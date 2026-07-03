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不只少女峰！瑞士45年秘境首攻台灣 一站看遍百年建築、起司工藝

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Ballenberg景色優美，如今加入中文導覽服務，旅客遊園更輕鬆。圖／摘自Ballenberg官網
Ballenberg景色優美，如今加入中文導覽服務，旅客遊園更輕鬆。圖／摘自Ballenberg官網

談到瑞士，多數旅客首先想到的是少女峰、策馬特，或是琉森湖畔美景，但擁有近半世紀歷史的瑞士露天博物館Ballenberg（巴倫伯格）正積極拓展國際市場，並將亞洲列為首要推廣目標之一，希望吸引更多台灣旅客走進瑞士的人文與歷史。

Ballenberg位於瑞士伯恩州、因特拉肯（Interlaken）與琉森（Lucerne）之間，1978年開館，是瑞士最大的露天博物館之一，目前保存超過100棟自瑞士各地遷建而來的歷史建築，完整呈現不同地區的傳統聚落、農舍、工坊與生活樣貌，也被列為瑞士重要文化資產。

來台推廣代表Sabrina Wenger-pilss表示，Ballenberg有45年以上歷史，每年吸引超過25萬人次造訪，過去約八成遊客都是瑞士本地居民，如今希望進一步拓展國際旅遊市場，目前已鎖定9個重點市場，其中又以亞洲及北美為首要推廣區域，也期待與台灣旅行業者建立合作。

Sabrina指出，許多國際旅客停留瑞士時間有限，希望在短時間內認識瑞士文化，而Ballenberg的最大特色，就是將來自全瑞士各地的代表性歷史建築集中於同一座園區，旅客不必長途奔波，即可一次認識瑞士不同地區的建築特色與生活文化。

除了百年建築外，園區內飼養超過200隻農場動物，並安排起司製作、陶藝、木工、傳統製帽等工藝示範，旅客可近距離觀賞職人技藝，部分體驗還能親手參與或品嘗瑞士起司，透過互動方式認識瑞士傳統生活。

為因應海外旅客需求，館方今年也推出兩項全新參觀方案。其中東區規畫45分鐘團體導覽行程，提供英語及中文導覽服務，包含入園、工藝體驗及自然景觀介紹；西區則主打自由行旅客，遊客入園後可透過QR Code搭配手機，自助探索園區內容，依個人步調安排約45分鐘至2小時的參觀時間。

交通方面，東、西兩區皆可搭乘大眾運輸或遊覽車抵達，距離主要幹道僅約1分鐘車程，也提供團體遊覽車停靠服務，方便旅行團規畫行程。館方也表示，後續將提供宣傳影片、照片及簡報資料給合作業者，並邀請台灣旅遊業者實地走訪，希望透過親身體驗，讓更多旅客看見瑞士除了高山湖泊之外，更深厚的文化底蘊。

除了百年建築外，園區內飼養超過200隻農場動物，並安排起司製作、陶藝、木工、傳統製帽等工藝示範。圖／摘自Ballenberg官網
除了百年建築外，園區內飼養超過200隻農場動物，並安排起司製作、陶藝、木工、傳統製帽等工藝示範。圖／摘自Ballenberg官網

Ballenberg的最大特色，就是將來自全瑞士各地的代表性歷史建築集中於同一座園區。圖／摘自Ballenberg官網
Ballenberg的最大特色，就是將來自全瑞士各地的代表性歷史建築集中於同一座園區。圖／摘自Ballenberg官網

Ballenberg保存超過100棟自瑞士各地遷建而來的歷史建築，完整呈現不同地區的傳統聚落、農舍、工坊與生活樣貌，也被列為瑞士重要文化資產。圖／摘自Ballenberg官網
Ballenberg保存超過100棟自瑞士各地遷建而來的歷史建築，完整呈現不同地區的傳統聚落、農舍、工坊與生活樣貌，也被列為瑞士重要文化資產。圖／摘自Ballenberg官網

除了百年建築外，園區內飼養超過200隻農場動物，並安排起司製作、陶藝、木工、傳統製帽等工藝示範。圖／摘自Ballenberg官網
除了百年建築外，園區內飼養超過200隻農場動物，並安排起司製作、陶藝、木工、傳統製帽等工藝示範。圖／摘自Ballenberg官網

瑞士

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