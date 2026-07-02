設計師Agnès珍藏街頭藝術真跡《我們愛塗鴉藝術特展》 首度來台展出
法國時尚品牌agnès b.創辦人Agnès Troublé有著多元的身份，她身兼服裝設計師、藝廊經營者、藝術贊助者及攝影師，自1975年於巴黎中央市場第一間agnès b.服裝店起，將品牌空間打造為藝術、音樂與塗鴉自由交會的創意場域，從創立至今，藝術即是agnès b.的靈魂底色。
適逢agnès b.來台25周年，特別於臺南市美術館舉辦《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》。展覽由Agnès女士親自策劃，呈現其40年來持續關注與收藏的街頭藝術作品。去年於法國北部魯貝藝術與工業博物館La Piscine展出，今年首度將真跡移師海外，繼東京 PARCO MUSEUM TOKYO後來到臺南市美術館。
《agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展》以Agnès女士自1984年開始的收藏歷程為起點，自逾5,000件藏品中展出33件珍藏非賣品真跡，匯集23組具代表性的國際藝術家。展品涵蓋JonOne充滿律動與色彩張力的作品、Hiraku Suzuki遊走於文字和圖像之間的符號語彙，以及Jim Joe帶有幽默感與個人敘事的畫作。每件作品皆述說著20世紀末的城市文化發展軌跡，也映照出街頭藝術逐步走向當代藝術領域，實踐自由創造力與人文精神。
展覽以多元媒材呈現塗鴉藝術的豐富樣貌。其中，來自巴黎Molitor游泳池的三扇舊門扉，原為Agnès女士於游泳池拆除前特別保存的歷史物件，後邀請Philippe Baudelocque、Futura 2000、Katre於其上創作，讓藝術、歷史與時尚交織共存。另一重點作品為傳奇塗鴉大師Futura 2000的大型自畫像作品《Self-Portrait》(1985)，也是Agnès女士最喜愛的收藏之一，作品展現Futura 2000精準的塗鴉噴漆技巧和充滿流動感的抽象表現風格。
為展現作品與服裝之間的對話，這次展覽也帶來agnès b.與街頭藝術家合作的37件時裝作品，含括15件經典 Photoprints服裝和22件藝術家T恤。展場設置投影紗幕，透過懸浮影像呈現與Photoprints系列呼應的作品與介紹。
Agnès女士也藉由與塗鴉藝術家的合作，將街頭創作與攝影影像轉化為服裝語彙，讓藝術不再停留於畫框或展牆中，成為穿梭城市中「行走於街道的藝術品」。透過這次展覽，也讓觀者進一步感受「藝術即生活」所蘊含的美感與自由精神。
延續Agnès女士「藝術共享」的理念，臺南市美術館同步策劃「跨時空對話：從巴黎街頭到府城巷弄」現場創作展演計畫。邀請首位與agnès b.合作T恤系列的台灣藝術家CREEPY MOUSE、台南在地塗鴉代表人物黑雞先生Mr.OGAY ，以及陳云、蔡濰任等台灣當代街頭藝術家進駐創作。串連1980年代巴黎塗鴉文化與台灣當代在地視角，開啟一場跨越時空與地域的藝術對話。
agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展
展期：2026.6.25 – 2026.9.20
地點：臺南市美術館I , J展覽室
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