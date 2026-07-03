江詩丹頓《無疆探索 無盡可能》特展 領受時光、美與藝術的無窮探究
時間的軌跡、能否化為引領心靈流浪的疆域？頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）以「Explore All Ways Possible」為題，於今天正式於南山廣場藝文中心舉辦《無疆探索 無盡可能》主題特展，展覽以地圖為概念，串連起美學、旅行與時間的多重思潮共鳴，現場並邀請美國探險家兼攝影師Cory Richards出席，同時江詩丹頓北亞區董事總經理Eva Ma、江詩丹頓台灣總經理Jenny Chen，也都在現場現身。
台北本次《無疆探索 無盡可能》特展的序幕，其實早在去年巴黎特展已埋下伏筆。當時江詩丹頓便發表了與羅浮宮合作、獨一無二的天文座鐘，以呼應品牌邁向270周年紀的重要里程碑。本次展覽的核心主軸則將羅盤上的東西南北四方位、轉譯對照了品牌的兩條軸線與四個主題展區，同時帶來8款自總廠空運來台、橫跨近200年的重要骨董時計。
其中一只1972年的Prestige de la France腕表具有特殊的梯形輪廓，展現江詩丹頓特有的幾何之美，並是為紀念品牌在1972年獲得法國政府頒發證書所推出；一只1938年、擁有跳時顯示功能的Royal Chronomètre腕表，並獲得天文台認證所以命名為Chronomètre，反應江詩丹頓對精準度的精益求精；一只1998年的Saltarello腕表則具有裝飾性鮮明的跳時和逆跳分鐘，正是從美國文化中復古電梯的逆跳顯示得到靈感，見證了跨越時光的裝飾性之美。
一旦踏入主要的四方展區，其中「東方山嶺」從Cory Richards的探險精神出發，並秀出品牌全新Overseas Dual Time Cardinal Points系列；Overseas Dual Time Cardinal Points腕表正是2026年品牌重要大作，使用全新自製5110 DT3自動上鍊機芯，並運用四種顏色對應羅盤上的四重方位。軸線持續向左則來到了「西方城市」，象徵自曠野展延回顧270年的歷史，展區並聚焦在1920年代的American 1921表款、又或是經典傳承的222時計，呈現工藝為文化服務的設計面向。
第二條軸線的兩個方位：「南方沙漠」與「北方海洋」則將地圖從水平線拓寬為面，往南是Traditionelle系列複雜精湛工藝，品牌為機械時計賦予了工藝與收藏性、添增以深度，往北帶人一探揉合高級訂製時裝語彙Égérie系列；其中像是結合了陀飛輪與單按鈕計時碼表的Traditionnelle陀飛輪計時腕表同時將陀飛輪位置設定在面盤上半部，呈現華麗的視覺張力，此外Égérie系列Creative Edition腕表則一次集結織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪與珠寶鑲嵌等四重工藝，宛如手腕上的高級訂製服，美不勝收。
《無疆探索 無盡可能》除靜態展品，展覽並精心安排限定名人講座，將於7月6日邀請文化名人蔡康永擔任講者。本次特展將從7月4日（六）正式開展，持續至7月9日（四）為止，建議可提前掃描QR Code，預約講座或參觀場次。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。