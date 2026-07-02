快訊

韓職／「愛彥程打線」超挺！ 王彥程5局失2分收本季第7勝

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

近500架無人機狂轟…俄羅斯大規模空襲基輔 多處爆炸釀至少17死

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一！ 「Andrea Style」連3年勇奪全球百大披薩主廚殊榮

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「安德睿食代意廊（Andrea Style）」採全預約主廚配菜share式，餐點一人1500元起（含餐點服務費，不含甜點、酒水飲料等及其服務費）。圖／摘自「安德睿食代意廊（Andrea Style）」FB
「安德睿食代意廊（Andrea Style）」採全預約主廚配菜share式，餐點一人1500元起（含餐點服務費，不含甜點、酒水飲料等及其服務費）。圖／摘自「安德睿食代意廊（Andrea Style）」FB

全球披薩職人指標獎項「全球百大披薩主廚獎（The Best Pizza Awards Top 100 Pizza Chefs）」公布最新名單，來自台北的「安德睿食代意廊（Andrea Style）」再度傳出捷報，由創辦人暨主廚Andrea dalla Chiara領軍的團隊，今年名列第98名，不僅連續三年入選，也是目前唯一以台灣餐廳為據點入榜的披薩主廚。

「全球百大披薩主廚獎」由The Best Chef Awards體系延伸設立，評選焦點放在披薩職人的技術、風格與傳承脈絡，而非單一餐廳表現，每年遴選全球百位具代表性的披薩職人。今年「安德睿食代意廊（Andrea Style）」再度穩定入榜，也讓其在國際披薩圈的能見度持續提升。

來自義大利北部的Andrea dalla Chiara，早年深受披薩名廚Simone Padoan與Renato Bosco影響，尤其著迷於精緻披薩（Pizza a Degustazione）的層次與結構。2014年移居台灣後，他與家人共同創立「安德睿食代意廊（Andrea Style）」，以手工發酵麵糰與石磨麵粉為核心，逐步建立起結合義式傳統與在地市場的料理語彙。

餐廳自2023年起全面轉型為全預約制精品披薩與手工義大利麵無菜單料理形式，強調食材選用與現場製作的臨場感，並以少量餐期接待賓客，打造更接近餐桌體驗式的義式餐飲模式。

不過，「安德睿食代意廊（Andrea Style）」日前也在社群公告，由於主廚五月中旬發生車禍並接受手術，目前仍在復原階段，醫師評估需持續休養一段時間，因此餐廳已暫停七月下旬前的預約。團隊表示，感謝各界關心與支持，後續恢復營運時間將另行公告。

由創辦人暨主廚Andrea dalla Chiara領軍的「安德睿食代意廊（Andrea Style）」團隊，今年名列「全球百大披薩主廚獎」第98名。圖／摘自安德睿食代意廊（Andrea Style）FB
由創辦人暨主廚Andrea dalla Chiara領軍的「安德睿食代意廊（Andrea Style）」團隊，今年名列「全球百大披薩主廚獎」第98名。圖／摘自安德睿食代意廊（Andrea Style）FB

台北 披薩

延伸閱讀

桃園營養午餐米其林爭霸 前三名、神秘客、人氣大獎紛紛揭曉

子瑜揪你開吃！7-ELEVEN「星級饗宴」新菜單 「糖霜檸檬蛋糕棒」必嘗

這什麼？日本餐廳整排「台灣料理」台人全看傻：根本沒吃過

抽一年免費披薩！ 達美樂聯名李多慧「日韓半半披薩」5折開吃、肯德基「國際炸雞日」8塊雞買一送一

相關新聞

「樂高®夏日遊樂場」期間限定登場！逾6萬顆顆粒打造樂高®未來城

暑假不僅是孩子們盡情探索與發揮創意的重要時刻，也是親子共創回憶的最佳時機。「樂高®夏日遊樂場」即日起至7月19日於統一時代百貨台北店2F夢廣場期間限定登場，活動規劃三大關卡，帶領大小朋友透過音樂、運動與拼砌一同開啟玩樂模式，現場更展出由樂高®專業認證大師黃彥智、樂高®達人LEGO7與樂高®達人James歷時2個月、運用逾6萬顆顆粒，共同打造大型共創作品「樂高®未來城」，作品以「30年後的未來城」為創作主題，透過充滿想像力的未來場景與豐富細節；此外，超人氣樂高®小樂也將於7月4日驚喜現身。

全台唯一！「Andrea Style」連3年勇奪全球百大披薩主廚殊榮

全球披薩職人指標獎項「全球百大披薩主廚獎（The Best Pizza Awards Top 100 Pizza Chefs）」公布最新名單，來自台北的「安德睿食代意廊（Andrea Style）」再度傳出捷報，由創辦人暨主廚Andrea dalla Chiara領軍的團隊，今年名列第98名，不僅連續三年入選，也是目前唯一以台灣餐廳為據點入榜的披薩主廚。

楓糖炙烤子排、青檸酸辣海鮮湯！饗泰多「20款泰味新菜」消暑上桌

饗賓餐旅旗下的泰式風格餐廳「饗泰多」，今年以泰國的人氣料理、街邊小吃為領感，陸續共計推出20款全新料理，同時饗泰多台中大遠百店也將於7月9日正式開幕，為台中的民眾帶來異國滋味。

去華山聽田馥甄說故事！KIRIN快閃活動登場 登錄發票再抽聯名好禮

盛夏來臨，台灣麒麟（KIRIN）今年集結旗下「冰結」與「淡麗」兩大品牌，推出一系列夏季限定活動，其中適逢日本KIRIN冰結上市25周年，特別將全球巡迴快閃活動「IceMagic」帶到台灣，並選定高雄與台北舉辦海外亞洲首站體驗；淡麗則攜手品牌代言人田馥甄，推出限定互動活動與集點贈禮，陪伴消費者享受夏日微醺時光。

「全家」攜中華郵政推「全+郵宅配」！24小時到店交寄、全台郵差配送

電商經濟蓬勃發展，全民網購已成生活常態，根據未來流通研究所統計，包裹總量10年內增加7億件、增幅超過7成，其中又以宅配快遞包裹（含店取）增加最多，顯示消費者對於包裹便利取件需求強烈。全家便利商店宣布與中華郵政跨界物流策略聯盟，攜手推出全新「全+郵宅配」服務，主打「全家24小時交寄、全台全區域郵差送到家、宅配包裹最實惠」三大服務特色，雙方將藉由全台「全家」超過4,400間店舖密集據點與24小時營業優勢、中華郵政全台近1,300處、近萬名郵務士的成熟配送網絡，共同攜手擴大包裹宅配服務綜效。

精品商場寵客學：以「稀缺性」帶起黑卡貴客的獨享競爭

「稀缺性」向來是奢華的本質。在台灣百貨商場高度飽和且激烈的競爭下，精品商場為了鞏固金字塔頂端的頂級VVIP，除了品牌力，互相競逐的關鍵，更在於如何給予無可取代的獨特款待與情緒價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。