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台中七期鐵板燒最強黑馬！「夏登」法式鐵板燒開幕9個月訂席率維持98%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
夏登主打1,480元固定套餐，並透過精準的龍蝦升級加購模式，有效拉高客單價。圖／業者提供
夏登主打1,480元固定套餐，並透過精準的龍蝦升級加購模式，有效拉高客單價。圖／業者提供

台中七期高價鐵板燒市場競爭白熱化。看好中部高端餐飲內需，連鎖品牌明水然・樂預告開出台中第三店，直指七期商圈；而在地品牌「夏登法式鐵板燒」則以精緻單店模型逆勢突圍，自去年9月開幕以來，訂席率穩居98%，成為最強黑馬。

夏登法式鐵板燒平均客單價逾1,900元，單月營收穩定站上360萬元。全店24席、全年營收上看4,500萬元，平均每席年產值逼近190萬元，成為七期高端餐飲市場少見的高席效代表。

鐵板燒近年成為餐飲集團積極卡位的品類，產值突破百億大關。台中七期及周邊重劃區因匯聚豪宅、百貨與企業辦公聚落，成為兵家必爭之地。

此區過去有金磚、大巨人等老字號把持，近年初魚、王品旗下的阪前，以及明水然・樂等無菜單品牌相繼進駐，將主力價格帶鎖定在1,500至2,500元之間，搶攻龐大聚餐商機。

面對連鎖大軍壓境，位於七期大業路的夏登法式鐵板燒採取「小而美」的差異化獲利策略。該店僅設24席，採全預約制，主打1,480元固定套餐，並透過精準的龍蝦升級加購模式，有效拉高客單價。

此舉不僅將現場出餐變數降至最低，目前重要節日開放訂位後，短時間內即達七成滿，並已接獲逾50場涵蓋金融投顧、醫學研討等高端商務包場。

夏登法式鐵板燒執行長林國威分析，高價鐵板燒市場並非需求飽和，而是消費情境日益細分化。現今1,500至2,500元的中高端價格帶，已從傳統商務宴客，大幅延伸至慶生、約會及家庭聚餐等多元客群。

林國威強調，單店品牌面對連鎖集團的流量與規模戰，關鍵不在於展店速度，而是必須建立穩定客單價與高訂席率的單店獲利模型。連鎖品牌仰賴高度標準化，而單店則需在SOP之外，透過客製化的細緻服務溫度來強化品牌記憶點。

為提升顧客回訪率並做出品牌差異，夏登持續深化法式餐飲體驗，預計於7月14日法國國慶檔期，邀請具備20年米其林星級資歷的主廚Pierre Mosser參與規劃主題餐酒會。

業界認為，隨著新品牌持續湧入，台中高端鐵板燒市場選擇更趨多元，如何在激烈的價格帶中，建立清晰定位與可持續的營運模型，將是各品牌突圍的勝負關鍵。

夏登法式鐵板燒透過客製化的細緻服務溫度，來強化品牌記憶點。記者宋健生／攝影
夏登法式鐵板燒透過客製化的細緻服務溫度，來強化品牌記憶點。記者宋健生／攝影

「夏登法式鐵板燒」以精緻單店模型逆勢突圍，去年9月開幕以來訂席率穩居98%。記者宋健生／攝影
「夏登法式鐵板燒」以精緻單店模型逆勢突圍，去年9月開幕以來訂席率穩居98%。記者宋健生／攝影

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