綠茵前的科技變革！26溫布頓引進VRT輔助 勞力士相伴精準計時半世紀

隨著倫敦西南部的茵綠草地再次修剪至完美的8毫米，2026年溫布頓網球錦標賽已然正式拉開戰帷，同時瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex）再度以官方大會時計身份頂級贊助此項盛事將其追求極致的精神延伸至球場，引領全球球迷見證這場夏季盛宴。

在職業網壇的四大滿貫中，溫布頓始終散發著無可取代的獨特魅力。它不僅是唯一的草地大滿貫賽事、名稱中也沒有Open一字，同時嚴格執行全身白衣的服裝規定、以及傳統的周日休兵文化，無一不流露著歷史的英式儀式感。然2026年的賽事看點也在於傳統與科技的相會，繼去年結束長達176年的人工線審傳統、全面邁入電子線審後，大會主辦方、「全英俱樂部」今年並宣布首次導入影像審核技術（VRT），讓百年球場正式建立起全科技判決的新里程碑。

事實上，溫布頓能在維持古老傳統的同時也闊步踏向未來，背後不離與勞力士自1978年合作以來跨越近半世紀的深厚連結。如今勞力士網球版圖已橫跨包括澳洲網球公開賽（Australian Open）、法國網球公開賽（Roland-Garros）及美國網球公開賽（US Open）在內的四大滿貫。回顧歷史，溫布頓同樣記錄著無數勞力士代言人傳奇，從早期的Rod Laver，到近年的Carlos Alcaraz、Iga Świątek與Jannik Sinner皆在此處捧起了金色獎盃。

迎來歷經149年淬鍊的悠久傳統，2026年的觀賽焦點無疑聚焦在新一代青年才俊的王座爭奪戰。女子單打方面，剛在羅蘭加洛斯網球公開賽摘冠的新晉天后Mirra Andreeva來勢洶洶，力求在倫敦西南部展現她對草地戰術的適應力。男子單打更是眾星雲集，勞力士代言人軍團將迎來全面爆發，都將為競逐最終的挑戰者盃傾盡全力，也為這項古老錦標賽續寫全新篇章。

溫布頓2026年再度雲集來自全世界的好手，包含Carlos Alcaraz、Jannik Sinner等勞力士代言人都將在此同場較勁。圖／勞力士提供

有「小蠻牛」之稱的西班牙好手Carlos Alcaraz，在2024、2023年都獲得溫布頓冠軍，也是本屆奪冠熱門選手之一。圖／勞力士提供

義大利職業網球名將、勞力士代言人Jannik Sinner。圖／勞力士提供

溫布頓錦標賽的「中央球場」外牆同樣有著醒目的勞力士時鐘。圖／勞力士提供