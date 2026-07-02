「樂高®夏日遊樂場」期間限定登場！ 逾6萬顆顆粒打造樂高®未來城

暑假不僅是孩子們盡情探索與發揮創意的重要時刻，也是親子共創回憶的最佳時機。「樂高®夏日遊樂場」即日起至7月19日於統一時代百貨台北店2F夢廣場期間限定登場，活動規劃三大關卡，帶領大小朋友透過音樂、運動與拼砌一同開啟玩樂模式，現場更展出由樂高®專業認證大師黃彥智、樂高®達人LEGO7與樂高®達人James歷時2個月、運用逾6萬顆顆粒，共同打造大型共創作品「樂高®未來城」，作品以「30年後的未來城」為創作主題，透過充滿想像力的未來場景與豐富細節；此外，超人氣樂高®小樂也將於7月4日驚喜現身。

今年「樂高®夏日遊樂場」即日起至7月19日於統一時代百貨台北店2樓夢廣場登場，打造三大任務關卡：首先來到「節奏能量站」，拼砌黑膠唱片啟動玩樂能量，跟著樂高®主題曲〈樂派對〉一起舞動節奏；接著挑戰結合運動與反應力的「足能競技場」，抽取題目後瞄準正確答案奮力射門，成功挑戰後即可獲得鑰匙拼砌包，完成拼砌並將鑰匙放入能量盤，感受足球與拼砌結合的雙重樂趣；最後走進「創建未來城」，挑選主題後運用樂高®顆粒自由拼砌，描繪心中30年後的未來樣貌。

除了豐富有趣的互動體驗外，台灣樂高®也於活動期間推出多項限定好禮，即日起至7月19日於統一時代百貨台北店「樂高®夏日遊樂場」完成闖關即可獲得「樂高®涼扇」；於活動快閃店內任意消費滿500元，即可獲得「30735 改裝車」活動期間限定贈品，滿3,800元可獲得「樂高®三件式可摺疊收納組」，滿4,800元送「樂高®遊戲把手展示架」；憑統一時代百貨Dream Card App會員全館消費（含樂高®活動快閃店發票及統一時代台北店或DREAM PLAZA消費發票）滿3,000元則可獲得「樂高®積木造型零錢包」。上述所有贈品數量有限、送完為止。

●「樂高®夏日遊樂場」活動資訊：

地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場

時間：即日起至7月19日，平日13:00～20:00、周末12:00～20:30

台灣樂高®即日起至7月19日於統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造期間限定「樂高®夏日遊樂場」，邀請大小朋友一起展開夏日冒險。圖／台灣樂高®提供

樂高®專業認證大師黃彥智攜手樂高®達人LEGO7、樂高®達人James，運用逾6萬顆樂高顆粒共同打造大型未來城。圖／台灣樂高®提供

「樂高®夏日遊樂場」即日起至7月19日於統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造期間限定，並推出多項限定滿額贈禮。圖／台灣樂高®提供