points兩地時間表，共有綠、白、藍、棕四色面盤，對應羅盤上的四個方位。圖／Vacheron Constantin提供

如欲參觀江詩丹頓（Vacheron Constantin）的《無疆探索 無盡可能》特展，可掃描QR Code預約場次或名人講座。圖／Vacheron Constantin提供

Cory Richards今日出席活動時，配戴上一只Overseas計時碼表Everest限量版，並將表帶換為白色膠帶，展現動感活力。圖／Vacheron Constantin提供

美國探險家兼攝影師Cory Richards，是江詩丹頓「One of Not Many卓爾不群」計畫好友之一，並頻頻在攝影、登山領域展現挑戰極限的成就。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓自製的5110 DT3自動上鍊機芯，運用於Overseas Cardinal Points兩地時間腕表中。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓Heritage骨董展區中的懷表展現了精湛、古色古香的珠寶工藝之美。記者釋俊哲／攝影

江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展的北方海洋展區，以折射動態的波浪光影、營造探險旅遊的愉悅心境。圖／Vacheron Constantin提供