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江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展 領受時光、美與藝術的無窮探究

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓的Historiques American 1921腕表，以其獨特的幾何輪廓、非典型的表冠位置，象徵獨特、大膽的冒險精神，並有36.5、40毫米兩款18K 5N粉紅金款式。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓的Historiques American 1921腕表，以其獨特的幾何輪廓、非典型的表冠位置，象徵獨特、大膽的冒險精神，並有36.5、40毫米兩款18K 5N粉紅金款式。圖／Vacheron Constantin提供

時間的軌跡、能否化為引領心靈流浪的疆域？頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）以「Explore All Ways Possible」為題，於今天正式於南山廣場藝文中心舉辦《無疆探索 無盡可能》主題特展，展覽以地圖為概念，串連起美學、旅行與時間的多重思潮共鳴，現場並邀請美國探險家兼攝影師Cory Richards出席，同時江詩丹頓北亞區董事總經理Eva Ma、江詩丹頓台灣總經理Jenny Chen，也都在現場現身。

台北本次《無疆探索 無盡可能》特展的序幕，其實早在去年巴黎特展已埋下伏筆。當時江詩丹頓便發表了與羅浮宮合作、獨一無二的天文座鐘，以呼應品牌邁向270周年紀的重要里程碑。本次展覽的核心主軸則將羅盤上的東西南北四方位、轉譯對照了品牌的兩條軸線與四個主題展區，同時帶來8款自總廠空運來台、橫跨近200年的重要骨董時計。

其中一只1972年的Prestige de la France腕表具有特殊的梯形輪廓，展現江詩丹頓特有的幾何之美，並是為紀念品牌在1972年獲得法國政府頒發證書所推出；一只1938年、擁有跳時顯示功能的Royal Chronomètre腕表，並獲得天文台認證所以命名為Chronomètre，反應江詩丹頓對精準度的精益求精；一只1998年的Saltarello腕表則具有裝飾性鮮明的跳時和逆跳分鐘，正是從美國文化中復古電梯的逆跳顯示得到靈感，見證了跨越時光的裝飾性之美。

一旦踏入主要的四方展區，其中「東方山嶺」從Cory Richards的探險精神出發，並秀出品牌全新Overseas Dual Time Cardinal Points系列；Overseas Dual Time Cardinal Points腕表正是2026年品牌重要大作，使用全新自製5110 DT3自動上鍊機芯，並運用四種顏色對應羅盤上的四重方位。軸線持續向左則來到了「西方城市」，象徵自曠野展延回顧270年的歷史，展區並聚焦在1920年代的American 1921表款、又或是經典傳承的222時計，呈現工藝為文化服務的設計面向。

第二條軸線的兩個方位：「南方沙漠」與「北方海洋」則將地圖從水平線拓寬為面，往南是Traditionelle系列複雜精湛工藝，品牌為機械時計賦予了工藝與收藏性、添增以深度，往北帶人一探揉合高級訂製時裝語彙Égérie系列；其中像是結合了陀飛輪與單按鈕計時碼表的Traditionnelle陀飛輪計時腕表同時將陀飛輪位置設定在面盤上半部，呈現華麗的視覺張力，此外Égérie系列Creative Edition腕表則一次集結織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪與珠寶鑲嵌等四重工藝，宛如手腕上的高級訂製服，美不勝收。

《無疆探索 無盡可能》除靜態展品，展覽並精心安排限定名人講座，將於7月6日邀請文化名人蔡康永擔任講者。本次特展將從7月4日（六）正式開展，持續至7月9日（四）為止，建議可提前掃描QR Code，預約講座或參觀場次。

37毫米、運用18K 3N黃金打造的Historiques 222腕表，是江詩丹頓經典中的經典。圖／Vacheron Constantin提供
37毫米、運用18K 3N黃金打造的Historiques 222腕表，是江詩丹頓經典中的經典。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓的Égérie Creative Edition女表，從高級訂製服的蕾絲得到靈感，轉化為手表面盤上的浪漫唯美。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓的Égérie Creative Edition女表，從高級訂製服的蕾絲得到靈感，轉化為手表面盤上的浪漫唯美。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓在Heritage骨董展區中，並帶來橫跨1822至1998近200年的8款骨董懷表、手表。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓在Heritage骨董展區中，並帶來橫跨1822至1998近200年的8款骨董懷表、手表。圖／Vacheron Constantin提供

2026年新款的Overseas Cardinal Points兩地時間表，共有綠、白、藍、棕四色面盤，對應羅盤上的四個方位。圖／Vacheron Constantin提供
2026年新款的Overseas Cardinal Points兩地時間表，共有綠、白、藍、棕四色面盤，對應羅盤上的四個方位。圖／Vacheron Constantin提供

如欲參觀江詩丹頓（Vacheron Constantin）的《無疆探索 無盡可能》特展，可掃描QR Code預約場次或名人講座。圖／Vacheron Constantin提供
如欲參觀江詩丹頓（Vacheron Constantin）的《無疆探索 無盡可能》特展，可掃描QR Code預約場次或名人講座。圖／Vacheron Constantin提供

Cory Richards今日出席活動時，配戴上一只Overseas計時碼表Everest限量版，並將表帶換為白色膠帶，展現動感活力。圖／Vacheron Constantin提供
Cory Richards今日出席活動時，配戴上一只Overseas計時碼表Everest限量版，並將表帶換為白色膠帶，展現動感活力。圖／Vacheron Constantin提供

美國探險家兼攝影師Cory Richards，是江詩丹頓「One of Not Many卓爾不群」計畫好友之一，並頻頻在攝影、登山領域展現挑戰極限的成就。圖／Vacheron Constantin提供
美國探險家兼攝影師Cory Richards，是江詩丹頓「One of Not Many卓爾不群」計畫好友之一，並頻頻在攝影、登山領域展現挑戰極限的成就。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓自製的5110 DT3自動上鍊機芯，運用於Overseas Cardinal Points兩地時間腕表中。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓自製的5110 DT3自動上鍊機芯，運用於Overseas Cardinal Points兩地時間腕表中。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓Heritage骨董展區中的懷表展現了精湛、古色古香的珠寶工藝之美。記者釋俊哲／攝影
江詩丹頓Heritage骨董展區中的懷表展現了精湛、古色古香的珠寶工藝之美。記者釋俊哲／攝影

江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展的北方海洋展區，以折射動態的波浪光影、營造探險旅遊的愉悅心境。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展的北方海洋展區，以折射動態的波浪光影、營造探險旅遊的愉悅心境。圖／Vacheron Constantin提供

美國探險家兼攝影師Cory Richards（中）今日出席活動，並與（右）江詩丹頓北亞區董事總經理Eva Ma、江詩丹頓台灣總經理Jenny Chen（左）一同合影。圖／Vacheron Constantin提供
美國探險家兼攝影師Cory Richards（中）今日出席活動，並與（右）江詩丹頓北亞區董事總經理Eva Ma、江詩丹頓台灣總經理Jenny Chen（左）一同合影。圖／Vacheron Constantin提供

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