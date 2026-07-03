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盛夏開吃！「全家」Fami!ce×台中市東勢區農會「水蜜桃霜淇淋」登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店攜手台中市東勢區農會打造期間限定「水蜜桃霜淇淋」，7月3日前「全家」APP「隨買跨店取」推出會員日霜淇淋買2送2優惠，7月5日至7月7日再祭出新品快閃5支188元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手台中市東勢區農會打造期間限定「水蜜桃霜淇淋」，7月3日前「全家」APP「隨買跨店取」推出會員日霜淇淋買2送2優惠，7月5日至7月7日再祭出新品快閃5支188元。圖／全家便利商店提供

粉嫩蜜桃風味席捲盛夏，全家便利商店Fami!ce攜手台中市東勢區農會打造期間限定「水蜜桃霜淇淋」，選用生長於高海拔環境的「梨山水蜜桃」，將細緻果香與綿密乳香完美融合，入口散發水蜜桃清甜香氣，為盛夏獻上在地旬果療癒滋味。7月3日「全家」APP「隨買跨店取」推出會員日霜淇淋買2送2優惠，7月5日至7月7日再祭出新品快閃5支188元。

此外，9月4日前於「全家」實體店舖購買任一霜淇淋加18元即可獲得金鏟匙一支，加88元還可加購迴力車，為夏日消暑增添收藏樂趣，數量有限售完為止。

延續夏季果系風味熱度，「全家」自有品牌FamiCollection陸續推出「甘蔗檸檬」、「楊枝甘露」及「海鹽荔枝飲」3款清爽果系飲品，其中「甘蔗檸檬」（售價40元）融合甘蔗原汁與檸檬原汁，呈現酸甜平衡的清新口感；「楊枝甘露」（售價45元）重現經典港式甜品風味，結合芒果原汁、葡萄柚果肉與椰漿，層次豐富；7月8日再推出「海鹽荔枝飲」（售價40元）則以荔枝原汁搭配沖繩海鹽，透過微鹹風味襯托果香甜韻，爽口不膩。

面對持續高溫，「全家」同步導入日本全家便利商店服飾品牌Convenience Wear「Tech排汗防曬涼感衣」，更專為台灣高溫潮濕氣候追加涼感製程。「Tech排汗防曬涼感衣」針對背部、頸部、腋下及側腹等容易流汗部位，設計不同密度的透氣網眼結構，排出濕熱、降低衣物黏膩感；布料則採用吸水速乾纖維搭配高熱傳導尼龍材質，兼顧乾爽與舒適膚觸，並透過無縫圓筒編織技術減少摩擦。共推出黑、灰兩色及M、L、XL等3種尺寸，每款450元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店導入日本全家便利商店服飾品牌Convenience Wear「Tech排汗防曬涼感衣」，針對背部、頸部、腋下及側腹等容易流汗部位，設計不同密度的透氣網眼結構，排出濕熱、降低衣物黏膩感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店導入日本全家便利商店服飾品牌Convenience Wear「Tech排汗防曬涼感衣」，針對背部、頸部、腋下及側腹等容易流汗部位，設計不同密度的透氣網眼結構，排出濕熱、降低衣物黏膩感。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手台中市東勢區農會打造期間限定「水蜜桃霜淇淋」，選用生長於高海拔環境的「梨山水蜜桃」，將細緻果香與綿密乳香完美融合。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手台中市東勢區農會打造期間限定「水蜜桃霜淇淋」，選用生長於高海拔環境的「梨山水蜜桃」，將細緻果香與綿密乳香完美融合。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自有品牌FamiCollection陸續推出「甘蔗檸檬」、「楊枝甘露」及「海鹽荔枝飲」3款清爽果系飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection陸續推出「甘蔗檸檬」、「楊枝甘露」及「海鹽荔枝飲」3款清爽果系飲品。圖／全家便利商店提供

全家便利商店 霜淇淋

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