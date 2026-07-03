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世足邁入關鍵階段！這一鍋餐飲推獨家「足球神預測」APP線上活動

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
這一鍋餐飲集團「足球神預測」線上活動開跑，會員可透過APP場場預測、命中拿優惠，8強起猜中比分差再加碼全品牌85折券。這一鍋餐飲集團/提供
這一鍋餐飲集團「足球神預測」線上活動開跑，會員可透過APP場場預測、命中拿優惠，8強起猜中比分差再加碼全品牌85折券。這一鍋餐飲集團/提供

世足賽事邁入關鍵階段，球迷熬夜看球、賽前預測、揪團聚餐話題持續升溫。這一鍋餐飲集團即日起至7月20日推出獨家「足球神預測」APP線上活動，將世足球迷最熟悉的賽前預測搬進《這一鍋餐飲集團APP》。會員場場都能玩，只要簡單三步驟即可完成預測，成功命中後即送優惠大禮包，票券將自動匯入會員券匣，可依票券期限至指定品牌門店使用，讓球迷從世足賽前預測、賽後拿券到揪團聚餐，都能即刻把賽事熱度轉化為餐飲優惠。

這一鍋餐飲集團全新「足球神預測」主打線上預測贏家玩法，會員只要下載並登入《這一鍋餐飲集團APP》會員，點選首頁「賽事預測」或活動圖進入活動頁，選擇預測結果並送出，即完成當場賽事預測。32強階段猜中晉級隊伍，即贈旗下四品牌專屬優惠券，包含這一鍋滿千折百抵用券、燒肉同話小戰斧豬排免費兌換、這一小鍋單鍋肉量增量50%、韓啵豆花煲特色湯第二鍋半價，讓會員場場預測、命中拿券，把世足看球話題延伸成下一餐聚餐理由。

此外，這一鍋餐飲集團也特別加碼世足後段賽事獎勵，16強起只要預測命中，除原有四品牌優惠券外，再送集團共用100元現金抵用券；8強至決賽期間更加入「勝隊贏分差」預測，若成功猜中比分差，再送集團共用全品牌85折券。透過APP線上預測、票券即時入券匣與全台門店兌換機制，讓會員不只追世足，也能場場預測、成功拿券、天天安排聚餐，最高可累積3萬元優惠回饋。

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