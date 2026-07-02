設計師Agnès珍藏街頭藝術真跡《我們愛塗鴉藝術特展》 首度來台展出

法國時尚品牌agnès b.創辦人Agnès Troublé有著多元的身份，她身兼服裝設計師、藝廊經營者、藝術贊助者及攝影師，自1975年於巴黎中央市場第一間agnès b.服裝店起，將品牌空間打造為藝術、音樂與塗鴉自由交會的創意場域，從創立至今，藝術即是agnès b.的靈魂底色。

適逢agnès b.來台25周年，特別於臺南市美術館舉辦《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。展覽由Agnès女士親自策劃，呈現其40年來持續關注與收藏的街頭藝術作品。去年於法國北部魯貝藝術與工業博物館La Piscine展出，今年首度將真跡移師海外，繼東京 PARCO MUSEUM TOKYO後來到臺南市美術館。

《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》以Agnès女士自1984年開始的收藏歷程為起點，自逾5,000件藏品中展出33件珍藏非賣品真跡，匯集23組具代表性的國際藝術家。展品涵蓋JonOne充滿律動與色彩張力的作品、Hiraku Suzuki遊走於文字和圖像之間的符號語彙，以及Jim Joe帶有幽默感與個人敘事的畫作。每件作品皆述說著20世紀末的城市文化發展軌跡，也映照出街頭藝術逐步走向當代藝術領域，實踐自由創造力與人文精神。

展覽以多元媒材呈現塗鴉藝術的豐富樣貌。其中，來自巴黎Molitor游泳池的三扇舊門扉，原為Agnès女士於游泳池拆除前特別保存的歷史物件，後邀請Philippe Baudelocque、Futura 2000、Katre於其上創作，讓藝術、歷史與時尚交織共存。另一重點作品為傳奇塗鴉大師Futura 2000的大型自畫像作品《Self-Portrait》(1985)，也是Agnès女士最喜愛的收藏之一，作品展現Futura 2000精準的塗鴉噴漆技巧和充滿流動感的抽象表現風格。

為展現作品與服裝之間的對話，這次展覽也帶來agnès b.與街頭藝術家合作的37件時裝作品，含括15件經典 Photoprints服裝和22件藝術家T恤。展場設置投影紗幕，透過懸浮影像呈現與Photoprints系列呼應的作品與介紹。

Agnès女士也藉由與塗鴉藝術家的合作，將街頭創作與攝影影像轉化為服裝語彙，讓藝術不再停留於畫框或展牆中，成為穿梭城市中「行走於街道的藝術品」。透過這次展覽，也讓觀者進一步感受「藝術即生活」所蘊含的美感與自由精神。

延續Agnès女士「藝術共享」的理念，臺南市美術館同步策劃「跨時空對話：從巴黎街頭到府城巷弄」現場創作展演計畫。邀請首位與agnès b.合作T恤系列的台灣藝術家CREEPY MOUSE、台南在地塗鴉代表人物黑雞先生Mr.OGAY ，以及陳云、蔡濰任等台灣當代街頭藝術家進駐創作。串連1980年代巴黎塗鴉文化與台灣當代在地視角，開啟一場跨越時空與地域的藝術對話。

agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展

展期：2026.6.25 – 2026.9.20

地點：臺南市美術館I , J展覽室

《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。圖／agnès b.提供

《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。圖／agnès b.提供

《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。圖／agnès b.提供

《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。圖／agnès b.提供

《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。圖／agnès b.提供