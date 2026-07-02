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「全家」攜中華郵政推「全+郵宅配」！ 24小時到店交寄、全台郵差配送

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店聯手中華郵政推「全+郵宅配」，串聯通路與物流雙線，再拓宅配包裹服務版圖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手中華郵政推「全+郵宅配」，串聯通路與物流雙線，再拓宅配包裹服務版圖。圖／全家便利商店提供

電商經濟蓬勃發展，全民網購已成生活常態，根據未來流通研究所統計，包裹總量10年內增加7億件、增幅超過7成，其中又以宅配快遞包裹（含店取）增加最多，顯示消費者對於包裹便利取件需求強烈。全家便利商店宣布與中華郵政跨界物流策略聯盟，攜手推出全新「全+郵宅配」服務，主打「全家24小時交寄、全台全區域郵差送到家、宅配包裹最實惠」三大服務特色，雙方將藉由全台「全家」超過4,400間店舖密集據點與24小時營業優勢、中華郵政全台近1,300處、近萬名郵務士的成熟配送網絡，共同攜手擴大包裹宅配服務綜效。

瞄準現行宅配市場的偏鄉廣域配送空白區，「全+郵宅配」主打「全台配送無盲區」的服務優勢，並針對「收件人不在家」常見痛點，提供彈性轉投機制，當民眾不在家無法收件，郵務士會將包裹轉送至鄰近「i郵箱」或郵局，供後續自取，滿足民眾不同生活情境的宅配包裹寄取需求。

「全+郵宅配」擁有「24小時皆可到店交寄包裹、不限本島離島全區域郵差送到家、宅配包裹全台最實惠」三大優勢，其中在運送規格與宅配服務定位上，可收送材積規範為長＋寬＋高合計105公分以內的常溫包裹（單邊長不超過45公分，限重10公斤以內），本島互寄配送日約為3至5個工作天（週六、週日、國定假日及連續假日期間郵局不投遞），全台不限本島離島之運費12月31日前單件均一價為89元（原價145元），滿足寄送時效較具彈性、追求高CP值的個人寄件者或C2C微型賣家日常出貨。

「全+郵宅配」服務使用便利，寄件人只需在「全家」店舖內的FamiPort機台完成「輸入寄件／收件人詳細資料」、「列印寄件單據」兩大步驟，即可將包裹交給店舖夥伴，後續將再由郵務士配送至指定收件地點，輕鬆完成寄件。即日起至7月31日「全家」會員使用「全+郵宅配」寄件，將再送茶葉蛋1顆，數量有限送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

「全+郵宅配」可透過全家便利商店FamiPort機台寄件，24小時一鍵交寄省時又省心。圖／全家便利商店提供
「全+郵宅配」可透過全家便利商店FamiPort機台寄件，24小時一鍵交寄省時又省心。圖／全家便利商店提供

「全+郵宅配」主打24小時全家便利商店交寄、全台全區域郵差送到家、宅配包裹最實惠等三大服務特色。圖／全家便利商店提供
「全+郵宅配」主打24小時全家便利商店交寄、全台全區域郵差送到家、宅配包裹最實惠等三大服務特色。圖／全家便利商店提供

「全+郵宅配」不限本島、離島、偏鄉，全台全區域郵差送到家；不在家無法收件，郵務士會將包裹轉送至鄰近「i郵箱」或郵局，供後續自取。圖／全家便利商店提供
「全+郵宅配」不限本島、離島、偏鄉，全台全區域郵差送到家；不在家無法收件，郵務士會將包裹轉送至鄰近「i郵箱」或郵局，供後續自取。圖／全家便利商店提供

全家便利商店聯手中華郵政推出「全+郵宅配」服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手中華郵政推出「全+郵宅配」服務。圖／全家便利商店提供

「全+郵宅配」指定材積常溫包裹12月31日前全台運費單件均一價89元（原價145元），偏鄉離島均適用。圖／全家便利商店提供
「全+郵宅配」指定材積常溫包裹12月31日前全台運費單件均一價89元（原價145元），偏鄉離島均適用。圖／全家便利商店提供

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