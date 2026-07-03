星巴克最萌草莓小熊回來了！7月7日限量開賣 粉紅Bearista掀收藏熱

星巴克今夏再推Bearista系列新品，將超人氣小熊換上粉嫩草莓新裝，推出「草莓小熊玻璃TOGO冷水杯」，7月7日起於全台門市及線上門市限量販售；同步也推出足球造型Bearista冷水杯，呼應夏季Coffee Wave活動。

全新草莓款Bearista戴上白色休閒帽，搭配草莓元素妝點杯身，採透明玻璃設計，容量591毫升，建議售價1,280元。杯身可搭配冷萃咖啡、星冰樂、果茶等不同飲品，呈現不同色彩效果，增添夏日氛圍。

星巴克表示，Bearista系列一直是品牌熱門收藏商品，今年以草莓為主題，希望結合粉嫩色系與夏季意象，讓冷水杯兼具日常使用及收藏價值，適合外出、辦公或野餐時使用。

除草莓款外，足球小熊玻璃TOGO冷水杯也同步亮相，Bearista換上足球帽造型，配合Starbucks Coffee Wave夏日系列活動，陪伴消費者觀賞賽事或參與夏季活動，售價1,080元。

草莓小熊玻璃TOGO冷水杯將於7月7日起在全台星巴克門市及線上門市限量上市，數量有限，售完為止。