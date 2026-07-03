快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

綠茵前的科技變革！26溫布頓引進VRT輔助 勞力士相伴精準計時半世紀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
目前全英草地網球和門球俱樂部都使用了勞力士時鐘，展現一如球場上對精準、節奏的分秒必爭。圖／勞力士提供
目前全英草地網球和門球俱樂部都使用了勞力士時鐘，展現一如球場上對精準、節奏的分秒必爭。圖／勞力士提供

隨著倫敦西南部的茵綠草地再次修剪至完美的8毫米，2026年溫布頓網球錦標賽已然正式拉開戰帷，同時瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex）再度以官方大會時計身份頂級贊助此項盛事將其追求極致的精神延伸至球場，引領全球球迷見證這場夏季盛宴。

在職業網壇的四大滿貫中，溫布頓始終散發著無可取代的獨特魅力。它不僅是唯一的草地大滿貫賽事、名稱中也沒有Open一字，同時嚴格執行全身白衣的服裝規定、以及傳統的周日休兵文化，無一不流露著歷史的英式儀式感。然2026年的賽事看點也在於傳統與科技的相會，繼去年結束長達176年的人工線審傳統、全面邁入電子線審後，大會主辦方、「全英俱樂部」今年並宣布首次導入影像審核技術（VRT），讓百年球場正式建立起全科技判決的新里程碑。

事實上，溫布頓能在維持古老傳統的同時也闊步踏向未來，背後不離與勞力士自1978年合作以來跨越近半世紀的深厚連結。如今勞力士網球版圖已橫跨包括澳洲網球公開賽（Australian Open）、法國網球公開賽（Roland-Garros）及美國網球公開賽（US Open）在內的四大滿貫。回顧歷史，溫布頓同樣記錄著無數勞力士代言人傳奇，從早期的Rod Laver，到近年的Carlos Alcaraz、Iga Świątek與Jannik Sinner皆在此處捧起了金色獎盃。

迎來歷經149年淬鍊的悠久傳統，2026年的觀賽焦點無疑聚焦在新一代青年才俊的王座爭奪戰。女子單打方面，剛在羅蘭加洛斯網球公開賽摘冠的新晉天后Mirra Andreeva來勢洶洶，力求在倫敦西南部展現她對草地戰術的適應力。男子單打更是眾星雲集，勞力士代言人軍團將迎來全面爆發，都將為競逐最終的挑戰者盃傾盡全力，也為這項古老錦標賽續寫全新篇章。

溫布頓2026年再度雲集來自全世界的好手，包含Carlos Alcaraz、Jannik Sinner等勞力士代言人都將在此同場較勁。圖／勞力士提供
溫布頓2026年再度雲集來自全世界的好手，包含Carlos Alcaraz、Jannik Sinner等勞力士代言人都將在此同場較勁。圖／勞力士提供

有「小蠻牛」之稱的西班牙好手Carlos Alcaraz，在2024、2023年都獲得溫布頓冠軍，也是本屆奪冠熱門選手之一。圖／勞力士提供
有「小蠻牛」之稱的西班牙好手Carlos Alcaraz，在2024、2023年都獲得溫布頓冠軍，也是本屆奪冠熱門選手之一。圖／勞力士提供

義大利職業網球名將、勞力士代言人Jannik Sinner。圖／勞力士提供
義大利職業網球名將、勞力士代言人Jannik Sinner。圖／勞力士提供

溫布頓錦標賽的「中央球場」外牆同樣有著醒目的勞力士時鐘。圖／勞力士提供
溫布頓錦標賽的「中央球場」外牆同樣有著醒目的勞力士時鐘。圖／勞力士提供

勞力士代言人Iga Światek在2025溫布頓網球錦標賽女子單打決賽的紀錄畫面。圖／勞力士提供
勞力士代言人Iga Światek在2025溫布頓網球錦標賽女子單打決賽的紀錄畫面。圖／勞力士提供

勞力士

相關新聞

不只少女峰！瑞士45年秘境首攻台灣　一站看遍百年建築、起司工藝

談到瑞士，多數旅客首先想到的是少女峰、策馬特，或是琉森湖畔美景，但擁有近半世紀歷史的瑞士露天博物館Ballenberg（巴倫伯格）正積極拓展國際市場，並將亞洲列為首要推廣目標之一，希望吸引更多台灣旅客走進瑞士的人文與歷史。

香港「嘆早茶」免出國！台北美福暑假限定回歸 160元起吃蝦餃、菠蘿油

暑假餐飲市場再添新選擇。台北美福大飯店「潮粵坊」將於7月5日至9月13日，每周日上午9點至11點推出限定「嘆早茶」活動，由香港行政主廚王志孚打造道地港式飲茶體驗，集結近25款港點、粥品及麵食，每道160元起，讓民眾不用飛香港，也能感受經典「一盅兩件」的飲茶文化。

綠茵前的科技變革！26溫布頓引進VRT輔助 勞力士相伴精準計時半世紀

隨著倫敦西南部的茵綠草地再次修剪至完美的8毫米，2026年溫布頓網球錦標賽已然正式拉開戰帷，同時瑞士鐘表品牌勞力士（Rolex）再度以官方大會時計身份頂級贊助此項盛事將其追求極致的精神延伸至球場，引領全球球迷見證這場夏季盛宴。

香奈兒宣布收購Charvet 法國最老字號的襯衫品牌

法國精品品牌香奈兒（CHANEL）宣布收購擁有近兩百年歷史的法國品牌Charvet，以長期支持其精湛工藝的傳承，並確保這個極具代表性的法國傳統品牌得以永續發展，同時充分尊重其創作獨立性。CHANEL表示，雙方秉持相同理念，皆相信唯有建立在長遠發展基礎上的支持，才能讓珍稀工藝真正蓬勃發展。此次收購不僅象徵兩家巴黎品牌攜手合作，也再次展現CHANEL近年持續投入保存法國傳統工藝與文化資產的決心。

阿里山、日月潭、和平島... LV攜手3位台灣攝影師 在地風景成藝術大片

為慶祝品牌經典Monogram圖騰誕生130周年，路易威登（Louis Vuitton）推出全新《旅行的精神》（The Spirit of Travel）攝影企劃，邀請台灣三位風格鮮明的攝影師林炳存（Joshua Lin）、周墨（Chou Mo）與Hedy Chang，分別走訪阿里山、日月潭及基隆和平島，以品牌經典硬箱、Speedy、Keepall與Noé等旅行作品為主角，透過不同影像語言重新詮釋旅行的意義，向台灣多元地景與文化致敬。

夏日必嘗！7-ELEVEN CITY TEA再推「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」

7-ELEVEN CITY系列為打造從地表到雲端的極致品味體驗，7月8日起CITY PRIMA精品咖啡再度攜手STARLUX星宇航空推出限量全機隊聯名週邊，以「精品生活×精品航旅」概念把飛行元素融入日常設計中，預計將吸引航空迷與星宇迷搶收藏。同步推出以在地稀有水果與精品咖啡完美結合冰磚美式新品；CITY TEA則推出話題新品「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」，炎夏必喝透心涼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。