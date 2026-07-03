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夏日必嘗！7-ELEVEN CITY TEA再推「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN CITY TEA自7月8日至7月21日推出「統一布丁冰沙」、「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」任選買2送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY TEA自7月8日至7月21日推出「統一布丁冰沙」、「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」任選買2送1。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN CITY系列為打造從地表到雲端的極致品味體驗，7月8日起CITY PRIMA精品咖啡再度攜手STARLUX星宇航空推出限量全機隊聯名週邊，以「精品生活×精品航旅」概念把飛行元素融入日常設計中，預計將吸引航空迷與星宇迷搶收藏。同步推出以在地稀有水果與精品咖啡完美結合冰磚美式新品；CITY TEA則推出話題新品「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」，炎夏必喝透心涼。

CITY PRIMA精品咖啡去年底首度攜手STARLUX星宇航空推出聯名活動，上市即引爆話題，今年聯名再升級，活動分兩波登場，兩款贈品皆採盒玩形式推出，增添開箱驚喜。首波7月8日至7月21日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」（限量15萬組），全系列共4款，每款附有一個迴力飛機與專屬跑道，4款能拼接成完整跑道，還能與好友一起比賽。

第二波7月22日至8月4日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」（限量10萬組），全系列共4款盲盒，每款附有磁力迴力飛機與鐵罐，飛機可沿著鐵罐盤旋飛行，鐵罐不只能展示還能當存錢筒收納，讓日常擺飾更具航空氛圍。

想快速蒐集整套週邊記得趁7月8日至7月14日7-ELEVEN全店優惠活動期間，不只可享指定商品2件79折、4件75折優惠，還可收集點數湊滿額加價購。7月8日至8月4日開跑星宇航空聯名第二波CITY PRIMA品味極致集點GO活動，購買CITY PRIMA精品咖啡中杯1杯得1點、CITY PRIMA精品咖啡大杯1杯得2點、CITY PRIMA精品冰磚咖啡1杯得3點，集滿指定點數可免費換或加價購週邊商品，包含星宇航空迴力飛機跑道禮盒4入、星宇航空自動晴雨折傘、星宇航空安全扣飲料提帶、星宇航空拖輪行李袋等；集滿5點還可獲得星宇航空「台北—鳳凰城經濟艙雙人來回機票」、「台北—東京經濟艙雙人來回機票」抽獎機會，一人中獎兩人同行。

不僅如此，CITY PRIMA於7月8日起同步推出2款水果冰磚咖啡新品，以在地稀有水果與精品咖啡完美結合，果香層疊交織豐富層次。「CITY PRIMA大溪地檸檬風味冰磚美式」選用屏東大溪地檸檬與台灣梅爾檸檬完美比例調製，呈現清爽多層次檸檬酸甜滋味；「CITY PRIMA拉拉山蜜桃風味冰磚美式」添用拉拉山水蜜桃果汁，入口濃郁蜜桃甜香、尾韻帶有輕盈花香，風味細緻優雅。

CITY TEA也再掀統一布丁焦糖與非焦糖派系之戰！CITY TEA全台門市去年首度推出經典版「統一布丁冰沙」，整顆統一布丁搭配綿密沁涼布丁冰沙，開賣當週熱銷50萬杯，因應消暑商機，今年全台門市統一布丁冰沙強勢回歸外，更開發話題新品「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」，完全沒有焦糖帶來更純粹的布丁香氣，新品上市搭配專屬設計杯，好喝又好拍，7月8日至7月21日更推出「統一布丁冰沙」、「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」任選買2送1。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN CITY TEA現萃茶今年「統一布丁冰沙」強勢回歸，更開發話題新品「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY TEA現萃茶今年「統一布丁冰沙」強勢回歸，更開發話題新品「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再攜手STARLUX星宇航空推出聯名活動，第二波7月22日至8月4日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再攜手STARLUX星宇航空推出聯名活動，第二波7月22日至8月4日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

星宇航空×CITY PRIMA安全扣飲料提袋。圖／7-ELEVEN提供
星宇航空×CITY PRIMA安全扣飲料提袋。圖／7-ELEVEN提供

星宇航空×CITY PRIMA行李袋。圖／7-ELEVEN提供
星宇航空×CITY PRIMA行李袋。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再攜手STARLUX星宇航空推出聯名活動，首波7月8日至7月21日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再攜手STARLUX星宇航空推出聯名活動，首波7月8日至7月21日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再度攜手STARLUX星宇航空推出限量全機隊聯名週邊，以「精品生活X精品航旅」概念把飛行元素融入日常設計中。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再度攜手STARLUX星宇航空推出限量全機隊聯名週邊，以「精品生活X精品航旅」概念把飛行元素融入日常設計中。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡推出以在地稀有水果與精品咖啡完美結合冰磚美式新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡推出以在地稀有水果與精品咖啡完美結合冰磚美式新品。圖／7-ELEVEN提供

星宇航空×CITY PRIMA晴雨傘。圖／7-ELEVEN提供
星宇航空×CITY PRIMA晴雨傘。圖／7-ELEVEN提供

7月8日起7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再度攜手STARLUX星宇航空推出限量全機隊聯名週邊。圖／7-ELEVEN提供
7月8日起7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再度攜手STARLUX星宇航空推出限量全機隊聯名週邊。圖／7-ELEVEN提供

冰沙 咖啡 水果

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