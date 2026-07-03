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經典豆豆再進化 TOD'S 2026早秋系列Red Dot、Metal Dot體現工匠精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD'S發表2026早秋系列，以The Art of Craftmanship為題，重新聚焦在義式匠人、手工的品牌核心。圖／TOD'S提供
TOD'S發表2026早秋系列，以The Art of Craftmanship為題，重新聚焦在義式匠人、手工的品牌核心。圖／TOD'S提供

義大利奢華品牌TOD’S近日發表2026早秋系列，以「The Art of Craftsmanship」為主題，表彰義大利美學所指涉的高品質與工藝傳承。本季早秋系列重點在於透過人物姿態與細膩肢體語言以象徵工藝精神，無論是從皮革袖口伸出、輕捏著紅色橡膠豆豆的雙指，或穿過棕色背景展示紅色鞋底模型的雙手，皆隱喻專注投入的過程，展現對細節與美的不懈追求。

TOD'S 2026早秋系列中備受矚目的T Signature包款，以其俐落設計頗受多位國際名人喜愛，品牌亦同步帶來了My Signature客製化服務，讓消費者可選擇專屬的縮寫或個人符碼，彰顯獨特品味；形象視覺中也可欣賞多款造型前衛的強烈設計，例如模特兒頭部纏繞以金色字母與孔眼的反光黑色皮帶，大膽宣告品牌經典與現代前衛的交融。

此外，本季品牌更帶來了Red Dot城市休閒鞋，以及Metal Dot新系列的問世；其中Red Dot鞋款融合頂級工藝與科技，以鞋跟的紅色圓點為辨識元素，兼具舒適與都會風格；Metal Dot系列則持續延伸經典Gommino豆豆鞋靈感，將橡膠豆豆轉化為精緻金屬細節，亦跳脫鞋款、現身於放置在金屬底座上的深棕色翻毛皮手提包等配件上，為經典注入嶄新風貌。

TOD'S秋季新款T Signature系列，將品牌首字母T轉化為醒目的品牌辨識，TOD'S並同步發表My Signature服務，讓消費者自由創作個人風格變化。圖／TOD'S提供
TOD'S秋季新款T Signature系列，將品牌首字母T轉化為醒目的品牌辨識，TOD'S並同步發表My Signature服務，讓消費者自由創作個人風格變化。圖／TOD'S提供

貼地、帶來明顯路感回饋的Gommino豆豆便鞋，適合穿在光潔平滑地面或室內、地毯，展現義式生活風格的愜意休閒。圖／TOD'S提供
貼地、帶來明顯路感回饋的Gommino豆豆便鞋，適合穿在光潔平滑地面或室內、地毯，展現義式生活風格的愜意休閒。圖／TOD'S提供

一個微小的紅點，是TOD'S經典Gommino豆豆鞋的元素，並以紅色高度吸引注意力。圖／TOD'S提供
一個微小的紅點，是TOD'S經典Gommino豆豆鞋的元素，並以紅色高度吸引注意力。圖／TOD'S提供

義大利 品牌

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