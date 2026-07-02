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精品商場寵客學：以「稀缺性」帶起黑卡貴客的獨享競爭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
麗晶精品全新升級的貴賓服務室「Reading Room」，是專為黑卡貴賓打造的尊榮休憩場域。圖／麗晶精品提供
麗晶精品全新升級的貴賓服務室「Reading Room」，是專為黑卡貴賓打造的尊榮休憩場域。圖／麗晶精品提供

「稀缺性」向來是奢華的本質。在台灣百貨商場高度飽和且激烈的競爭下，精品商場為了鞏固金字塔頂端的頂級VVIP，除了品牌力，互相競逐的關鍵，更在於如何給予無可取代的獨特款待與情緒價值。

麗晶精品「Reading Room」：晶華飯店資源挹注優勢

走進麗晶精品全新升級的貴賓服務室「Reading Room」，專為黑卡貴賓打造的尊榮休憩場域。在極具隱私的獨立包廂內，貴婦與好友們得以安心交心談話，貴客們心愛的精品包，在這裡也備有「專屬座椅」，從細節處便展現出飯店精品業的細緻。此時，飯店服務主管推著天然香草車優雅走來，現場剪摘新鮮香草，為賓客沖泡一壺舒心、無咖啡因的草本茶；或者也可來一份法國頂級珠寶Chaumet與晶華酒店聯名推出的期間限定下午茶，愜意度過午後。若有喜歡的服飾或珠寶，品牌也可直接將新品送進包廂供貴客鑑賞。

麗晶精品認為，不能讓貴客來到這裡，就只感受到要他們購物的壓力，更重要的是讓他們擁有「不一樣的體驗」。相較於其他精品商場，麗晶精品最大的優勢在於擁有晶華酒店的資源挹注，能提供細緻的飯店管家式服務。除了不定時引進特色美食、排隊甜點快閃進駐，以及跨界精品聯名午茶，為貴賓創造舌尖上的驚喜外，更跨界提供餐廳代訂、全集團酒店住宿訂房等服務。

麗晶精品強調，「服務不能一成不變，必須時時關注他們的生活習慣，內容更要不斷優化，才能讓VVIP們隨時都有『Wow！』的驚艷感。我們雖然不像百貨有固定的折扣檔期回饋，但我們以低調舒適的環境、飯店級的細緻服務，在市場上做出區隔。」

在這套服務哲學下，麗晶精品常客的「一日生活圈」的行程是這樣，貴婦早上送先生小孩出門後，先到晶華酒店做SPA或健身運動；中午與姐妹淘在ROBIN'S牛排屋享用沙拉吧與午餐，飯後輕鬆逛街；下午則移步至Reading Room休息聊天，直到傍晚五點準備回家。

既然「Reading Room」是專為頂尖黑卡準備的專屬空間，其門檻究竟有多高？必須達到「年度消費滿180萬元」或「單次消費滿100萬元」才能跨近黑卡會員門檻。目前麗晶精品約有2千名黑卡VVIP，而人數約9千名、即使是年度消費百萬的白金會員，仍無法進入Reading Room。

不僅如此，即便是黑卡貴賓，想使用獨立包廂還有篩選機制與條件。必須每月消費前十名，商場會以專屬邀請制，給予使用包廂來舉辦姐妹趴或家庭趴的權利。檔期消費前三名，可獲得平時專供名人入住的花園套房或名人套房一晚住宿；年度消費前三名，更是直接帶出國旅行享受頂級款待。

獨特的服務優勢，加上對金字塔頂端客群的「精準分流」與「獨享心理激勵」，讓麗晶精品成功抓緊貴客的心，麗晶精品今年上半年也交出20%成長的亮眼表現。

微風信義Diamond Lounge：每日限接待20組

微風為將在8月登場的年度盛事「微風信義之夜」高規格暖身。全新落成的「微風信義Diamond Lounge」，是為微風鑽石卡會員（單日消費滿100萬元或年度累計消費達500萬元）及琉金卡會員提供專屬的尊榮休憩空間。佔地約60坪，客席區可容納40位貴賓，每日嚴格限量接待20組會員，以維持舒適的使用體驗。

在空間設計上，微風信義Diamond Lounge地面鋪設特別訂製的千鳥格紋地毯，降低腳步聲干擾，營造靜謐舒適的休憩環境。館內家具皆為專屬量身訂製，也充分考量VIP會員的使用需求與舒適體驗。

餐飲服務也是一大特色，嚴選微風信義名廚美饌，並推出每月更新的會員專屬套餐。開幕首波攜手米其林必比登推薦餐廳「心潮飯店」，讓會員在專屬空間中品味創新台菜。未來更將開放包廂作為頂級品牌鑑賞會、名人講座與獨家預購體驗等高端社交平台。

麗晶精品全新升級的貴賓服務室「Reading Room」，是專為黑卡貴賓打造的尊榮休憩場域。圖／麗晶精品提供
麗晶精品全新升級的貴賓服務室「Reading Room」，是專為黑卡貴賓打造的尊榮休憩場域。圖／麗晶精品提供

麗晶精品貴賓服務室全新推出「香草車」桌邊服務，以新鮮香草、迷迭香等現場沖泡花草茶，為貴賓帶來兼具香氣、風味與儀式感的桌邊服務。圖／麗晶精品提供
麗晶精品貴賓服務室全新推出「香草車」桌邊服務，以新鮮香草、迷迭香等現場沖泡花草茶，為貴賓帶來兼具香氣、風味與儀式感的桌邊服務。圖／麗晶精品提供

麗晶精品結合晶華酒店餐飲與服務優勢，在Reading Room也可以點飯店供應的美食來吃，圖為法國頂級珠寶Chaumet與晶華酒店聯名推出的期間限定下午茶。圖／麗晶精品提供
麗晶精品結合晶華酒店餐飲與服務優勢，在Reading Room也可以點飯店供應的美食來吃，圖為法國頂級珠寶Chaumet與晶華酒店聯名推出的期間限定下午茶。圖／麗晶精品提供

微風信義Diamond Lounge，是為微風鑽石卡會員及琉金卡會員提供專屬的尊榮休憩空間。圖／微風提供
微風信義Diamond Lounge，是為微風鑽石卡會員及琉金卡會員提供專屬的尊榮休憩空間。圖／微風提供

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