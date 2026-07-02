全台唯一！ 「Andrea Style」連3年勇奪全球百大披薩主廚殊榮

全球披薩職人指標獎項「全球百大披薩主廚獎（The Best Pizza Awards Top 100 Pizza Chefs）」公布最新名單，來自台北的「安德睿食代意廊（Andrea Style）」再度傳出捷報，由創辦人暨主廚Andrea dalla Chiara領軍的團隊，今年名列第98名，不僅連續三年入選，也是目前唯一以台灣餐廳為據點入榜的披薩主廚。

「全球百大披薩主廚獎」由The Best Chef Awards體系延伸設立，評選焦點放在披薩職人的技術、風格與傳承脈絡，而非單一餐廳表現，每年遴選全球百位具代表性的披薩職人。今年「安德睿食代意廊（Andrea Style）」再度穩定入榜，也讓其在國際披薩圈的能見度持續提升。

來自義大利北部的Andrea dalla Chiara，早年深受披薩名廚Simone Padoan與Renato Bosco影響，尤其著迷於精緻披薩（Pizza a Degustazione）的層次與結構。2014年移居台灣後，他與家人共同創立「安德睿食代意廊（Andrea Style）」，以手工發酵麵糰與石磨麵粉為核心，逐步建立起結合義式傳統與在地市場的料理語彙。

餐廳自2023年起全面轉型為全預約制精品披薩與手工義大利麵無菜單料理形式，強調食材選用與現場製作的臨場感，並以少量餐期接待賓客，打造更接近餐桌體驗式的義式餐飲模式。

不過，「安德睿食代意廊（Andrea Style）」日前也在社群公告，由於主廚五月中旬發生車禍並接受手術，目前仍在復原階段，醫師評估需持續休養一段時間，因此餐廳已暫停七月下旬前的預約。團隊表示，感謝各界關心與支持，後續恢復營運時間將另行公告。