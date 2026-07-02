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楓糖炙烤子排、青檸酸辣海鮮湯！ 饗泰多「20款泰味新菜」消暑上桌
饗賓餐旅旗下的泰式風格餐廳「饗泰多」，今年以泰國的人氣料理、街邊小吃為領感，陸續共計推出20款全新料理，同時饗泰多台中大遠百店也將於7月9日正式開幕，為台中的民眾帶來異國滋味。
饗泰多本次的「泰味漫遊」計畫，深入泰國當地的人氣餐廳與街邊小店，以曼谷泰國料理的風味趨勢為基礎，並且揉合現代手法呈現。7月15日率先登場的10款料理中，「魚鬆西瓜涼拌」原為宮廷的傳統消暑小點，以香甜西瓜搭配鹹香魚鬆與油蔥酥，交織出鹹甜交錯的風味。「蒜酥松坂蝦醬拌飯」則將蝦醬、白飯及蔥油一同拌炒，搭配脆口的炙烤松坂肉與蒜酥，展現泰式靈魂。
除此之外，饗泰多也推出「楓糖炙烤子排」、「青檸酸辣海鮮湯」、「雙醬金磚土司」等不同品項，在經典中也可見到創意手法。其他還包括「帕能咖哩雞」、「金沙滑蛋高麗菜」與「椰奶菇菇雞湯」，另有在當地流行的冰飲「荔枝冰茶啵啵」與「椰夏薄荷泡泡」同步登場。
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