盛夏開吃！「全家」Fami!ce×台中市東勢區農會「水蜜桃霜淇淋」登場

法國精品品牌香奈兒（CHANEL）宣布收購擁有近兩百年歷史的法國品牌Charvet，以長期支持其精湛工藝的傳承，並確保這個極具代表性的法國傳統品牌得以永續發展，同時充分尊重其創作獨立性。CHANEL表示，雙方秉持相同理念，皆相信唯有建立在長遠發展基礎上的支持，才能讓珍稀工藝真正蓬勃發展。此次收購不僅象徵兩家巴黎品牌攜手合作，也再次展現CHANEL近年持續投入保存法國傳統工藝與文化資產的決心。

2026-07-03 15:45