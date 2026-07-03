快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克最萌草莓小熊回來了！7月7日限量開賣 粉紅Bearista掀收藏熱

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
7月7日起，星巴克推出全新 「草莓Bearista玻璃 TOGO 冷水杯」，超人氣Bearista首度換上粉嫩草莓新裝，戴上白色休閒帽，搭配粉紅草莓元素，以療癒又充滿夏日氛圍的設計，打造今夏最萌商品。圖/星巴克提供
7月7日起，星巴克推出全新 「草莓Bearista玻璃 TOGO 冷水杯」，超人氣Bearista首度換上粉嫩草莓新裝，戴上白色休閒帽，搭配粉紅草莓元素，以療癒又充滿夏日氛圍的設計，打造今夏最萌商品。圖/星巴克提供

星巴克今夏再推Bearista系列新品，將超人氣小熊換上粉嫩草莓新裝，推出「草莓小熊玻璃TOGO冷水杯」，7月7日起於全台門市及線上門市限量販售；同步也推出足球造型Bearista冷水杯，呼應夏季Coffee Wave活動。

全新草莓款Bearista戴上白色休閒帽，搭配草莓元素妝點杯身，採透明玻璃設計，容量591毫升，建議售價1,280元。杯身可搭配冷萃咖啡、星冰樂、果茶等不同飲品，呈現不同色彩效果，增添夏日氛圍。

星巴克表示，Bearista系列一直是品牌熱門收藏商品，今年以草莓為主題，希望結合粉嫩色系與夏季意象，讓冷水杯兼具日常使用及收藏價值，適合外出、辦公或野餐時使用。

除草莓款外，足球小熊玻璃TOGO冷水杯也同步亮相，Bearista換上足球帽造型，配合Starbucks Coffee Wave夏日系列活動，陪伴消費者觀賞賽事或參與夏季活動，售價1,080元。

草莓小熊玻璃TOGO冷水杯將於7月7日起在全台星巴克門市及線上門市限量上市，數量有限，售完為止。

除了草莓限定款，Bearista也同步換上足球造型帽，為夏季精彩賽事熱情應援。圖/星巴克提供
除了草莓限定款，Bearista也同步換上足球造型帽，為夏季精彩賽事熱情應援。圖/星巴克提供

星巴克 草莓

延伸閱讀

星宇航空推出福袋抽百萬名車 全新史努比主題航班啟航

POYA寶雅聯名韓國人氣IP「早午餐兄弟」！免集點、加價購最低199元起

愛買夏日芒果祭登場 攜手台南推多品種拚買氣

全新SNOOPY主題航班啟航 星宇攜手7-ELEVEN推限定聯名福袋

相關新聞

台北車站新飯店搶攻餐飲！路易莎創辦人、冠軍調酒師聯手打造雙品牌

台北車站商圈將迎來全新餐飲據點。預計9月開幕的PORTRAIT鉑萃酒店宣布推出兩大全新餐飲品牌，包括全日餐廳「時筵SHŌEN」及酒吧「1953 COCKTAILS & BAR」，分別邀請路易莎創辦人黃銘賢與國際調酒冠軍鄭亦倫（Allen）參與規劃，瞄準商務客、旅客及都會族群的餐飲需求。

家樂福退場只是開始 解析萬家福、大全聯與好市多的新零售戰局

陪伴台灣39年的家樂福正式走入歷史，統一集團將量販店更名為「萬家福」、超市更名為「樂家康」，象徵本土零售版圖進入全新階段。隨著大全聯完成品牌整合、好市多持續擴張，以及LOPIA等新勢力加入，市場競爭焦點已從價格戰，轉向會員生態、物流效率、購物體驗與品牌認同，台灣量販零售正式邁入新戰國時代。

星巴克最萌草莓小熊回來了！7/7限量開賣　粉紅Bearista掀收藏熱

星巴克今夏再推Bearista系列新品，將超人氣小熊換上粉嫩草莓新裝，推出「草莓小熊玻璃TOGO冷水杯」，7月7日起於全台門市及線上門市限量販售；同步也推出足球造型Bearista冷水杯，呼應夏季Coffee Wave活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。