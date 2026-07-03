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阿里山、日月潭、和平島…LV攜手3位台灣攝影師 在地風景成藝術大片

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師周墨拍攝的日月潭作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師周墨拍攝的日月潭作品。圖／路易威登提供

為慶祝品牌經典Monogram圖騰誕生130周年，路易威登（Louis Vuitton）推出全新《旅行的精神》（The Spirit of Travel）攝影企劃，邀請台灣三位風格鮮明的攝影師林炳存（Joshua Lin）、周墨（Chou Mo）與Hedy Chang，分別走訪阿里山日月潭及基隆和平島，以品牌經典硬箱、Speedy、Keepall與Noé等旅行作品為主角，透過不同影像語言重新詮釋旅行的意義，向台灣多元地景與文化致敬。

旅行一直是路易威登創立170多年來最重要的品牌核心。此次企劃讓經典旅行箱走入真實風景，成為串連地方文化、自然景觀與人文情感的重要媒介，也呼應Monogram自1896年誕生以來，始終象徵探索世界與旅行藝術的品牌精神。林炳存選擇阿里山作為創作舞台，將森林、茶園與阿里山林鐵融入畫面，透過鏡面倒影、列車與旅人的交會，讓同一幅作品同時呈現出發與歸來兩種閱讀方式，描繪旅行中時間流動與記憶堆疊的意象，也讓行李箱成為承載故事的存在。

周墨則以日月潭為背景，結合邵族文化、神話與當代科技元素，運用路易威登行李箱堆疊出象徵「門」的裝置，作為旅程的起點。他將竹編向日葵、魚簍、竹筏與漂浮湖面的鏡面金屬球納入構圖，在傳統文化與現代視覺之間建立對話，展現出台灣日常文化兼容並蓄的生命力。擅長捕捉情感的Hedy Chang則回到熟悉的基隆和平島，以母親與孩子共同旅行的日常作為主題，邀請朋友與女兒一同入鏡，將擁抱、哺乳、牽手等自然互動完整保留，讓旅行箱化為陪伴家庭成長的見證者。對她而言，真正值得收藏的不是壯麗風景，而是旅途中那些稍縱即逝、卻最真實動人的情感片刻。

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師Hedy Chang拍攝的基隆和平島作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師Hedy Chang拍攝的基隆和平島作品。圖／路易威登提供

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師林炳存拍攝的阿里山作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師林炳存拍攝的阿里山作品。圖／路易威登提供

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師Hedy Chang拍攝的基隆和平島作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師Hedy Chang拍攝的基隆和平島作品。圖／路易威登提供

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師周墨拍攝的日月潭作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師周墨拍攝的日月潭作品。圖／路易威登提供

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師林炳存拍攝的阿里山作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師林炳存拍攝的阿里山作品。圖／路易威登提供

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師Hedy Chang拍攝的基隆和平島作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師Hedy Chang拍攝的基隆和平島作品。圖／路易威登提供

路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師林炳存拍攝的阿里山作品。圖／路易威登提供
路易威登《旅行的精神》企劃，攝影師林炳存拍攝的阿里山作品。圖／路易威登提供

日月潭 和平島 阿里山

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