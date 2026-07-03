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台北車站新飯店搶攻餐飲！路易莎創辦人、冠軍調酒師聯手打造雙品牌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
PORTRAIT鉑萃酒店在客房及廊道中，全面選用備受美學界盛譽的2tec2比利時高級編織地毯。圖／鉑萃酒店提供
PORTRAIT鉑萃酒店在客房及廊道中，全面選用備受美學界盛譽的2tec2比利時高級編織地毯。圖／鉑萃酒店提供

台北車站商圈將迎來全新餐飲據點。預計9月開幕的PORTRAIT鉑萃酒店宣布推出兩大全新餐飲品牌，包括全日餐廳「時筵SHŌEN」及酒吧「1953 COCKTAILS & BAR」，分別邀請路易莎創辦人黃銘賢與國際調酒冠軍鄭亦倫（Allen）參與規劃，瞄準商務客、旅客及都會族群的餐飲需求。

位於酒店二樓的「時筵SHŌEN」以「時間」與「饗筵」為概念，採全日餐廳形式經營，結合日法鐵板料理主菜與半自助餐（Semi Buffet），提供不同餐期的用餐選擇。餐廳規劃現點現做鐵板料理及立吞區，並由板前日料主廚設計菜單。

空間則由多次獲得歐洲設計獎項的陳婉婷與舒杰設計團隊操刀，以法式優雅為靈感，運用弧形線條、金屬、石材及光影元素，打造兼具用餐機能與設計感的空間。

夜間餐飲則由「1953 COCKTAILS & BAR」接棒，店名取自酒店所在地中山南路與忠孝西路交會處，也就是台灣公路原點、台一線、台三線、台五線及台九線的起點，象徵旅程的開始，也希望成為旅客及上班族夜間聚會的新據點。

酒吧邀請多次榮獲國際調酒賽冠軍的鄭亦倫擔任創意總監暨首席調酒顧問，負責酒單規劃及整體風味設計，希望透過調酒結合城市故事與空間氛圍，打造具有台北特色的酒吧體驗。

除了餐飲，PORTRAIT鉑萃酒店另與台灣植萃香氛美學家羅際杰合作，以芳枸葉、阿米香樹、玫瑰草及無光敏佛手柑等天然精油，調製專屬香氛「PORTRAIT Essential Oil」，並延伸至全系列洗沐備品，希望透過香氣營造放鬆的住宿體驗。

客房與公共廊道則全面採用比利時設計製造的2tec2高級編織地毯，兼具吸音、耐用及永續材質特色，降低城市喧囂帶來的干擾，提升住宿舒適度。

PORTRAIT鉑萃酒店表示，希望透過餐飲、調酒、香氛與空間設計等元素，打造結合住宿與生活體驗的新型態旅宿，也為台北車站商圈增添全新的餐酒聚會選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PORTRAIT鉑萃酒店與路易莎創辦人黃銘賢聯手開發全新高端餐飲品牌「時筵SHŌEN」全日餐廳。圖／鉑萃酒店提供
PORTRAIT鉑萃酒店與路易莎創辦人黃銘賢聯手開發全新高端餐飲品牌「時筵SHŌEN」全日餐廳。圖／鉑萃酒店提供

PORTRAIT鉑萃酒店定製專屬香氛沐浴備品「凝逸」系列。圖／鉑萃酒店提供
PORTRAIT鉑萃酒店定製專屬香氛沐浴備品「凝逸」系列。圖／鉑萃酒店提供

PORTRAIT鉑萃酒店邀請調酒鬼才鄭亦倫Allen擔任「1953 COCKTAILS & BAR」創意總監暨首席調酒顧問。圖／鉑萃酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
PORTRAIT鉑萃酒店邀請調酒鬼才鄭亦倫Allen擔任「1953 COCKTAILS & BAR」創意總監暨首席調酒顧問。圖／鉑萃酒店提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

PORTRAIT鉑萃酒店以具體而細膩的設計，為城市旅人建立一處能重新感受節奏的隱奢場域。圖/鉑萃酒店提供
PORTRAIT鉑萃酒店以具體而細膩的設計，為城市旅人建立一處能重新感受節奏的隱奢場域。圖/鉑萃酒店提供

PORTRAIT鉑萃酒店打造融合設計美學與創意調酒的酒吧空間—「1953 COCKTAILS & BAR」。圖/鉑萃酒店提供</p><!--13--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
PORTRAIT鉑萃酒店打造融合設計美學與創意調酒的酒吧空間—「1953 COCKTAILS & BAR」。圖/鉑萃酒店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

路易莎 Allen

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