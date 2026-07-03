桌邊現淋熔岩乳酪！樂子美國乳酪季登場 視覺與味覺同步炸裂

美式餐飲品牌「樂子 the Diner 」攜手美國乳品出口協會，即日起至9月15日推出期間限定「樂子美國乳酪季 Say Cheese!!!」，主打100%美國乳源乳酪全面升級，最吸睛的亮點就是「桌邊現淋熔岩乳酪」與「爆漿牽絲系料理」，從漢堡到炸雞、再到脆薯球，每一道都走極致濃郁路線，視覺與味覺同步炸裂。

本次最受關注的「三種乳酪熔岩牛肉堡」，以厚實牛肉漢堡排為基底，服務人員於桌邊現場淋上三款美國乳酪調製的熔岩乳酪醬，醬汁如瀑布般覆蓋整顆漢堡，形成強烈視覺衝擊，也讓肉汁與乳酪香氣瞬間融合升級；「是拉差乳酪熔岩脆雞」則在香辣炸雞上疊加濃厚乳酪醬，入口同時感受酥脆、辛香與奶香層層爆發；「熔岩乳酪脆薯球」則主打一咬爆漿、牽絲不斷的療癒口感，外酥內軟再搭配酸甜番茄醬，形成清爽平衡。

乳酪控還能額外加點「白熔岩乳酪醬」，以三種美國乳酪製成的濃郁醬料，無論搭配薯條、炸雞或漢堡，都能再進一步放大濃郁層次，打造「乳酪加倍暴擊」體驗。

除餐點話題，本次活動也同步推出跨界聯名。樂子攜手台灣人氣插畫家日頭（Littop），打造全新IP「巴迪與阿堡」，並將瑞安店、環球A8店、台中向上店及新竹店改造為期間限定主題店，從牆面、窗貼到拍照打卡區全面換裝，讓用餐變成沉浸式乳酪世界。

活動期間，只要點用任一乳酪季主題餐點並完成指定社群打卡任務，即有機會獲得日頭 Littop 聯名 IP「巴迪與阿堡」限量周邊；單筆消費兩份主題餐點，還能再帶走「乳酪男孩 Buddy」限定木漿海綿，讓爆漿乳酪熱潮一路延伸到生活日常。

熔岩乳酪脆薯球260元。圖／樂子 the Diner提供

是拉差乳酪熔岩脆雞450元。圖／樂子 the Diner提供

三種乳酪熔岩牛肉堡480元。圖／樂子 the Diner提供