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香港「嘆早茶」免出國！台北美福暑假限定回歸 160元起吃蝦餃、菠蘿油

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北美福大飯店推出期間限定的「嘆早茶」活動。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店推出期間限定的「嘆早茶」活動。圖／台北美福大飯店提供

暑假餐飲市場再添新選擇。台北美福大飯店「潮粵坊」將於7月5日至9月13日，每周日上午9點至11點推出限定「嘆早茶」活動，由香港行政主廚王志孚打造道地港式飲茶體驗，集結近25款港點、粥品及麵食，每道160元起，讓民眾不用飛香港，也能感受經典「一盅兩件」的飲茶文化。

潮粵坊表示，「嘆早茶」是香港與廣東地區的重要飲食文化，親友圍坐品茗、搭配熱騰騰港點，是不少人熟悉的晨間日常。今年暑假特別復刻這項文化，希望讓周日早晨多一份悠閒節奏。

此次除了招牌原籠蝦餃皇、蟹黃蒸燒賣、蠔皇蜜汁叉燒包、生滾魚片粥、生滾牛肉粥等經典港式點心外，也推出多款限定餐點，包括冰火菠蘿油、懷舊馬拉糕、奶油焗海味白菜及冰心綠豆糕等。

飲品則推薦杞子菊花茶、港式將軍澳凍奶茶，也提供三峽碧螺春及南投金萱茶等台灣茶品，讓消費者依照喜好搭配港點。

活動期間自7月5日起至9月13日，每周日上午9點至11點供應，最後點餐時間為上午10點30分，採單點方式，每道160元起。

台北美福打造期間限定的「嘆早茶」盛宴，於每周日上午9點至11點登場，現場供應多款經典港式點心，帶領賓客舌尖直飛香港，體驗最道地的晨間飲茶文化。圖／台北美福大飯店提供
台北美福打造期間限定的「嘆早茶」盛宴，於每周日上午9點至11點登場，現場供應多款經典港式點心，帶領賓客舌尖直飛香港，體驗最道地的晨間飲茶文化。圖／台北美福大飯店提供

台北美福大飯店推出多道經典港式點心，由來自香港的行政主廚王志孚操刀， 主打原汁原味的道地香港風情。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店推出多道經典港式點心，由來自香港的行政主廚王志孚操刀， 主打原汁原味的道地香港風情。圖／台北美福大飯店提供

台北美福大飯店潮粵坊餐廳今年暑假推出限時「嘆早茶」活動，包括人氣招牌蟹黃蒸燒賣。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店潮粵坊餐廳今年暑假推出限時「嘆早茶」活動，包括人氣招牌蟹黃蒸燒賣。圖／台北美福大飯店提供

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