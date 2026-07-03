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香奈兒宣布收購Charvet 法國最老字號的襯衫品牌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒宣布已收購Charvet，確保此極具指標性的法國傳統品牌得以永續發展。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布已收購Charvet，確保此極具指標性的法國傳統品牌得以永續發展。圖／香奈兒提供

法國精品品牌香奈兒CHANEL）宣布收購擁有近兩百年歷史的法國品牌Charvet，以長期支持其精湛工藝的傳承，並確保這個極具代表性的法國傳統品牌得以永續發展，同時充分尊重其創作獨立性。CHANEL表示，雙方秉持相同理念，皆相信唯有建立在長遠發展基礎上的支持，才能讓珍稀工藝真正蓬勃發展。此次收購不僅象徵兩家巴黎品牌攜手合作，也再次展現CHANEL近年持續投入保存法國傳統工藝與文化資產的決心。

創立於1838年的Charvet，是法國歷史最悠久的襯衫製造商，以高級訂製襯衫、西裝與配飾聞名，近兩世紀來一直是法式男裝工藝的重要代表。品牌曾服務法國詩人波特萊爾、尚考克多、作家普魯斯特，以及英國前首相邱吉爾等歷史名人，也深受全球政商名流與文化人士青睞。至今，Charvet仍維持唯一一座位於法國安德爾省Saint-Gaultier的工作坊，延續世代相傳的訂製技藝，成為法國高級男裝工藝的重要象徵。

事實上，雙方其實早有深厚淵源。CHANEL服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy在籌備2026春夏高級訂製服系列期間，便曾與Charvet展開創意交流，進一步催生雙方合作構想。而更具象徵意義的是，品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）一生摯愛、對她影響深遠的「卡培男孩」（Boy Capel），正是Charvet的忠實顧客，也讓這次合作增添歷史連結。CHANEL服飾名品部總裁暨Chanel SAS總裁Bruno Pavlovsky表示，雙方共享對工藝傳承、嚴謹標準與精準製作的信念，希望透過此次合作，讓傳統技藝持續與當代創作展開對話。

近年來，保存傳統工藝已成為CHANEL的重要發展策略。品牌多年來陸續收購多家專精羽飾、刺繡、山茶花、珠寶、製鞋及帽飾等工藝工坊，逐步建立Métiers d'art工坊體系，透過資金投入與長期經營，確保瀕臨失傳的法國工藝得以延續。CHANEL表示，支持、保存並延續珍稀工藝，不只是品牌責任，更是文化傳承的重要使命。此次Charvet加入，也將進一步擴大CHANEL在保存法國卓越工藝版圖上的布局，持續讓歷史悠久的品牌與技術，在當代創作中展現新的生命力。

香奈兒2026/27 Cruise度假系列的Charvet襯衫。圖／香奈兒提供
香奈兒2026/27 Cruise度假系列的Charvet襯衫。圖／香奈兒提供

香奈兒宣布已收購Charvet，確保此極具指標性的法國傳統品牌得以永續發展。圖／香奈兒提供
香奈兒宣布已收購Charvet，確保此極具指標性的法國傳統品牌得以永續發展。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列的Charvet襯衫。圖／香奈兒提供
香奈兒2026/27 Cruise度假系列的Charvet襯衫。圖／香奈兒提供

2026春夏高級時裝系列中Charvet製作的襯衫。圖／香奈兒提供
2026春夏高級時裝系列中Charvet製作的襯衫。圖／香奈兒提供

Charvet創立於1838年，是法國歷史最悠久的襯衫製造商。圖／香奈兒提供
Charvet創立於1838年，是法國歷史最悠久的襯衫製造商。圖／香奈兒提供

2026春夏高級時裝系列中Charvet製作的襯衫。圖／香奈兒提供
2026春夏高級時裝系列中Charvet製作的襯衫。圖／香奈兒提供

香奈兒 法國 CHANEL

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