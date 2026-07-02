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去華山聽田馥甄說故事！KIRIN快閃活動登場 登錄發票再抽聯名好禮

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
KIRIN淡麗於華山文創園區舉辦「跟田馥甄一起輕盈乾杯」限定體驗活動，透過語音互動聆聽田馥甄分享輕盈生活小祕密與現場限定活動，邀請消費者感受輕鬆自在的生活節奏。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN淡麗於華山文創園區舉辦「跟田馥甄一起輕盈乾杯」限定體驗活動，透過語音互動聆聽田馥甄分享輕盈生活小祕密與現場限定活動，邀請消費者感受輕鬆自在的生活節奏。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盛夏來臨，台灣麒麟（KIRIN）今年集結旗下「冰結」與「淡麗」兩大品牌，推出一系列夏季限定活動，其中適逢日本KIRIN冰結上市25周年，特別將全球巡迴快閃活動「IceMagic」帶到台灣，並選定高雄台北舉辦海外亞洲首站體驗；淡麗則攜手品牌代言人田馥甄，推出限定互動活動與集點贈禮，陪伴消費者享受夏日微醺時光。

今年迎接25周年的KIRIN冰結，以「Make the IceMagic Happen」為主題推出全球巡迴快閃活動，透過特殊品飲方式，讓酒液經過倒入與搖晃後化身細緻冰沙，帶來兼具視覺與味覺的沁涼體驗。

台灣成為「Make the IceMagic Happen」亞洲海外首站，高雄場將於7月3日至5日進駐高雄啤酒音樂節夢時代對面廣場，台北場則於7月10日至12日在微風南山北側廣場登場，現場除販售限定冰沙杯外，也將推出紀念玻璃杯、造型杯緣子、Happy Hour優惠及打卡互動區，並安排DJ演出，增添夏日派對氛圍。

除了冰結，KIRIN淡麗也同步推出「跟田馥甄一起輕盈乾杯」限定活動，7月4日至5日於華山1914文化創意產業園區打造沉浸式互動空間，消費者可透過語音互動聆聽田馥甄分享生活故事，體驗限定拍貼與打卡活動，完成指定任務即可獲得限量贈品，感受品牌所傳遞的「輕盈自在就淡麗」生活風格。

此外，即日起至9月30日止，消費者凡購買淡麗指定商品並完成發票登錄，即可累積點數兌換田馥甄聯名周邊，包括鑰匙圈、便條貼、明信片等限定商品，還有機會抽中旅行箱、旅行袋及田馥甄親筆簽名海報等好禮。

今年夏天，KIRIN透過冰結25周年「IceMagic」全球巡迴快閃，以及淡麗結合田馥甄推出的限定活動與集點企劃，希望讓消費者無論是在音樂節、好友聚會、旅行或日常放鬆時，都能找到適合自己的品飲選擇，為夏日留下更多輕鬆愉快的微醺回憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN淡麗同步推出「輕盈心旋律自在集點送」發票登錄活動，即日起至9月30日止，購買指定商品並登錄發票，即有機會兌換田馥甄聯名周邊及抽取旅行好禮等限定獎項。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN淡麗同步推出「輕盈心旋律自在集點送」發票登錄活動，即日起至9月30日止，購買指定商品並登錄發票，即有機會兌換田馥甄聯名周邊及抽取旅行好禮等限定獎項。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN冰結「IceMagic」台灣壓軸場於7月10日至12日在微風南山北側廣場登場，除販售限量冰結冰沙杯及活動外，更安排DJ演出，把握限定三天活動，感受夏日沁涼氛圍。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN冰結「IceMagic」台灣壓軸場於7月10日至12日在微風南山北側廣場登場，除販售限量冰結冰沙杯及活動外，更安排DJ演出，把握限定三天活動，感受夏日沁涼氛圍。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣麒麟(KIRIN)今年夏天集結旗下冰結與淡麗兩大品牌，推出限定體驗活動及發票登錄活動，從沁涼暢快到輕盈自在，陪伴消費者享受多元夏日品飲時光。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟(KIRIN)今年夏天集結旗下冰結與淡麗兩大品牌，推出限定體驗活動及發票登錄活動，從沁涼暢快到輕盈自在，陪伴消費者享受多元夏日品飲時光。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN冰結「IceMagic」巡迴亞洲首站台灣將於7月3日至5日在高雄啤酒音樂節首場舉行，陪伴消費者享受夏日派對氛圍。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN冰結「IceMagic」巡迴亞洲首站台灣將於7月3日至5日在高雄啤酒音樂節首場舉行，陪伴消費者享受夏日派對氛圍。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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